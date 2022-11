Hotelska kuća Aminess hoteli i kampovi već kreću u potragu: Traže oko tisuću djelatnika

Prije sedam sam se godina prijavila na natječaj za posao u Aminess hotelima i kampovima, tada kao pomoćnica slastičara, a danas sam, zahvaljujući podršci kuće, edukacijama, želji za napredovanjem, došla do pozicije voditelja slastičarnice. Upoznala sam vrhunske slastičare i kuhare od kojih sam jako puno naučila u ovih sedam godina. Svaki mi je dan novi izazov i tako može biti svakome tko želi učiti i napredovati, svakako će dobiti podršku tvrtke, a to je danas jako rijetko i svakako pohvalno. Kao i atmosfera među radnicima; međusobno smo si poticaj i podrška, a i to je danas rijetkost i prava sreća ukoliko imate takav tim oko sebe – ispričala je Martina Labinjan, pastry chef u Aminess hotelima i kampovima na na tiskovnoj na kojoj je promovirana kampanja za zapošljavanje ove hotelske kuće pod nazivom 'Gdje kolege postaju prijatelji'.

Javili su da već ovih dana kreću u potragu za radnicima za iduću turističku sezonu u svim svojim hotelima diljem Hrvatske, jer, kažu, žele na vrijeme osigurati kvalitetne radnike, ali i jer većinu svojih objekata planiraju otvoriti i prije Uskrsa.

Za rad u hotelima, vilama i kampovima visoke kategorije na najatraktivnijim turističkim lokacijama u Istri, na otoku Krku te u južnoj Dalmaciji traže više od 1.000 zaposlenika. Raduju ih dobre najave i booking u objektima, no velik izazov predstavlja im pronalazak zaposlenika poput kuhara, konobara i barmena.

– Planiramo zaposliti oko tisuću radnika i to na mjestima konobara, kuhara, sobarica, barmena, te djelatnike na niz drugih, pomoćnih poslova, a svi su detalji na našoj Internet stranici. Zainteresirani djelatnicima nudi se mogućnost niza edukacije i usavršavanja, a imaju i mogućnost napredovanja na poslu. Ponosimo se materijalnim pogodnostima koje nudimo radnicima; osim plaće tu su brojni drugi benefiti, od božićnice, regresa, darova za djecu, naknadu za rođenje djeteta, plaćanja putnih troškova koje mogu iznositi do 15.000 kuna. Tu je i isplata sezonske nagrade od 8.000 kuna, pa do nagrada do iznosa od 10.000 kuna za djelatnika godine. Ono što naši zaposlenici ističu kao dodatnu prednost rada u Aminessu je i posebna prijateljska atmosfera gdje smo svi jedni drugima podrška i poticaj za napredovanje – kazala je Marina Jurić, direktorica ljudskih resursa u Aminess hoteli i kampovi.

Istaknula je ulaganje od 1,5 milijuna kuna u razvoj i edukaciju zaposlenika na svim razinama zapošljavanja. Kod njih, dodaje, i sezonci, a većina od oko tisuću zaposlenika koje traže su sezonci, imaju mogućnost napredovati, kao u slučaju Martine Labinjan, dobiti posao za stalno.

Pored izrazito konkurentnih materijalnih uvjeta, nove zaposlenike nastoje privući kampanjom u kojoj se pojavljuju i poznata lica – renomirana imena domaće gastro scene David Skoko, Hrvoje Zirojević, Melkior Bašić i Matija Bogdan, voditeljica i glumica Doris Pinčić te pjevač Marko Tolja, koji su proveli dan u ulozi zaposlenika.

– Po jedan sam dan u kampanji snimao kao barmen, pa sobar, puno sam naučio, pa, iako inače ne volim snimanja, uživao sam s zaposlenicima, ali i puno naučio od njih, pa od sada posao zaposlenih u turizmu više ne shvaćam zdravo za gotovo, jer sam svjestan silnog truda koje ljudi ulažu u to da bi gostima hotela bilo ugodno – kazao je Marko Tolja.

