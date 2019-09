Nepalci i Indijci kod nas našli svoj djelić raja, evo za koju plaću beru rajčicu

Crvenim, žutim i ljubičastim plodovima i ove se sezone pažljivo pune kašete u stakleniku Zarja grupe. U džungli ‘rajskih’ rajčica u Brezju Samoborskom, koje ovdje poput čarobnog graha rastu visoko u nebo, potiho zuje bumbari koji ih oprašuju, jedino što sočne okruglice ove godine beru i Indijci i Nepalci.

Plaća bi bila i veća...

– Na tržištu radne snage jednostavno više nema domaćih ljudi. Ono malo što ih ima postotak je koji vjerojatno nikad ni neće raditi tako da smo itekako zahvalni bivšem ministru poljoprivrede Tolušiću što nas je poslušao i uveo kvote za radnu snagu u poljoprivredi. Ovo je prvi put u 20 godina našeg poslovanja da se ni mi nismo uspjeli pokriti s domaćim radnicima te smo se morali okrenuti posrednicima za zapošljavanje koji rade sa stranim agencijama - priča direktor Zarja grupe Zvonimir Belić, čija tvrtka ove godine, nakon 10 godina ratovanja s krutom hrvatskom birokracijom, konačno posluje na dvostruko više kvadrata.

U proširenje staklenika s 2,5 na 5 hektara uloženo je između 4 i 5 milijuna eura, od čega oko 2,5 milijuna iz programa ruralnog razvoja. Udvostručeni su i prinosi i potreba za radnicima. Od njih 90-ak koji, budući da rajčice u stakleniku dozrijevaju od ožujka pa sve do Božića, imaju posla čitave godine, trenutačno je tako i 15 Indijaca i Indijki i sedam Nepalaca, a uskoro ih stiže još šest.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Nepalci su bolji, puno brže uče i općenito su brži, no tu su svi tek nekoliko mjeseci pa je prerano za generaliziranje. Kako je krenulo, iduće će nam godine polovica radnika stizati iz inozemstva – priča Belić. Plaća je 500 eura, a Belić tvrdi kako bila i viša kad bi davanja bila manja - na 4200 kuna iznose 2000 kuna. Za većinu stranih radnika, kojima su osigurali smještaj u Samoboru i okolici, 500 eura je svota koju nikad ne bi mogli zaraditi kod kuće i mnogi su već sada sigurni kako bi u Hrvatskoj htjeli ostati. Gotovo svima na početku je čudno to što u Hrvatskoj ima malo ljudi. Gdje su, pitaju, a potom se čude i tome kako je u nas sve čisto. Prešli su dalek put koji ih je skupo koštao, no mnogima je, kažu, Hrvatska obećana zemlja. Pogotovo što s plaćom koju sada dobivaju mogu uzdržavati svoje brojne obitelji udaljene tisućama kilometara.

– Svi su ljubazni, podupiru me i na usluzi su kad god nešto trebam. Posao je jednostavan, uopće nije težak, a ja imam priliku pomoći svojoj djeci i roditeljima. Imam troje djece, nemam supruga, pa sam u Goi unajmljivala kuću s bratom. Lijepo je bilo tamo živjeti. Radila sam, no plaća je bila premala, tako da se nadam da ću s hrvatskom plaćom omogućiti bolji život svojoj djeci, a možda će jednog dana i oni živjeti sa mnom u Hrvatskoj ako poželim ostati – kaže Nazrin Timipur, 37-godišnja Indijka koja je toliko spretna da je brzo preuzela i poslove branja s pokretne platforme.

Ne sniježi kao u Švicarskoj

Ambar Limbu, 27-godišnji Nepalac iz Dharana, tu je tek jedan mjesec. I on ima brojnu obitelj, kojoj će slati većinu svoje zarade, no iako još nije vidio ni Zagreb, nego samo Samobor, siguran je da u Hrvatskoj želi ostati zauvijek i dovesti suprugu i četverogodišnje dijete. Ankita je ispunila svoj djevojački san za putovanjima i iskoristila priliku da iz Mumbaija otputuje u Europu, a i njezinom sunarodnjaku Irfabu Mohamadu Bgavikattti pao je kamen sa srca kad se uvjerio da je i u Hrvatskoj toplo i ne pada snijeg stalno kao u Švicarskoj, kako su ga upozoravali. Kod kuće je radio kao snimatelj i imao svoj YouTube kanal, a sad u toplom stakleniku bere rajčice. I to pod brendom „Rajske“ te sloganom „Miris ljeta, miris raja“. U Hrvatskoj su im, ističe Belić, kupci svi trgovci osim Lidla, a ovih dana ulaze i na srpsko tržište.

Na 5 ha grijanih staklenika, s kojima je Zarja danas najveći hrvatski i regionalni proizvođač, kerestinečke cherry rajčice rastu u vrećama s kompostom, preko kojih dobivaju sve hranjive tvari rastopljene u vodi. Doziranje hranjivih tvari, provjetravanje i temperatura zraka kompjutorski su programirani. Svaka od ‘mini’ rajčica naraste između 15 i 20 metara, a po kvadratu se ubere i 60 kilograma, ovisno o sorti. Zasad su se najboljima pokazale sorte sunstreem i campari.

