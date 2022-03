Regiji donosimo neovisan medij koji istinski promovira biznis

Bez predrasuda, samo biznis. Tim je smjerom najjači poslovni medij u Hrvatskoj – Poslovni dnevnik odlučio krenuti u realizaciju jedne od najznačajnijih strategija u svojoj 17 godina dugoj povijesti – iskoraku na tržišta regije. Ekspanzija izvan granica Hrvatske formalno je startala 14. ožujka, kad je Poslovni dnevnik svom internetskom portalu poslovni.hr pridružio tri nove inačice – za Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru. Štoviše, jedini poslovni dnevni list u Hrvatskoj iskorakom u te tri zemlje proširio je i svoje e-izdanje, obogativši ga sadržajem posvećenom upravo tim tržištima. Zašto se jedan specijaliziran medij odlučio na ovako ozbiljan, zahtjevan i hrabar potez te što on donosi gospodarstvenicima regije, otkriva glavni urednik Poslovnog dnevnika Vladimir Nišević.

U kojem se trenutku rodila ideja o iskoraku Poslovnog dnevnika na tržišta regije te koji su glavni motivi za realizaciju takve zahtjevne strategije jednog usko specijaliziranog medija?

Ideja o izlasku izvan granica Hrvatske postoji već duže vrijeme. Poslovni dnevnik je još u svojim počecima imao namjeru stvaranja jedinstvenog regionalnog gospodarskog dnevnog lista. Međutim, od ideje do realizacije uz financijsku je stabilnost potreban i povoljan splet brojnih drugih okolnosti.

Ono što je prije bila najveća prepreka iskoraku u regiju, a to je trošak papira, tiskanja, distribucije, plasmana na kioske..., nazovimo to poljem klasičnih medija, u doba korone postalo je sekundarno jer nas je sve zadesila ubrzana digitalizacija. U tom trenutku Poslovni dnevnik je ušao među 10 najčitanijih news portala u Hrvatskoj i to kao jedini nišni portal, ali i pokrenuo svoje e-izdanje. Upravo to elektronsko izdanje i mogućnost 'listanja' naše novine na ekranima mobilnih uređaja ili računala, te činjenica da je dio pretplatnika u Hrvatskoj sam tražio prebacivanje s tiskanog na e-izdanje, bio je signal kako je tržište spremno. Pustili smo probne ponude za pretplatu na tržišta regije i dobili zanimljive brojke, dokazali da interes postoji.

Potvrdilo se ono što smo i očekivali - gospodarska zajednica, koja i ovako surađuje uz ili mimo politika koje se mijenjaju, nema svoj mediji. Detektirali smo kako nitko, od velikih gospodarskih subjekata do najmanjih startupa na tržištima Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, nema mediji na kojem bi njihove priče istinski bile u prvom planu i to bez senzacionalizma ili političkih boja, već na isti način na koji Poslovni dnevnik već 17 godina posluje na hrvatskom tržištu. Tu se rodio i slogan našeg regionalnog iskoraka – Bez predrasuda, samo biznis.

Kako je strukturirano nastupanje Poslovnog dnevnika na tri nova tržišta, govorimo o više platformi PD-a?

Poslovni dnevnik, njegova internetska inačica poslovni.hr sada posjeduje još tri 'zrcalna' portala za Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. To znači da svaki od ta tri portala na prvom foldu ima najmanje tri regionalne vijesti ili priče s tendencijom rasta količine takvih tekstova kako bude rasla čitanost. Ostatak sadržaja je onaj kreiran u Zagrebu, a vezan za globalna poslovna kretanja, tržišta kapitala i financijskih usluga. Uostalom, u današnje vrijeme problem s dobavnim pravcima, rast kineskog BDP-a ili Wall Street iste su priče na svim tržištima.

Konačna ideja je jedan Poslovni dnevnik kao mjesto razmjene ideja i primjera dobre poslovni prakse koji nadilaze nacionalne granice. Zato se sada naše e-izdanje svakog dana proširi za dodatne četiri stranice regionalnog sadržaja, kako bi i čitatelji u Hrvatskoj i pretplatnici iz regije, koji ne mogu do Poslovnog dnevnika u tiskanom izdanju, imali pred sobom regionalni Poslovni dnevnik.

