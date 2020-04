Komunikacijska industrija nagradila najoriginalnije kreativne ideje i digitalne kampanje

Pipi i Imago Ogilvy osvojili Best in Show desetog, jubilarnog izdanja MIXX-a

Proglašenje dobitnika MIXX-a 16. je travnja već tradicionalno pratila mnogobrojna domaća, kao i regionalna publika, ali ovoga puta ne u Rovinju, nego pomoću live streama iz svojih domova – jer kreativnost, unatoč teškim okolnostima, ide dalje. Na daljinu su posebno slavili Pipi i Imago Ogilvy – njihov je projekt Spomenik neisklesanom tijelu osvojio MIXX-ovu titulu Best in Show.

MIXX je natjecanje koje, po međunarodnoj licenci IAB-a, nagrađuje najbolje digitalne kampanje. Tako je, uz Best in Show, proglašeno i 11 pobjednika sljedećih kategorija natjecanja: Brand Awareness Campaign, Cross Media Integration Campaign, Direct Response and Lead Generation, Best Website, Best Mobile App, Best Branded Content, Best Media Strategy, Best Search, Best Tech&innovation, Best Social te Best Publisher Long-Form Native.

Wiener osiguranje i Degordian za projekt UHO – Utočište Hrabrih Online osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign.

Vegeta i Izone pobjednici su kategorije Cross Media Integration Campaign s projektom Vegeta 60 godina.

Bluesun Hotels & Resorts i Httpool osvojili su priznanje u kategoriji Direct Response and Lead Generation s projektom Croatia Calling.

Human je s projektom Human website proglašen najboljim u kategoriji Best Website.

Priznanje u kategoriji Best Mobile App dobio je projekt A1 Lappsus klijenta A1 te agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Čarli i Inspiracija digital proglašeni su najboljima u kategoriji Best Branded Content s projektom Čarli „Moj najbolji prijatelj“.

Priznanje kategorije Best Media Strategy pripalo je Woltu i agenciji iProspect, a division of Dentsu Aegis Network za projekt Yearly User Acquisition Campaign.

Pobjednici kategorije Best Search su Wiener Osiguranje i Degordian s projektom Wiener Osiguranje – Search kampanja 2019./2020.

A1 i agencija Bruketa&Žinić&Grey pobjednici su kategorije Best Tech&Innovation s projektom A1 Lappsus.

Ledo i agencija 404 s projektom Slatke riječi zaslužili su priznanje u kategoriji Best Social.

Udruga Nismo same i 24sata iskazali su se u kategoriji Best Publisher Long-Form Native s projektom #pinkypromiss.

Digitalnu izložbu radova potražite na poveznici, a za više informacija posjetite službene stranice Dana komunikacija.

Uz svijest o ozbiljnosti pandemije koja je zadesila Hrvatsku i svijet, svi zainteresirani tijekom dvije večeri imaju priliku dobiti uvid u najbolje od kreativnosti tijekom protekle godine te misli usmjeriti na crpljenje inspiracije za stvaranje bolje budućnosti. Drugu će slavljeničku večer, 17. travnja u 21 sat, na Facebook stranici Dana komunikacija stoga obilježiti proglašenje dobitnika nagrade Effie.