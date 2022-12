Gea Kariž: Nema velikodušnije stvari od toga da nekome pomažeš

Već pet godina zaredom Večernji list i časopis Zaposlena udruženim zajedničkim snagama organiziraju jednu posebnu žensku priču. Točnije, projekt osmišljen i nazvan "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama". U njemu vrsne, iskusne i uspješne žene u ulozi mentorica svojim znanjima, iskustvom, savjetima i uputama pomažu drugim ženama koje su voljne čuti, učiti, prihvatiti, razvijati se i tako zahvaljujući blagotvornoj ženskoj solidarnosti i dobronamjernosti - rasti, kako profesionalno tako i privatno. Koliko je taj projekt vrijedan i moćan svjedoči i to što mu se mnoge mentorice iz godine u godinu vraćaju, a nekima je svakako stalo pridružiti mu se pa svake godine projekt dodatno dobiva na snazi jer mu se priključuju nove mentorice koje u ovu priču unose i dašak neke nove svježine. Tako je i ove godine pa će se u zahtjevnoj, ali i plemenitoj ulozi mentorice prvi put naći i direktorica marketinga u Mastercardu - Gea Kariž.

U ovom projektu sudjelujete prvi put. Što vas je motiviralo i nadahnulo da se uključite u cijelu ovu žensko-mentorsku priču?

Prije svega to što smatram da nema velikodušnije stvari od toga da nekome pomažeš. To je proces u kojem su obje strane sretne, i ona koja daje pomoć i ona koja tu pomoć prima. A pomoći nekome nesebičnim dijeljenjem znanja put je za bolje sutra svih nas. Ulazak u poslovne vode ili pak zaokret u istima, zahtijeva znanje, spretnost i hrabrost pa nije loše imati sa strane nekoga tko će vas ohrabriti, kimnuti glavom na neku vašu ideju ili na kraju dana biti rame za plakanje ako situacija to zahtjeva. Drugi veliki motiv za moje uključivanje u ovaj projekt jest i to što iznimno vjerujem u žensko poduzetništvo, kao i žensku podršku. A treći element koji čini osnovu moje motivacije za sudjelovanje u ovom projektu jest činjenica što je to prilika i meni da učim nove stvari, da se razvijam, uviđam svoje slabe strane, brusim one dobre. To je prilika koja se ne propušta.

Koliko je, prema vašem mišljenju, u razvoju bilo čije poslovne karijere mentorstvo općenito važno i dobrodošlo, kakva je i kolika njegova uloga te zašto mentoriranje dobiva sve više na značaju?

Kada pogledamo čovjekov život, zapravo za sve velike životne faze imamo mentore - tete u vrtiću, učitelje, profesore… Dakle, u svim segmentima života imamo osobe koje pomažu u razvoju nas kao pojedinca. Baš zato je potpuno jasno da nam takvo nešto treba i u našem profesionalnom razvoju, naročito kad smo tek na početku tog puta. Nažalost, često se na imanje mentora gleda kao na svojevrsnu slabost jer time možda priznajemo da nismo u nečemu dobri. A čak i ako imanje mentora znači da nismo dobri u nečemu, činjenica da smo to priznali već je veliki korak prema tome da postanemo bolji. Nitko od nas ne zna sve, ali međusobna izmjena iskustava, drugačiji pogledi na iste stvari, drugačiji pristupi u rješavanju problema, mogu svima dobro doći. Pritom moram naglasiti kako smatram da mentorstvo nikad ne bi trebalo prestati. Možda ne u ovako formalnom obliku kao kroz ovaj program, ali učenje i prilagođavanje novim trendovima nešto su što nas u profesionalnom životu drži na nogama. A učiti nešto novo možemo samo od onih koji imaju više znanja od nas.

A što čini posebnost međusobnog mentoriranja žena, kada baš žene pomažu jedna drugoj?

