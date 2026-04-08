međunarodna nagrada

BAT priznanjem regionalnog ESG lidera potvrđuje svoju posvećenost održivom poslovanju

BAT
Foto: BAT
1/5
VL
Autor
Promo
08.04.2026.
u 11:27

British American Tobacco (BAT), jedini domaći proizvođač i izvoznik duhanskih i bezdimnih proizvoda te jedan od najvećih stranih privatnih investitora u Hrvatskoj, prepoznat je kao regionalni lider u području odgovornog i održivog poslovanja. Odlukom međunarodnog stručnog vijeća, BAT je dobitnik zlatne nagrade Regionalni ESG lider u kategoriji Odgovorno upravljanje, čime se potvrđuje dugogodišnja predanost kompanije najvišim ESG standardima.

Ova međunarodna nagrada nadovezuje se na nacionalno priznanje za održivost koje je BAT osvojio u studenom 2025. godine, kada mu je dodijeljena nagrada Hrvatski indeks održivosti u kategoriji Upravljanje okolišem – proizvodno, koju dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR). Time je još jednom potvrđena dosljedna i dugoročna predanost kompanije za integracijom ESG načela u sve aspekte poslovanja.

BAT
Foto: BAT

BAT prolazi kroz globalnu transformaciju usmjerenu na razvoj novih kategorija proizvoda, a Hrvatska i naša tvornica u Kanfanaru imaju ključnu ulogu u tom procesu. U posljednje tri godine pokrenuli smo investicijski ciklus vrijedan 80 milijuna eura, kojim je proizvodnja u Kanfanaru modernizirana i opremljena novim proizvodnim linijama. Uz to, gotovo 19 milijuna eura uloženo je u inicijative koje jačaju održivo poslovanje, uključujući korištenje obnovljivih izvora energije i kružno upravljanje resursima. Regionalna priznanja poput ovog potvrđuju da je naša strateška usmjerenost na održivost, inovacije i odgovorno upravljanje prepoznata i izvan Hrvatske, kao dio naše globalne strategije stvaranja ‘Boljeg sutra’ (A Better TomorrowTM)“, izjavio je Pavel Vereshak, direktor operacija BAT Adria.

Održivost u BAT-u

U BAT-u je održivost jedna od temeljnih vrijednosti poslovanja te su na razini BAT grupe postavljeni ambiciozni ciljevi, a tvornica u Kanfanaru jedna je od predvodnica održivog poslovanja. Od preuzimanja TDR-a 2015. godine, BAT je u Hrvatsku uložio više od 700 milijuna eura, s posebnim naglaskom na inovacije, razvoj proizvodnje bezdimnih proizvoda te unapređenje održivih poslovnih praksi.

Tijekom proteklih deset godina BAT je kontinuirano ulagao u održivost tvornice u Kanfanaru, uključujući i investiciju vrijednu 4,7 milijuna eura u postrojenje za proizvodnju toplinske energije na biomasu. Time su ugljične emisije tvornice smanjene za 65% u odnosu na 2017. godinu, a danas se više od 85% ukupne energije potrebne za rad tvornice osigurava iz obnovljivih izvora. Uz to, više od 80% otpada proizvedenog u Kanfanaru se reciklira te tvornica djeluje prema principu zero-waste to landfill, što znači da se sav tvornički otpad reciklira ili pretvara u energiju, bez odlaganja na deponije.

BAT
Foto: Srećko Niketić/Pixsell

Tvornica u Kanfanaru posjeduje AWS Gold certifikata za odgovorno upravljanje vodama, koji se dodjeljuje prema visokim međunarodnim standardima certifikacije Saveza za upravljanje vodama (Alliance for Water Stewardship – AWS). U 2025. godini više od 63 % ukupno korištene vode tvornice dolazi od recikliranja. Osim toga, BAT je uveo Take Back Scheme program koji omogućuje korisnicima odlaganje i recikliranje uređaja novih kategorija na više od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske, čime se potiče odgovorno zbrinjavanje elektroničkog otpada.

BAT u Hrvatskoj ima jedinstven lanac vrijednosti koji, osim tvornice u Kanfanaru, uključuje poljoprivrednu proizvodnju duhana u Slavoniji i Podravini kroz Hrvatske duhane, zatim logistički hub u Pitomači koji prikuplja duhan iz čak 26 zemalja i opskrbljuje tvornice u Poljskoj, Njemačkoj i Mađarskoj, logistički i distribucijski centar u Rijeci te drugi najveći nacionalni lanac kioska iNovine. BAT-ov komercijalni ured nalazi se u Zagrebu, odakle se upravlja Adria klasterom koji obuhvaća osam tržišta. BAT u Hrvatskoj zapošljava preko 1500 ljudi, a kroz lanac vrijednosti podržava više od 6000 radnih mjesta diljem zemlje.

BAT
Foto: BAT

O nagradi Regionalni ESG lider

Nagrada Regionalni ESG lider jedno je od najrelevantnijih priznanja u području održivog i odgovornog poslovanja u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Dodjeljuje se kompanijama koje sustavno i mjerljivo integriraju načela zaštite okoliša, društvene odgovornosti i etičnog korporativnog upravljanja (ESG) u svoje poslovne modele, s ciljem promicanja dugoročno održivog gospodarskog i društvenog razvoja. Projekt okuplja tvrtke iz osam zemalja regije – Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije – te predstavlja važnu platformu za razmjenu dobrih praksi i podizanje standarda odgovornog poslovanja.

ESG BAT

