Konzum, Dukat i Sana delikatese najveći donatori hrane u 2020.

Tvrtke Konzum, Dukat i Sana delikatese hrvatske su tvrtke koje su donirale najviše hrane u prošloj godini. Za humanitarno djelovanje i društveno odgovorno poslovanje jučer im je uručeno priznanje "Najdonator", koje četvrtu godinu zaredom dodjeljuju Mreža hrane i europarlamentarka Biljana Borzan.



– U zemlji u kojoj su police socijalnih dućana često prazne to može služiti kao primjer svima. Ovim priznanjem želimo pokazati da postoje tvrtke koje su iznimno humanitarno angažirane i želimo da građani znaju koje su to tvrtke. Iznimno me veseli veliko povećanje količina donacija u 2020., koju su obilježili potresi i pandemija, i nadam se da je ova inicijativa malo pridonijela tome – izjavila je potpredsjednica europskih socijaldemokrata Biljana Borzan.

Konzum i Dukat su četvrtu godinu zaredom najveći donatori među velikim tvrtkama. U kategoriji malih i srednjih tvrtki, koja je uvedena 2019., Sana Delikatese drugi put zaredom prima priznanje. Konzum je u 2020. donirao hrane prodajne vrijednosti 5,88 milijuna kuna bez PDV-a, što je najveća ukupna vrijednost donacija hrane među velikim tvrtkama u Hrvatskoj.

Dukat je pak donirao hranu prodajne vrijednosti 4,88 milijuna kuna bez PDV-a, što je među velikim tvrtkama najveća ukupna vrijednost donacija hrane u odnosu na godišnji prihod. Nadalje, tvrtka je najveći donator među domaćim proizvođačima hrane. Sana delikatese donirale su hrane prodajne vrijednosti 131,9 tisuća kuna bez PDV-a, što čini 2,25% godišnjeg prihoda tvrtke.



Prema podacima državnih tijela, ukupna nabavna vrijednost donirane hrane bez PDV-a u 2020. iznosila je 19,3 milijuna kuna, za trećinu više nego 2019., kada je prijavljeno 13 mil. kuna donacija. Prodajna vrijednost iznosila je 29 milijuna kuna bez PDV-a, što je znatno više u odnosu na 19,8 mil. kuna u 2019.

Ukupno, 85 tvrtki je Poreznoj upravi prijavilo donacije. Predstavnici nagrađenih tvrtki su na godinu dana dobili pravo korištenja titule "Najdonator" i službenog logotipa. Dobili su i statuu čiji je dizajn, kao i onaj logotipa, izabran na natječaju na kojem je pobijedio mladi dizajner iz Vukovara Mirko Tivanovac.

