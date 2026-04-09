NE POSUSTAJU NI U KRIZI

Stoljeće otpornosti i rasta: Đuro Đaković Montaža među europskim liderima

Autor
Vedran Balen
09.04.2026.
u 08:08

Iza impresivnog jubileja slavonskobrodske tvrtke stoji sustav koji zapošljava više od 900 radnika i godišnje realizira gotovo 100 projekata u petnaestak zemalja

Već sto godina ista lekcija pokazuje se ključnom: opstaju oni koji se znaju prilagoditi. Upravo na toj sposobnosti izrasla je Đuro Đaković Montaža – tvrtka koja danas, u uvjetima globalnih kriza, inflacije i energetske neizvjesnosti, ne samo da opstaje nego i raste, potvrđujući status jedne od vodećih montažerskih kompanija u Europi. Najveća slavonskobrodska tvrtka ove godine obilježava 100. obljetnicu postojanja, a iza tog impresivnog jubileja stoji sustav koji zapošljava više od 900 radnika i godišnje realizira gotovo 100 projekata u petnaestak zemalja. Ključna tržišta nalaze se u zapadnoj Europi, ponajviše u energetskom sektoru, ali snaga tvrtke leži upravo u širini djelovanja – od energetike i petrokemije do industrijskih postrojenja i mostova.

- U ovom trenutku naš najveći izazov više nije konkurentnost, nego otpornost na uvjete i okolnosti u kojima radimo. Vrijeme nije ugodno za poslovanje, ali mi se borimo i vjerujemo da ćemo nastaviti rasti – ističe predsjednik Uprave Anto Pivac, naglašavajući kako su iza tvrtke dvije vrlo dobre poslovne godine, uz rast zaposlenosti i prihoda. Ta prilagodljivost pokazala se ključnom u vremenima obilježenima pandemijom, ratovima, inflacijom i energetskom krizom. Upravo zato u tvrtki naglašavaju kako ih raznolikost projekata čini otpornijima – kada jedan sektor uspori, drugi preuzima zamah.

Upravo takva fleksibilnost danas se sve više pokazuje kao presudna konkurentska prednost na europskom tržištu, osobito u sektoru energetike koji prolazi kroz duboku transformaciju. Projekti vezani uz obnovljive izvore energije, modernizaciju postojećih postrojenja i povećanje energetske učinkovitosti postaju standard, a Đuro Đaković Montaža aktivno se uključuje u taj proces. Time ne samo da odgovara na aktualne potrebe tržišta, nego i dugoročno pozicionira svoje poslovanje u smjeru održivosti. Važan segment razvoja predstavlja i suradnja s međunarodnim partnerima, kroz koju tvrtka razmjenjuje znanja i prati najnovije tehnološke trendove. Rad na složenim projektima u različitim državama zahtijeva visoku razinu organizacije, ali istovremeno donosi dragocjeno iskustvo koje dodatno jača kompetencije zaposlenika i cijelog sustava. 

Djelatnost Đuro Đaković Montaže obuhvaća strojarsku montažu na energetskim, petrokemijskim i industrijskim postrojenjima, kao i montažu čeličnih konstrukcija mostova, nadvožnjaka i vijadukata. Uz to, provode demontaže, rekonstrukcije, modernizacije i održavanja, dok se u proizvodnim halama izrađuju različite vrste čeličnih konstrukcija i opreme. Posebna vrijednost leži u cjelovitom pristupu projektima – od pripreme montažnih koncepata i planova rada do procjena rizika, tehnologija zavarivanja i kontrole kvalitete. Sve dodatne aktivnosti, izvan osnovnog opsega, povjeravaju provjerenim partnerima kako bi osigurali visoku razinu izvedbe.

- Đuro Đaković Montaža danas djeluje kao stabilan i konkurentan sustav, uključen u realizaciju složenih projekata na više tržišta – naglašava Pivac. Uz tehnologiju i projekte, ključ uspjeha su ljudi. Tvrtka kontinuirano zapošljava i educira nove radnike, a posebnu ulogu imaju interne škole za zavarivače i bravare, kroz koje se stvara kadar spreman za zahtjevno europsko tržište.

Od Tise do Europe

Priča započinje 1926. godine, kada je radionica za mostogradnju i čelične konstrukcije u Slavonskom Brodu sudjelovala u montaži mosta preko rijeke Tise kod Titela. Taj projekt označio je početak stoljetne tradicije koja se razvijala kroz desetljeća industrijskog rasta i tehnološkog napretka. Već u ranim fazama razvoja tvrtka izlazi na međunarodna tržišta, a kasnije se snažno usmjerava prema zapadnoj Europi. Osnivanje podružnice u Njemačkoj još 60-ih godina bio je jedan od ključnih iskoraka, dok danas tvrtka sudjeluje u najzahtjevnijim projektima zajedno sa svjetski poznatim partnerima.

- Montaža je uvijek gledala šire, tražila prilike i razvijala se. Naša je odgovornost očuvati tu vrijednost i osigurati njezin daljnji razvoj – poručuje predsjednik Skupštine Drago Čugura. Kontinuitet razvoja potvrđen je i 2016. godine, kada se tvrtka vraća u 100-postotno hrvatsko vlasništvo, čime dodatno učvršćuje identitet i strateški smjer. 

Obljetnica je obilježena velikom proslavom za zaposlenike i umirovljenike, uz izložbu „Dva vremena: Tada i sada“, koja kroz fotografije prikazuje kontinuitet industrijskog nasljeđa. Poseban trenutak zabilježen je i milenijskom fotografijom Šime Strikomana, koja simbolično okuplja generacije radnika.

- Ovih 100 godina rezultat su sustavnog rada i odgovornog upravljanja. Tvrtka ima čvrste temelje, ali djeluje u okruženju koje se brzo mijenja – ističe predsjednik Nadzornog odbora Darko Katić, naglašavajući važnost znanja, dugoročnog planiranja i ulaganja u ljude.

Uz tehnološki i tržišni razvoj, važnu ulogu ima i povezanost s lokalnom zajednicom. Kao jedna od ključnih industrijskih tvrtki u Slavonskom Brodu, Đuro Đaković Montaža aktivno sudjeluje u razvoju obrazovanja i poticanju mladih na odabir tehničkih zanimanja. Suradnja sa školama i obrazovnim institucijama nije samo ulaganje u buduće zaposlenike, nego i doprinos očuvanju industrijske tradicije regije. Istodobno, tvrtka nastoji zadržati ravnotežu između globalnog poslovanja i lokalnih korijena. Upravo ta kombinacija – međunarodno iskustvo i snažna domaća baza – pokazuje se kao jedan od ključnih faktora stabilnosti. Obilježavanje jubileja nastavit će se tijekom cijele godine kroz niz aktivnosti – od stručnih događanja i projekata u zajednici do izložbe u Muzeju brodskog Posavlja i izdavanja monografije. U vremenu neizvjesnosti, priča Đuro Đaković Montaže pokazuje da industrijska tradicija nije teret prošlosti, nego temelj budućnosti. Stoljeće iza njih nije samo potvrda uspjeha, nego i obveza da nastave graditi – mostove, postrojenja i, prije svega, vlastitu otpornost.