Mislim da je posebnost u tome što to prelazi granicu mentorstva i postaje podrška. Žene su emotivnije, posvećenije i zagriženije u onome što rade pa vjerujem da je tako i kad se radi o mentorstvu. No dajte mi da vam to potvrdim sljedeće godine kad budem o ovoj temi budem mogla govoriti iz vlastitog iskustva (smijeh). Ono što iz sadašnje perspektive mogu reći jest da i dalje svjedočimo situacijama u kojima se žene teže odlučuju na nove ili drugačije poslovne korake, često ih se osporava ili im se pak ne priznaju dovoljne zasluge. Snažna ženska podrška nošena toliko spominjanom emocijom, a dodatno "boostana" strpljivošću, racionalnošću, ali i lukavošću, vjerujem, sve je to sasvim dovoljno elemenata za postizanje uspjeha.

No kakve kvalitete i osobine, i profesionalne i ljudske, trebaju krasiti neku osobu da bi se ona uopće mogla prihvatiti posla mentoriranja drugih te da bi je ti drugi mogli doživljavati kao nekoga od koga mogu puno naučiti?

Mislim da je važno da je mentor ili mentorica osoba koja je spremna za učenje jer, kako sam već napomenula, to je proces u kojem i mi upijamo kako stručna znanja, tako i ona životna. Smatram da je važno da je mentor ili mentorica strpljiva osoba koja zna slušati i prepoznati kako pojedinac reagira. Odnosno, važno je da oni koji mentoriraju imaju dobre "leadership" vještine te da su organizirani i predani cilju. Ono što je neminovno jest da su to osobe koje znaju prenijeti znanje jer se često dogodi da je netko fantastičan u svom poslu, ali jednostavno ne zna na zanimljiv i jednostavan način to svoje znanje prenijeti dalje.

Mladi ljudi u današnje vrijeme iskazuju znatno veću samouvjerenost i ambicioznost nego je to bilo prije. Primjećujete li kod te mlađe populacije želju i volju da samoinicijativno zatraže i poslušaju savjete onih starijih i iskusnijih, da iskažu želju da im netko u poslovnom okruženju bude mentor ili mentorica?

Odgovor na ovo pitanje ne bih generalizirala kroz kategorije mladi i stari. Mislim da je to stvar karaktera pojedinca. Jednostavno, imate ljude koji grizu, koji su željni znanja i koji se ne libe postavljati pitanja. A imate i one kojima to ide teže jer su možda po prirodi takvi ili zato što više od svega vole svoju "comfort zonu". Ako su mentor ili mentorica dovoljno pronicljivi, vjerujem da i kod takvih osoba mogu pobuditi želju za proaktivnošću. Ali kolika će ona biti, to će ipak ovisiti samo o toj osobi.

Možete li i vi nekoj mentorici ili mentoru zahvaliti na svom današnjem poslovnom uspjehu, na ustrajnoj podršci i nesebičnim savjetima koji su vam također pomogli da danas budete tu gdje ste?

Moram priznati da ste me ovim pitanjem malo potaknuli da se prisjetim svojih profesionalnih početaka, kao i svih poslova koje sam radila. I hvala vam na tome jer sam se sjetila sjajnih ljudi s kojima sam radila i koji su mi na razne načine pomogli da sam danas tu gdje jesam - i profesionalno i privatno. Kroz svoju sam karijeru imala sreću da sam radila sa sjajnim ljudima. I moram naglasiti, s velikim brojem žena koje su bile inspiracija u različitim segmentima. Od nekih sam učila o tehničkim segmentima posla, od nekih sam naučila kako se nositi sa stresom, od nekih sam naučila kako doći do cilja, čak i onda kad je sve protiv vas. Od nekih sam naučila i sjajne recepte za hranu i puno toga o vinima. (smijeh) Ali i to je dio posla. I to kakav dio! Zapravo, sve žene, kao i muškarci s kojima sam radila, a koji su ustrajni, dosljedni (sigurna sam da će se prepoznati u ovim mojim riječima) i koji su prije svega ljudi, u svoj punokrvnosti te riječi, oni su kojima mogu zahvaliti što su bili ili su još uvijek dio mog poslovnog razvoja.