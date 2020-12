Mentorstvo kao snažna potpora u karijeri

U svakom trenutku vaše karijere postoji netko od koga možete nešto naučiti. Zato je jedan od možda najvažnijih alata u profesionalnom razvoju svake osobe upravo mentorstvo. Mentorstvo služi da bi se postojeća znanja, vještine i iskustva mentora (is)koristila te transferirala na mentije kojima svega toga manjka, a sve radi njihova napretka u karijeri. Iz tog razloga se već treću godinu zaredom organizira projekt „Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama“. Zajedničkim snagama Večernji list i časopis Zaposlena, ovim projektom žele osvijestiti važnost mentorstva za mlade poslovne žene kojima je potrebna pomoć u karijeri.

I ove godine pozivamo sve žene koje smatraju da im je potrebna pomoć u razvoju njihovih poslovnih vještina, da se prijave u ovaj projekt. Bilo da se radi o poduzetnici ili o ženi koja radi u nekom sustavu, javnom ili privatnom, mentorstvo će im sigurno biti od velike koristi. Tako će se na jednom mjestu okupiti poslovne žene koje će kroz šest mjeseci biti mentorice ženama koje tek kreću u osvajanje poslovnih izazova ili se nalaze na poslovnoj prekretnici.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na temelju prijavnica, odabrat će se prikladne kandidatkinje koje će se priključiti u ovaj program te će svakoj od njih biti dodijeljena iskusna poslovna žena. Tako će se kreirati mentorski parovi koji će se sastajati i izmjenjivati različita iskustva i tako dobivati daljnje smjernice za razvoj. Također, stječu se nova poznanstva koja mogu imati odličan utisak na daljnji razvoj karijere, stvaraju se nove prilike za suradnju te se time dobivaju novi uvidi, znanja i ohrabrenje koje je potrebno većini žena kod preuzimanja liderskih uloga u poslovnom životu.

Program za svaku ženu

U cijelom projektu ključan je odnos između tih 15 mentorskih parova. Odnos mentora i mentorirane osobe mora se temeljiti na povjerenju i poštovanju, a njegova uspješnost ovisit će o podudaranosti mentorskog para, njihovom raspoloživom vremenu i obostranom interesu. Zato je važno poslati poruku mladim ženama da u svakom trenutku postoji netko od koga mogu nešto naučiti, ali i to da u svakom trenutku postoji i netko koga one mogu nešto naučiti.

Zašto je ovaj projekt toliko uspješan, glavna urednica časopisa Zaposlena Ana Gruden, koja je ujedno osmislila i vodila projekte, prokomentirala je: „Ovaj projekt čini uspješnim to što se na njega može prijaviti svaka žena koja radi. Naime, teško je doći do nekoga u poslovnom svijetu koga možete potegnuti za rukav i zamoliti da odvoji vrijeme za vas. S druge strane, u nekom strukturiranom programu, poput ovog našeg, sve je već posloženo, trebate samo napisati dobru prijavu i pokazati koliko vam je stalo do toga da imate mentoricu. I to je to. Također, žene sve više uviđaju koliko je mentorstvo koristan poslovni alat i koliko im može pomoći.“.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prilika koja se ne propušta

O kvaliteti projekta govore odabrane mentorice, pa su tako prošle godine žene imale mogućnost surađivati sa sljedećim mentoricama: Snježana Bahtijari - Ericsson Nikola Tesla, Mirsada Kudrić – Bosch Hrvatska, Irena Šarić Dombaj – L’oreal Adria, Barbara Majcen - Pliva, Nataša Bagić – Philips i dr. Zato je ovo izvanredna prilika za sve žene koje žele unaprijediti svoju poslovnu karijeru, stoga vas sve pozivamo da pratite Večernji list putem kojeg će se odvijati predstavljanje mentorica od 14.12.2020. do 4.1.2021., prijavite se i tako postanete dio ovog projekta te u poslovnu budućnost krenite spremnije nego ikad.

