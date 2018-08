Rijetka prilika za bespovratna sredstva za sektor trgovine i turizma, i to za velika poduzeća

U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija uglavnom se objavljuju natječaji za mikro, mala i srednja poduzeća. Također, ciljani, odnosno prihvatljivi sektori u koje se ulaže uglavnom isključuju sektor trgovine.

No, razgovarali smo s Katarinom Lisjak, sveučilišnom specijalisticom za upravljanje projektima, direktoricom tvrtke TEMPO savjetovanje, o mogućnostima za one poduzetnike koji se primarno bave trgovinom, a prema kategorizaciji pripadaju pod velika poduzeća.

Od 15. lipnja 2018. godine, moguće je prijaviti projektni prijedlog na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina). Dakle, ovaj poziv predstavlja zaista jednu od rijetkih prilika za poduzetnike u sektoru trgovine ili turizma za ostvarivanje bespovratnih sredstava. Ne toliko za turizam, koliko za trgovinu koja je sektor uglavnom definiran kao neprihvatljiv za ulaganje u natječajima unutar operativnih programa, iz razloga jer je to visoko profitabilan sektor, ali i zbog toga što drugi sektori predstavljaju prioritet za jačanje gospodarstva države, kao npr. sektor proizvodnje – kazala je Katarina Lisjak.

Međutim, sada je objavljen poziv isključivo za sektor trgovine i turizma, a za energetsku obnovu s ciljem smanjenja potrošnje isporučene energije u poduzećima. Prihvatljive aktivnosti su između ostalog, npr. izrada glavnog projekta za povećanje energetske učinkovitosti zgrade, radovi na obnovi cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrade – krova, vanjskog zida, poda prema tlu, itd., zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija – npr. spremišta za prehrambene proizvode, mesnice unutar trgovine, itd., ulaganja u poboljšanje sustava grijanja, hlađenja, ventilacije itd.

Bitno je istaknuti da su po ovom pozivu prihvatljivi prijavitelji i velika poduzeća, koja su također uglavnom isključena kao prihvatljivi prijavitelji u ostalim natječajima. Važno za trgovine i turizam, je da su prihvatljivi troškovi ne samo građevinske komponente, dakle klasične energetske obnove, nego i ulaganja u opremu za pripremu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda, zatim opremu za pranje, sušenje i glačanje rublja, itd. Naravno, podrazumijeva se ulaganje u energetski učinkovitu opremu. Bitni parametri poziva su najniži iznos potpore koji je određen na 220.000,00 kn, a najviši iznos na 13.000.000,00 kn, i to u intenzitetu potpore od 45% do 80% prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poduzeća. Projektni prijedlozi se prijavljuju najkasnije do 21. rujna 2018. godine – rekli su nam u TEMPO savjetovanju.

Detaljnije informacije zainteresirani poduzetnici mogu pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili na www.temposavjetovanje.hr.