Kako je Poslovni dnevnik u Hrvatskoj prepoznat i po organizaciji brojnih specijaliziranih, stručnih konferencija, ideja je u lipnju napraviti i prvu gospodarsku konferenciju u Beogradu. Time bi priča bila zaokružena. Tako bi na regionalna tržišta donijeli ono najbolje što čitatelji u Hrvatskoj kada je u pitanju poslovni novinarstvo već dugo imaju upravo kroz Poslovni dnevnik.

Što čitatelji na regionalnim tržištima mogu očekivati od Poslovnog dnevnika?

Poslovni dnevnik je u Hrvatskoj prije svega prepoznat kao pouzdan, vjerodostojan i točan poslovni mediji. Odolijevamo senzacionalizmu, naše informacije ne treba dvaput provjeravati i odličan smo vodič svakome tko kreće u poduzetničke vode. Uostalom, neki od danas globalno poznatih hrvatskih startupa, od kojih su pojedini postali jednorozi ili su na putu da osvoje tu titulu, krasili su naše naslovnice daleko prije negoli je itko s medijske uopće scene znao za njih. Za regiju želimo i nudimo isto – kreirati poslovni sadržaj i priče koje nisu tu radi politike i klikova, već radi podrške biznisu i poduzetnicima u koje istinski vjerujemo.

Jer, možemo mi biti politički obojeni u koje god boje, ali kad je gospodarstvo u pitanju svi želimo uspjeh i želimo da naše države imaju što više Elona Muska, a što manje Donalda Trumpa. Mislim da je upravo to bit cijele priče, ali i ono što nas ističe od konkurencije – mi pratimo i potičemo uspješne, te time šaljemo i poruku kako se uspjeti može i izvan političkog djelovanja što je za regiju izrazito važno.

Kakve su prve reakcije na izlazak Poslovnog dnevnika u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori?

Počeli smo prije nepunih tjedan dana i teško je u ovom trenutku govoriti o reakcijama jer one će kroz idućih dva do tri mjeseca najbolje pokazati brojkama čitanosti i brojem pretplatnika na e-izdanje Poslovnog dnevnika. Ono što mogu reći nakon prvih inicijalnih sastanaka u regiji da nigdje nismo naišli na loše reakcije. Dapače, čini se kako poslovnoj zajednici nedostaje dobar biznis mediji na spomenutim područjima i kako ima svakako nedostaje neovisan mediji. U prvim kontaktima upravo se naša neovisnost ističe i kao naša najveća snaga.

Je li zbog rata u Ukrajini bilo upitno realiziranje strategije širenja Poslovnog dnevnika na regiju?

Plan je donesen još prošle godine kada nitko nije očekivao ovu vrstu tragedije koja pogađa Ukrajinu. Ali moram podsjetiti kako se slično dogodilo 2020. S redizajnom našeg portala i uvođenjem e-izdanja te godine pogodila nas je pandemija pa su se na kraju neke odluke pokazale ključnima za opstanak Poslovnog dnevnika. Mislim da je slično i sada, pogledamo li širu sliku, postaje jasno kako ćemo miješanjem novih globalnih karata u gospodarskom smislu biti sve više oslonjeni jedni na druge. Dobavni lanci pucaju, samodostatnost postaje gotovo pa magična riječ, a u tom svjetlu, kada primjerice uvozite šećer ili izvozite neki drugi prehrambeni proizvod naravno da ga je lakše plasirati u susjedstvo nego na drugi kraj svijeta. Mi smo dio Europske unije i za zemlje regije dobro je da upravo mi kao poslovni mediji donosimo najbolja iskustva sa zajedničkog tržišta.

Što biste poručili gospodarstvenicima koji posluju na tržištima Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore?

Prije svega da nam se jave bez straha. Vrlo rado ćemo pisati o njihovim uspjesima, ali i podržati ih u borbi s birokracijom za koju vjerujem da je svojstvena svim zemljama u regiji. I da ne zaboravim, neka se obavezno pretplate na naše e-izdanje i prate naše portale. Uostalom zbog njih i jesmo tu, jer mediji bez čitatelja prestaje biti mediji.