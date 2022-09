Najveća čarter kompanija sada ima flotu od 260 brodova

Tvrtka za najam brodova Angelina Yacht Charter iz Biograda preuzela je 85 posto udjela u splitskoj čarter kompaniji Ultra Sailing, čime se nastavlja proces okrupnjavanja u sektoru, a ovom akvizicijom nastaje najveća čarter kompanija u Hrvatskoj, najvećem čarter tržištu na svijetu. Zajednička flota od ukupno više od 260 brodova koji će biti na raspolaganju nautičarima u idućoj sezoni iznajmljivat će se i dalje pod dosadašnjim brendovima koji su se etablirali na tržištu, a bit će raspoređena tako da pokriva sve dijelove Jadrana, od Istre do Dubrovnika.

Opstaju veći i jači

To će biti tek jedna od prednosti transakcije koja je odrađena u skladu sa strateškim ciljem kontinuiranog rasta Angelina Yacht Chartera, otkrio je za Poslovni dnevnik Luka Šangulin, direktor Angeline.

- Već dugo smo svjesni da samo veći i jači igrači mogu opstati na nestabilnom tržištu usluga koje ovise o nizu okolnosti na globalnom tržištu. Istodobno se ovaj sektor pokazao kao vrlo žilav i otporan čak u okolnostima pandemije, kad su ljudi smišljali sve moguće načine da dođu na brod. Čarter ujedno ima dugačku sezonu i privlači goste visoke platežne moći. Preuzimanjem većinskog udjela u Ultri bit ćemo još jači da se odupremo grupiranju velikih globalnih igrača koji su prisutni i na hrvatskom tržištu, kao što su Sunsail, Dream Yacht i Navigare - pojašnjava Šangulin.

Ultra Sailing ujedno je ovlašteni zastupnik za Benetau i Fountaine Pajot plovila za hrvatsko tržište, što daje dodatnu snagu u situaciji koja vlada u škverovima, odnosno povećava dostupnost novih plovila. Zbog globalne situacije nema novih brodova, škverovi su potkapacitirani kadrovski, nema dijelova, i za mnoge je neizvjesna priprema nove sezone. Partnerstvo s vodećim svjetskim proizvođačima stoga donosi i sigurniju opskrbu, a veličina flote može olakšati konkurentnost na tržištu. Usto, pojašnjava Šangulin, okrupnjavanjem poput ovog jača se pregovaračka pozicija prema marinama, koje su sad već najavile značajna poskupljenja za iduću sezonu.

Angelina Yacht trenutačno ima sedam baza, kojima se priključuju i četiri baze u kojima su smještena Ultrina plovila. Inače, kao i Angelina, Ultra Sailing je u nautičkom biznisu skoro tri desetljeća, i trenutno upravljaju flotom od više od 50 plovila smještenih u marinama ACI Split, Pomer, Dubrovnik i Marina Baotić. Angelina sad ima 185 plovila u 6 marina, a Šangulin najavljuje nabavku još 20-ak brodova za sljedeću sezonu.

- Spajanjem se uvodi središnja nabava, smanjuju se troškovi i intervencija i mnogih drugih dijelova poslovanja. Povećanjem broja baza i njihovim rasporedom duž Jadrana također dobivamo veću pokrivenost i širinu, a različiti tipovi plovila jamče nam dugu sezonu, i takvu politiku planiramo nastaviti. Cilj je imati brodove za odmorišni segment koji najviše dolazi u ljetnoj sezoni, ali i za sportska događanja, regate, korporativni dio, segmente koji nam jako dobro pune proljeće i jesen. Plan je dodatni rast flote jer ako nemamo rast doći ćemo do stagnacije i pada. U čarteru je to pravilo jer flota stari, što povećava troškove održavanja i ruši cijenu usluge. Neki gosti vam traže brodove do 3 godine starosti, ne svi, ali ih ima - kaže Luka Šangulin.

Rast prihoda

Ovaj je segment turizma u pandemiji bio najmanje pogođen čak i u 2020. godini. Lani je sezona bila također odlična, ali je malo kasnije počela, tako da će Angelina Yacht u ovoj godini imati rast prihoda od 25 do 30 posto. Oko 70 posto tog porasta čini rast prometa, dok će se ostatak ostvariti kroz rast cijena najviše na novim brodovima. Naravno, već se formiraju cijene usluga čartera u idućoj godini, i one će u prosjeku ići gore za 7 do 8 posto, što isto ovisi o nizu vanjskih faktora koji ulaze u cijenu. Primjerice, nedostatak pomoćnih radnika doveo je ove godine do drastičnog porasta cijena čišćenja.

Kako doznajemo u Hrvatskoj turističkoj zajednici, nautički čarter u dosadašnjem dijelu godine imao je 465.500 dolazaka i 3,1 milijun noćenja, što je u odnosu na 2019. godinu rast od nepunih 1 posto u dolascima i noćenjima.