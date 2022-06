Hanfa opet ulovila 13 leasinga s prstima u pekmezu

Hanfa je opet ulovila 13 leasing društava u nezakonitu poslovanju! Nakon što su proveli nadzor nad njih 14, kod 13 su utvrdili da su obračunavali nezakonite naknade i primjenjivali nejasno propisane cjenike. Od 13 društava za koje su utvrdili da su imali obračun naknada suprotan Zakonu o potrošačkom kreditiranju (ZOPK), pet ih je tijekom nadzora otklonilo nepravilnosti i dostavilo regulatoru nove cjenike. To su OTP leasing, PBZ leasing, Raiffeisen leasing, Volvo Financial Services leasing i Scania Credit Hrvatska. Za preostalih osam izdali su rješenja u kojima traže da otklone nezakonitosti i nepravilnosti: među njima su Agram leasing, BKS-Leasing Croatia, Erste&Steiermarkiosche S-leasing, i4 next leasing, Impuls leasing, Porsche leasing i UniCredit leasing.

- Radi povećanja transparentnosti na tržištu i zaštite primatelja leasinga (ponajprije potrošača) Hanfa je nad leasing društvima provela nadzor obračuna naknada koje se obračunavaju primateljima leasinga. Nadzorom je provjeravano koliko su cjenici naknada pregledni i razumljivi te jesu li ugovori o financijskom leasingu s potrošačima usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju – precizirali su u Hanfi koja je kod dva društva u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s potrošačima obračunavala naknadu za prijevremenu otplatu ugovora suprotno odredbama ZOPK-a.

Primateljima leasinga zaračunali su naknadu u iznosu većem od propisanog pa Hanfa od tih društava traži naknadno očitovanje o aktivnostima koje su poduzeli prema svim oštećenim potrošačima. Kod devet leasing društava regulator se nije mogao uvjeriti da naknada za obradu ugovora odgovara stvarnom trošku odobrenja tih ugovora kako to nalaže ZOPK. OTP leasing, PBZ leasing, Raiffeisen leasing, Erste&Steiermarkische S-leasing i Agram leasing otklonili su tu nepravilnost i ukinuli naknadu, dok je UniCredit leasing Croatia tijekom 2021. uskladio obračun naknade sa zakonskim odredbama. Za preostala tri društva traže izmjenu postojećih cjenika naknada i njihovu usklađenost sa zakonom.

Također, kod 11 su utvrdili nejasnu primjenu cjenika naknada, mogućnosti obračuna naknada koje nisu propisane cjenikom, mogućnosti obračuna naknada u iznosima višim od propisanih, nejasno propisanih obračunom pojedinih naknada te nepropisivanja razdoblja slanja opomena. Tijekom nadzora to su otklonili OTP leasing, PBZ leasing, Raiffeisen leasing, Volvo Financial Services leasing i Scania Credit Hrvatska, a za šest ih traže izmjenu cjenika naknada.

- U cjenicima treba jasno biti navedeno na koje se ugovore o leasingu oni primjenjuju te da budu jasno navedene sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna – poručio je regulator.