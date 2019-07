Liburnia Riviera hoteli prodani proizvođaču najvećih svjetskih jahti i ratnih brodova

Najljepši i tradicionalni kvarnerski hoteli okupljeni u vrijednoj niski od 20 hotelskih bisera kao Liburnia Riviera hoteli prodani su novom vlasniku koji je otkupio, u "prvom naletu" gotovo 54% dionica te turističke kompanije. Do sada je većinski vlasnik LRH u nekoliko navrata pokušavao prodati dionice, no neuspješno. Da se sada dogodila vrijedna prodaja bilo je jasno iz odluke Zagrebačke burze, koja je 11. srpnja, do kraja dana zaustavila trgovanje dionicama, te koja je objavila ugovor između kupca "GITONE Adriatic" (uz Gitone Austria i fond Holster) iz Zagreba, te prodavatelja SNH Alfa, Beta, Gama i Pectinatus, fondova u vlasništvu Darka Ostoje.

Iza Gitonea, pak stoji jedna od najpoznatijih i najbogatijih njemačkih obitelji, Lürssen, sa 144 godina dugom tradicijom. Radi se o najznačajnijem svjetskom proizvođaču luksuznih mega jahti, koji je u svom brodogradilištu u Bremen-Vegesacku proizveo 8 od 10 najskupljih jahti na svijetu, a proizvode i ratne brodove i brodove specijalnih namjena. U njihovim brodogradilištima gradile su se generacije brzih napadačkih brodova, te raketnih korveta. Trenutno sudjeluju u gradnji korveta klase Braunschweig.

Lürssen ostvaruje i velike prihode u turističkoj branši, a sada, kupnjoj hrvatskog lanca opatijjskih i liburnijskih poznatih hotela želi ojačati svoj turistički sektor. Inače Lürssen ima godišnji prihod od 8,3 milijarde eura.

Lürssen je sagradio i superjahte poput "Octopusa" Paula Allen, pokojnog osnivača Microsofta, potom Rising Sun američkog producenta Davida Geffena, te jahtu Azzam, u vlasništvu predsjednika Emirata i najveću privatnu jahtu na svijetu dužine 180 metara. Sagradili su i znamenitu jahtu "Pelarus", prvo za Saudijce, potom ju je kupio Roman Abramović, no riješio ju se nakon rastave.

U Opatiji se već duže vremena šuškalo o novom vlasniku, no znalo se tek da on namjerava kupiti LRH samo ako kupi većinski udjel. To se sada i dogodilo, a slijedi obveza njemačkog Lürssena da odmah krene u otkup i preostalih 46% dionica LRH-a.

Valja podsjetiti da je i grad Opatija koji drži 25% dionica LRH-a dugo tražio partnera takvog kalibra kakav je Lürssen, s obzirom na to da ta njemačka obiteljska tvrtka kupuje povijesne, elitne i značajne palače, kao što je to ovdje slučaj s niskom "austrougarskih" tradicionalnih hotela liburnijskog područja, poput znamenitih hotela Kvarner, Imperial i Palace.

Grad Opatija dugo je već bio zabrinut stagniranjem LRH, a time i grada, te su priželjkivali jakog i potentnog partnera koji bi kupio LRH. Prošle je godine, primjerice njemački Lürssen tako kupio i znamenitu bečku palaču Schwarzenberg.

Koliko je bila vrijedna transakcija i kupnja 53,94% dionica Liburnia riviera hotela još nije za javnu objavu, s obzirom na to da će se pristupiti kupnji ostataka dionica. Njemački vlasnici drže da njihovo ime jamči i dobru budućnost za 20 hrvatskih znamenitih hotela, kampova i ostalog turističkog sadržaja iz portfelja Liburnie.

