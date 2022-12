Zoran Šprajc javio se pratiteljima zanimljivom fotografijom: 'Komad zemlje na kojem bi valjalo dočekati mirovinu'

Zoran Šprajc (54), urednik i voditelj emisije "Stanje nacije" na RTL-u, javio se pratiteljima na Instagramu nakon dva tjedna i objavio fotografiju iz prirode.

- Komad zemlje na kojem bi valjalo dočekati mirovinu. Nedostaje još kućica, štalica, kravica i mirovina, napisao je Šprajc pokraj fotografije na snijegu.

'Obrati se djedici možda ispuni dani su darivanja', 'Ovo bi bilo i za Stanje nacije', 'Skroman čovjek', 'Ormarić od struje je tu, barem nešto', 'Bolje kozica pod stare dane', poručili su mu pratitelji.

Inače, Šprajc se posljednji put na Instagramu javio 23. studenog, na datum koji za njega ima posebno značenje jer je baš na ovaj datum 2013. i potom opet 2019. godine doživio srčani udar.

- Prvi srčani sam "dobio" 23.11. 2013. Kako nisam postao ništa pametniji nakon šest godina sustigao me i drugi - i to točno na isti dan - 23.11 2019. Treći ću nadam se uspjeti izbjeći (ako ništa drugo prestao sam pušiti i počeo šetati) ali današnji dan u svakom slučaju mi je kao drugi rođendan. Ali da ne vučem vraga za rep, slavim ga samo ovako, virtualno. Čuvajte se, pazite se, nitko to za vas ne može činiti bolje od vas samih. - napisao je Šprajc na Instagramu. Nakon ovih zdravstvenih tegoba Šprajc je promijenio svoje životne navike; počeo je redovito ići u šetnju te se odrekao i svog velikog poroka - cigareta.

- Stres je u pozadini svakog mog infarkta, ali ne udara stres sam po sebi nego način na koji ga se pokušavamo riješiti. U mom slučaju to su bile abnormalne količine cigareta i cigarillosa. Kada im dodamo pretilost, neurednu i nezdravu prehranu, slabu tjelesnu aktivnost uz malo loše genetike, rezultat je morao biti upravo onakav kakav je bio - ispričao je za Story nakon oporavka od drugog srčanog udara.

