Prihodi osječkih i baranjskih tvrtki najveći u posljednjih deset godina

Vjerojatno ne postoji ekonomski analitičar koji je lani u ovo doba mogao pretpostaviti da će osječko-baranjski poduzetnici u prvoj godini pandemije, isprekidanoj lockdownima, ostvariti najveće prihode u posljednjih desetak godina! I sami bi se gospodarstvenici na to samo gorko nasmijali. No, prihodi poduzetnika iz te županije u 2020. premašili su one iz 2019., ali i iz 2018., te su iznosili 28,59 milijardi kuna. Toliki nisu bili još od prije globalne recesije koja je započela 2008. godine.

U Saponiji i Kanditu ukupno je zaposleno 1105 radnika, a prošle su godine obje kompanije ostvarile ukupni prihod od 797,4 milijuna kuna, dok je dobit prije kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila 131,7 milijuna kuna.

Proizvodnja dezinficijensa

– Saponia je jedan od vodećih proizvođača deterdženata i sapuna u regiji i, uz ostalo, veliki proizvođač dezinfekcijskih sredstava, koje smo dotad uglavnom plasirali u hotele, ustanove, prehrambenu industriju... Svi naši proizvodi bili su posebno traženi zbog povećane potrebe za čišćenjem i dezinficiranjem te smo lani ostvarili 543,8 milijuna kuna ukupnih prihoda, 536,7 milijuna kuna poslovnih prihoda i 523,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je za sedam posto više u odnosu na prethodnu godinu. Tom rezultatu pridonio je i promet ostvaren u vrijeme turističke sezone, iako su se, prema tadašnjim najavama, očekivali loši pokazatelji – ističe Dajana Mrčela, predsjednica uprave Saponije i članica uprave Kandita.

Što se Kandita tiče, ta je tvrtka unatoč padu prihoda od prodaje ostvarila pozitivne poslovne učinke. Prihodi od prodaje bili su 245,2 milijuna kuna, dok je EBITDA iznosila 34,1 milijun. Nisu izostale ni investicije.

Belje plus je u 2020. ostvarilo znatno povećanje prihoda u odnosu na 2019., s time da u toj tvrtki ističu kako je Belje plus, odnosno Fortenova grupa, započelo s radom 1. travnja 2019..

– U usporedbi prošle godine s 2019., u kojoj uzimamo u obzir i prva tri mjeseca poslovanja Belja d.d., možemo reći da je rast prihoda na razini 3 posto, čime smo jako zadovoljni, s obzirom na sve izazove koje je donijela 2020. – kažu u Belju plus. Kao najvećeg proizvođača tovljenika u Hrvatskoj, s udjelom od 33 posto ukupne domaće proizvodnje, u 2020. su ih, dodaju, posebno pogodili poremećaji cijena svinjskog mesa na svjetskom tržištu i gotovo dampinške cijene uvoznog mesa koje su ozbiljno ugrozile tržišni plasman domaćih svinja.

– Zahvaljujući profesionalnosti i maksimalnom angažmanu svih zaposlenih, prilagodili smo se korona-uvjetima i u drugoj polovici godine krenuli u prvu veliku investiciju Fortenova grupe. Preuzimanjem osječke mljekare nastavili smo suradnju s 249 proizvođača mlijeka iz cijele Slavonije i Baranje i održali kontinuitet proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda. U mljekari u Belom Manastiru nastavili smo s proizvodnjom ABC svježeg krem-sira koji je jedan od najjačih regionalnih brendova i tržišni lider u Hrvatskoj, s više od 40 posto tržišnog udjela u kategoriji – zadovoljni su u toj tvrtki.

Raste i broj obrta

Poduzetnici iz ovoga kraja prepoznali su COVID-krizu ne kao prijetnju, nego kao priliku za dodatni razvoj i unapređenje poslovanja, komentira Ivana Katavić Milardović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ-a. Svjedoči tome, dodaje, i pozitivan konsolidiran financijski rezultat od 1,28 milijardi kuna, kojim se OBŽ pozicionirao na treće mjesto po uspješnosti, iza Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

– Na pozitivan rezultat znatno su utjecali veliki poduzetnici, njih 20-ak, koji čine okosnicu gospodarstva i čije je ukupno poslovanje bilo uspješnije lani nego 2019. Također, struktura gospodarstava Županije, u kojoj prevladava prerađivačka industrija, poglavito prehrambena, kemijska, papirna i drvna, te strojogradnja, zatim poljoprivreda i graditeljstvo, dodatni je zalog stabilnosti, posebice u kriznim situacijama, kada su najizloženija ona gospodarstva koja su previše oslonjena na uslužne djelatnosti – rezimira pročelnica.

Nastavljen je lani i porast broja novih tvrtki i obrta koji su stimulativno utjecali na zapošljavanje, a važan doprinos financijskom rezultatu dao je izvoz, koji je rastao za 2,1 posto.

– Mjere pomoći Vlade RH, koje su bile pravodobne i izdašne, spasile su cjelokupni gospodarski sustav, a snažna uključenost Županije u projekte pomoći poduzetnicima i provedbu velikih regionalnih infrastrukturnih projekata povoljno su utjecale na gospodarski rast i oporavak – zaključuje.