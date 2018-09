Rimac: Dobio sam ponudu za otkup moje tvrtke, a jedan poduzetnik me avionom prebacio u Australiju

Najuspješnije hrvatske poduzetničke priče petu godinu zaredom bit će nagrađene laskavom titulom Ernst&Young Poduzetnik godine, a dodjela priznanja održat će se u ožujku 2019. godine.

- Projekt EY Poduzetnik godine pokrenuli smo s ciljem promicanja poduzetništva u Hrvatskoj, isticanja uspješnih i zanimljivih poduzetničkih priča te kako bismo doprinijeli pozitivnim promjenama u društvu. Zajednica koju gradimo dosad je okupila više od 110 poduzetnika iz različitih industrija i svih dijelova Hrvatske. Ova nagrda je priznanje kako se i u našoj maloj zemlji može uspjeti, a to najbolje potvrđuje prošlogodišnji dobitnik Mate Rimac i upravo takve priče želimo promovirati - kazao je Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska dodavši:

- U EY-u smo ponosni što smo našim poduzetnicima pružili priliku i platformu da pokažu i dokažu kako poduzetništvo u Hrvatskoj raste, da se svakodnevno razvija i da objedinjuje sve pozitivne aspekte uspješnog poslovanja. Stvaranje pozitivne klime i ozračja iznimno je važno kako bi se i drugi odvažili, posebice mladi, svoje ideje provesti u djelo i razvijati svoje poslovanje u Hrvatskoj.

Poduzetnici se za sudjelovanje u programu mogu prijaviti do 9. studenog, a važno je naglasiti kako ono ne zahtijeva nikakve troškove ili obveze, štoviše, zanimljivu poduzetničku priču može prijaviti bilo tko putem internetske stranice EY Poduzetnik godine. A poseban privilegij je sudjelovanje na izboru EY Svjetskog poduzetnika godine u lipnju 2019. u Monacu. Za tu titulu konkurirat će pobjednici iz svih zemalja.

- To je posebno lijepo iskustvo, nadam se kako ću ponovno imati priliku posjetiti taj događaj. Recimo, srpsku delegaciju su na posljednjoj dodjeli činili svi dotadašnji pobjednici i bilo bi sjajno kad bismo i mi iz Hrvatske stigli u takvom sastavu. A sada mi je gušt što bez pritiska mogu biti dio stručnog žirija - kazao je lanjski pobjednik Mate Rimac, sada član neovisnog žirija kojeg čine najpoznatiji domaći poduzetnici - Emil Tedeschi (predsjednik žirija), Nenad Bakić, Saša Cvetojević, Đuro Horvat, Marko Pipunić i Alan Sumina.

- Iznimno važno je što finalisti mogu ostvariti brojne kontakte i partnerstva pa sam tako i ja na prošlogodišnjem izboru upoznao ljude iz Slavonije, iz Multinorma, koji čine nevjerojatne stvari. Potom smo sklopili i posao. Isto je i sa svjetskim izborom u Monacu. Tamo smo imali brojne zanimljive prilike, pa i anegdote. Susreo sam se, recimo, i s bračnim parom Tedeschi, a dobio sam i ponudu za otkup moje firme Rimac automobili, koju naravno nisam prihvatio - prisjetio se Rimac i ispričao jedan detalj.

- U Monte Carlu sam održao i sastanak s jednim poduzetnikom zainteresiranim za poslovanje moje tvrtke. Žurio sam na let za povratak u Hrvatsku, a razgovor se oduljio. I kaže on meni: 'moramo još razgovarati, vratit ćemo se mojim zrakoplovom'. Na povratku smo prvo odletjeli do Estonije, a potom je poželio vidjeti našu firmu u Zagrebu. Nedugo potom ponovno sam s njegovim zrakoplovom letio za Australiju. Dakle, kontakti koji se mogu ostvariti na svjetskom izboru su neprocjenjivi - naglasio je Rimac uz dodatak da se ne treba opterećivati s osvajanjem titule jer u Monacu sudjeluju poduzetnički divovi koji imaju po desetke tisuća zaposlenih.

Ujedno, izbor EY Poduzetnik godine već pet godina prati glavni sponzor Raiffeisen banka.

- Ovo je prilika da se pokaže kako postoje uspješna poduzeća koja su čak i na svjetskoj razini, poput Rimac automobila, a to onda privlači i investitore što je u konačnici važno i za gospodarski rast. Upravo je privatna inicijativa poduzetnika 'kičma' dugotrajnog i stabilnog razvoja domaćeg gospodarstva.“ - naglasio je Michael Georg Müller, predsjednik Uprave Raiffeisen banke Austrija.

EY Poduzetnik godine jedinstveni je globalni program ovog tipa kojeg revizorsko-konzultantska kuća EY provodi više od 30 godina, a danas se održava u više od 60 zemalja diljem svijeta. Prvo hrvatsko izdanje održano je 2014. godine kada se za sudjelovanje u programu prijavilo 36 poduzetnika, a titulu prvog hrvatskog EY Poduzetnika godine ponio je dvojac Alan Sumina i Zoran Vučinić iz tvrtke Nanobit. Godinu kasnije, u konkurenciji od 32 poduzetnika najboljim je proglašen Đuro Horvat iz tvrtke Tehnix. Marko Pipunić iz osječke tvrtke Žito pobjednikom je proglašen 2016. godine, dok je priznanje četvrtog izdanja hrvatskog EY Poduzetnika godine pripalo Mati Rimcu.