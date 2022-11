Nisu prazne priče: Chefovi u našem turizmu mjesečno mogu zaraditi i preko 3000 eura

Odlične plaće u turizmu nisu prazna priča. Ne zapadnu, nažalost, većinu turističkih radnika, ali zaposleni u nekoj od 17 članica hrvatske grupacije jedinstvenih luksuznih hotela Stories na njih mogu računati. Recepcionar će tako dogurati do 1500 eura mjesečno, chef, recimo, i do 3000, a može i 30 posto preko toga ako ima dogovor da njegova plaća ovisi u poslovnim rezultatima.



– Za to je, naravno, potrebno neko vrijeme, znanje i iskustvo, ali mi poslodavci trebamo biti svjesni da se moramo odreći dijela dobiti za naše zaposlenike – kazao je Nenad Nizić, predsjednik grupacije Stories hotela i vlasnik hotela Vestibul Palace Split na jučerašnjoj prezentaciji projekta "Upoznajte naše priče" kojim Stories, uz potporu i sufinanciranje Ministarstva turizma, promovira zanimanja i karijerne mogućnosti u turizmu.