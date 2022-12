Maja Šuput otkrila Zoranu Šprajcu: U poslu me naprijed tjera moj ego, a mirovinu planiram provesti u Miamiju

Maja Šuput jedna je od najtraženijih i najangažiranijih domaćih pjevačica, no od prije pet godina Maja je i poduzetnica. Naime, njezin brend Majushka nudi, u prvom redu njezinim obožavateljima, različite proizvode iza kojih stoje Maja i njezin tim. O svom poduzetničkom putu pričala je u Uplift razgovorima sa Zoranom Šprajcom, gdje je otkrila što je motivira da radi od jutra do sutra.

„Za poduzetništvo me motivirala moja publika i njezine želje, ali motivirao me i moj ego. Imam nevjerojatnu želju, ambiciju, valjda imam i neku karizmu, a da ne budem skromna imam i talent da to sve lijepo upakiram. Želja mi je biti svakim danom sve bolja i uspješnija, ali bez obzira na moju karijeru najsretnija sam i najispunjenija kao mama i smatram svog sina svojim najvećim uspjehom“, otkrila je Šuput.

Oduvijek poznata po svojoj zaraznoj energiji, Maja je otkrila i kako stiže imati koncerte, baviti se tvrtkom i uz to biti posvećena mama.

„Promijenila sam prioritete, dijete je na prvom mjestu. Kad je on namiren, onda se bacam na posao. Moram priznati da nisam očekivala da ću biti takva majka, mislila sam da žene malo lažu u novinama. Ali baš sam onaj tip majke koja je prezaljubljena u svoje dijete. Što se vremena tiče, ukrala sam od sna. Radim kad on spava, ali to me veseli“, kaže Maja.

Maja je ispričala i da vjeruje da bi bila jednako uporna i radišna da se bavi bilo kojim drugim poslom, no da je uz talent i sreću, od presudne važnosti imati karizmu. Što se pak brenda tiče, cijela priča krenula je prije pet godina, uz nagovor njezina supruga Nenada Tatarinova.

„Od kad sam upoznala muža, on mi je govorio da ne može vjerovati da nemam neke svoje proizvode jer su me djeca na koncertima uvijek molila da im nešto dam. Znala sam da bih trebala imati, ali nikad se nisam u to bacila. I onda sam jednom prilikom išla na rođendan jedne curice, nisam znala što joj kupiti i u zadnji čas sam na prijedlog prijatelja kupila mikrofon. Kad je ona otvorila taj mikrofon, sreći nije bilo kraja, svi drugi pokloni su bili bezvezni. Vraćala sam se kući, nazvala supruga i rekla mu da moram imati svoj mikrofon“, ispričala je Maja te dodala da je mikrofon ostao apsolutno najvažniji proizvod koji nudi svojim obožavateljima, a kolekciju predmeta svako malo nadopunjuje.

U cijelom video intervjuu koji je dostupan na Mastercardovoj platformi Uplift.hr možete saznati i zašto je Maja rekla da mirovinu planira provesti u Miamiju, zašto u trgovinu ide u pidžami te kako joj je zapravo za ulazak u glazbene vode presudila simpatija prema jednom bubnjaru.