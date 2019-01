Hrvati vole samo gotovinu

500 eura nijemci mogu tiskati do 26.travnja

Iako je najavljeno da početak 2019. godine znači i smrt novčanice od 500 eura, to nije sasvim točno. Naime, 17 centralnih banaka zemalja eurozone posljednju ediciju tih ljubičastih novčanica moraju izdati zaključno s 27. siječnja, nakon čega novih novčanica na tržištu neće biti. Austrija i Njemačka pak nastavit će tiskati novčanice u najvećim apoenima do 26.travnja, a Europska središnja banka to je obrazložila zalaganjem za lakšu tranziciju i logističku podršku. Čak i kad se prestanu izdavati, novčanice od 500 eura ostaju sredstvo plaćanja dok ne budu povučene s tržišta zbog dotrajalosti. Prema relevantnim podacima u ovom je trenutku u optjecaju 521 milijun novčanica od 500 eura. Odluka o zabrani tiskanja ove novčanice donesena je još 2016. godine pod obrazloženjem da će se ukidanjem velikih apoena smanjiti kriminalne aktivnosti. Zbog činjenice da ju najviše koriste kriminalni krugovi te terorističke organizacije novčanica je zaradila nadimak ‘binladenka’. Statistika ECB-a pokazuje da unatoč činjenici da čine tek 2,4 posto svih eurskih novčanica, ljubičasta novčanica nosi 20 posto ukupne vrijednosti tiskanih eura. Zadnji put su zapravo tiskane 2014. godine čime se zadovoljila potreba na tržištu. SAD je ukinuo novčanice od 1000 dolara još 1969. pa je najveća novčanica ona od 1000 švicarskih franaka.