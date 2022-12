NUTRIS Tech počinje izvoziti na tržišta EU i Amerike

Na europsku gospodarsku kartu ucrtao se proljetos Novi Senkovac, mjesto kod Slatine, sa svega 200-tinjak stanovnika kada je NUTRIS grupa tamo otvorila prvu europsku hibridnu tvornicu za proizvodnju proteina iz boba i krumpira - NUTRIS tech. Konkretno, tvornica proizvodi proteinske izolate, škrob i vlakna, a do konca godine trebali bi zakoračiti na tržište Europske unije i SAD-a.

Partnerstvo s Dancima

Očekuje se kako će tržište proizvoda biljnog porijekla do 2025. dosegnuti vrijednost od 77,8 milijardi dolara i upravo tu vide svoju priliku.

- NUTRIS je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i rada u prehrambenoj industriji te traženja odgovora na pitanja kako bolje, zdravije i učinkovitije proizvoditi hranu. Cijeli prehrambeni sustav zaslužan je za jednu trećinu globalne emisije stakleničkih plinova i moramo promijeniti način na koji proizvodimo hranu ako želimo dostići zajedničke klimatske ciljeve. NUTRIS donosi nutritivnu, inovativnu i održivu platformu globalnoj prehrambenoj industriji uz jačanje otpornosti lokalnog gospodarstva – započinje Zvonimir Sedlić, predsjednik uprave tvrtke NutriS.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Uloženo je do sada više od 220 milijuna kuna u izgradnju i opremanje tvornice te ukupno 15 milijuna kuna za isplatu sirovine prema poljoprivrednicima koja se koristi u fazi testne proizvodnje. Investicija je, inače, realizirana u partnerstvu s danskom tvrtkom Sicca Dania, jednom od lidera u području inženjerskih rješenja za prehrambenu industriju. Tvornica primjenjuje revolucionarnu tehnologiju koju je Sveučilište u Kopenhagenu razvijalo više od deset godina.

Za što se uopće koristi, primjerice, protein boba?

- S nutritivnog aspekta, protein boba sadrži svu 21 aminokiselinu, što ga čini potpunim proteinom. Naš patentirani proces nježno odvaja elemente biljke i čuva sve njihove prirodne benefite, dok pritom eliminira anti-nutritivne faktore. Sve navedeno je iznimno važno za probavljivost i iskoristivost u ljudskom organizmu. Općenito NutriSmart proizvode može se koristiti u izradi svih vrsta jela. Trenutno radimo projekte s našim partnerima za proteinske napitke, jogurte, namaze, kobasice, sve vrste tjestenina i kruha, sladolede – objašnjava Sedlić.

Sirovinu kupuju od OPG-ova, a trenutno surađuju s njih čak 252, na površini od 2000 hektara. Upravo ugovaraju novu proizvodnu sezonu, a cilj je povećati proizvodnju na 3500 hektara ozimog i jarog boba.

Tvornica je počela s testnom proizvodnjom lani u studenom, a službeno je otvorena koncem travnja ove godine.

- S obzirom na to da se radi o jedinstvenom procesu, puno toga nije išlo kako je planirano te su bile potrebne dodatne modifikacije i optimizacije tehnološkog procesa. Do sada smo u potpunosti pustili u pogon linije za proizvodnju škroba, dok je linija za protein u završnoj fazi ispitivanja i testiranja kvalitete. Ovaj zadnji korak smo svi dugo čekali, s našim kupcima, i veselimo se prvoj komercijalnoj isporuci proteina na tržišta EU i SAD-a do kraja ove godine. To će značiti i početak komercijalne faze proizvodnje te će nam biti fokus u kratkoročnom razdoblju razvoj što više proizvoda na biljnoj bazi te postizanje punog kapaciteta proizvodnje – najavljuje Zvonimir Sedlić.

Nove investicije

Srednjoročno će, kaže, uložiti u još dvije linije, jednu za dijetalna topiva vlakna i drugu za proizvodnju topivog proteina, te povećati kapacitet na preradu 100.000 tona boba, s novim proizvodima i rješenjima za prehrambenu industriju. Dugoročno, želja im je završiti NUTRIS.park i na jednom mjestu povezati sve procese, od primarne proizvodnje, istraživanja i razvoja, pa do industrijske proizvodnje na nutritivan, inovativan i održiv način.

Zapošljavaju trenutno 60 djelatnika, podijeljenih u NUTRIS.farm, NUTRIS.tech i NUTRIS.me timove. Zapošljavju i traže talente u istraživanju i razvoju, kontroli kvalitete, integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji te prodaji.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Industrija proizvoda biljnog porijekla jedna je od najbrže rastućih u svijetu.

- Ukupno gledajući, danas ova industrija čini vrlo mali dio u odnosu na cijelo tržište hrane. Upravo zato je i vrlo zanimljivo jer sve vodeće konzultantske kuće prognoziraju rast i do deset puta u idućih deset godina. Zemlje poput Nizozemske i Kanade su razvile posebnu proteinsku strategiju za potporu cijelom ekosustavu i žele uzeti najveći dio budućeg tržišnog udjela. Smatram da je ovo velika prilika za Hrvatsku i da će svi relevantni dionici znati to prepoznati – zaključuje Sedlić.