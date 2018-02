Hrvatski bankarski sustav je stabilan i održiv

Hrvatski bankarski sustav je iznimno stabilan i likvidan, a izmjenama poreznih zakona vlada je dala bankama poticaj da aktivnije krenu u rješavanje nenaplativih kredita, izjavio je u utorak u Bruxellesu hrvatski ministar financija Zdravko Marić.

Ministar Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća za financije i gospodarstvo na kojem je jedna od tema bila rasprava o uspostavi sveobuhvatne strategije o održivom financiranju.

"Jedan od većih rizika za bankarski sektor u EU-u je situacija s lošim, nenaplativim kreditima. To je i u Hrvatskoj proteklih mjeseci bila tema. Na razini EU-a i eurozone postoje velike razlike u pogledu udjela nenaplativih kredita u ukupnom broju kredita, u nekim zemljama je to ispod dva posto, a u nekima do 30 ili 40 posto", rekao je ministar Marić.

Prema zadnjim podacima, koje je Eurostat objavio u siječnju, najveći udio nenaplativih kredita ima Grčka, čak 46,9 posto, a najniži udio nenaplativih kreditima u ukupno odobrenima ima Luksemburg, svega 0,7 posto.

U devet članica udio nenaplativih kredita je iznad 10 posto - Grčkoj, već spomenutih 46,9 posto, Cipru 33,4 posto, Portugalu 15,5 posto, Italiji 12,2 posto, Bugarskoj 12,1 posto, Hrvatskoj 11,7 posto, Irskoj 11,6 posto, Sloveniji 11,4 posto i Mađarskoj 10,4 posto.

"Naša namjera nije samo smanjiti udio loših kredita u bilancama banka samo zato da ispunimo neke kriterije prema eurozoni ili prema bilo kome drugome, nego smatramo da je to važno i zato smo izišli s onim izmjenama poreznih zakona koje bi dale veći poticaj bankama da krenu aktivnije u rješavanje loših kredita kako bi se mogle više fokusirati na druge aktivnosti, to jest na davanje novih kredita. Nama je važno i smanjivanje rizika s obzirom da u nekim zemljama postoji velika izloženost prema domaćem financijskom sustavu, poglavito bankama. Hrvatski financijski sustav je izuzetno stabilan, likvidan, dobar i održiv", rekao je Marić dodajući kako je to jako važno s obzirom na to da vlada izdaje dosta obveznica i trezorskih zapisa na domaćem financijskom tržištu.