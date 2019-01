Pobuna Riječana protiv Puljanja u NO-u 3. maja

Uljanikov pokušaj formiranja nove uprave u riječkom 3. maju, što je trebalo biti formalnost, ipak je zaustavljen, a čini se prerasta i u pobunu Riječana protiv Puljana. Jučerašnja sjednica Nadzornog odbora, koji je dosadašnjeg direktora Maksimilijana Percana trebao imenovati predsjednikom Uprave, a ekonomisticu iz 3. maja Nikolinu Abramović njezinom članicom, prekinuta je nakon burne rasprave.

Prvi put je osim sindikalca Juraja Šoljića još jedan član NO-a, Riječanin Goran Kutnjak, iskazao žestoko protivljenje odlukama koje zagovara većinski vlasnik Uljanik. Njih su se dvojica usprotivili prijedlogu imenovanja novih ljudi na čelne pozicije tvrtke, koje se pokušava provesti u trenucima kada je u nju nedavno ušao privremeni stečajni upravitelj, te kada je u tijeku dubinsko snimanje “majke” u Puli i čeka se ponude potencijalnih investitora.

Šoljić i Kutnjak, kako se čuje, zatražili su da NO na dnevni red stavi i smjenu direktora Percana. Zbog nezadovoljstva što nije iskoristio instrumente osiguranja pozajmice Uljaniku i time izbjegao financijsku blokadu 3. maja, Percanovu smjenu u prosvjedima još od ljeta traže riječki škverani, a jučer ju je, kako se čuje, prvi put zatražio i dio NO-a. Ni Šoljić ni Kutnjak nakon sjednice NO-a nisu željeli javno istupati, no očigledno se “riječki” dio NO-a usprotivio onom pulskom, gdje su menadžerski kadrovi Uljanika Elvis Pahljina, te Veljko Grbac i Marinko Brgić koji su se od početka godine povukli u mirovinu.

Jučer su se, pak, povukli s prijedlogom pred Riječanima, koji su očigledno dodatno ohrabreni i otvorenom porukom iz Fincantierija da je sa svojim partnerom Brodosplitom zainteresiran isključivo za 3. maj. Percan je za riječke škverane, ali i lokalne političare sada postao sinonim izdvajanja iz Uljanikove grupacije. Ustraje li Pula na formiranju uprave u 3. maju, a k tomu još da u njoj bude Percan, iz nervozne Rijeke se sada može očekivati puno snažniji otpor.

