Grubišić: Ima bar pet razloga zašto državi ne treba većinsko vlasništvo u Ini

Posljednjih se tjedana ponovno aktualizirala priča o mogućem preuzimanju MOL-ova udjela u Ini u režiji države. Konzultantska kuća Lazard Vladi je prije više od godinu dana predstavila završno izvješće o procjeni vrijednosti Ine, no financijski detalji nikad nisu otkriveni. Ne zna se koliko bi to koštalo, a ne znamo ni kako bi se taj eventualni otkup financirao, znamo samo to da je iz Vlade rečeno kako to ne bi 'išlo na teret proračuna'.

Ekonomski analitičar i konzultant Andrej Grubišić u razgovoru za Tportal poručio je da se država u ovaj poduhvat ne bi trebala upuštati.

"Država u to ne treba ulaziti, ima barem pet ili deset razloga za to. Najvažniji razlog je činjenica da se država ne treba baviti poduzetništvom. Nije stvar dobrih namjera ili loših namjera. Povijest nas uči - koncentracija političke moći u kombinaciji s političkim strastima i populizmom može dovesti do loših odluka. A reperkusije će snositi hrvatski građani", jasan je Grubišić, koji podsjeća da nijedna od 14-15 naftnih kompanija u široj regiji nisu u većinskom državnom vlasništvu.

A državi većinsko vlasništvu Ini zapravo i nije potrebno.

"Država ima zakonodavnu moć. Jednim potezom može omogućiti nešto ili ograničiti. Vidimo to i u slučaju cijene goriva - država ima alate i nametnula je ograničenje, a nije vlasnik kompanije. Možda i najvažnije - strani investitori su nikad važniji u pandemijskoj ekonomskoj stvarnosti. Trebaju nam zdrave strane investicije, a ne crony kapitalizam", poručuje Grubišić.

Ekonomski analitičar smatra da sudstvo mora dati odgovor na pitanje je li u slučaju Ina-MOL bilo radnji koje nisu u skladu sa zakonom, Međutim, dodaje da to nisu okidači.

"Netko pokušava na temelju niskih strasti progurati ideju o državnom vlasništvu u Ini, a to nije dobro", kaže Grubišić.