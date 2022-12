Važno je imati ideju, a naše mentorice pomognu u realizaciji

Osoba koja u vama vidi više sposobnosti i talenta no što ga vidite sami. Samo jedna je to od definicija mentora, a koliko je upravo ta figura važan poslovni alat, ispričala nam je glavna urednica časopisa Zaposlena, Ana Gruden. Ne bez razloga, naravno, prijave za “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” iza ugla su, projekt je to koji organizira upravo Zaposlena s Večernjim listom, a u čijem je središtu misao “žena ženi”. Ili, preciznije, 15 mentorica svoja će znanja i iskustva podijeliti s 15 zainteresiranih dama. I s više njih jer tu su i tzv. joker–mentijke.

Ostanu prijateljice

– Ovo nam je peta godina, odnosno peti ciklus projekta. Krećemo s predstavljanjem mentorica, nakon čega izlazi natječaj, odnosno počinju prijave za one koje žele biti mentorirane. Svake nam godine raste broj prijava, bude ih i više od 130, a iz njih odabiremo 15 žena koje će dobiti mentoricu. Što se joker–mentijka tiče, uvijek odaberemo još nekoliko žena koje nemaju odmah zadanu mentoricu, ali imaju pravo sudjelovanja na mjesečnim sastancima. Dogodi se da katkad netko odustane pa onda one “uskaču” u jedan na jedan, a nerijetko i same mentorice uzmu dvije mentijke – objašnjava nam Ana Gruden pa dodaje kako bi ovog ciklusa trebalo biti četiri ili pet mentijki “viška”. Kako nam otkriva glavna urednica Zaposlene, upravo su te žene one koje su uglavnom najredovitije na mjesečnim sastancima, na kojima se organiziraju i posebna predavanja. Način je to, kaže A. Gruden, umrežavanja, što mentorica i mentijki međusobno, što mentorica s mentoricama ili mentijki s mentijkama. A koji je način funkcioniranja odnosa mentorica – mentijka, odnosno je li još nešto konkretno zadano, poput zajedničkog mjesečnog sastanka?

– Dosta toga ostavljamo njima na izbor. Na inicijalnom sastanku spajamo parove i dajemo upute: kako izgleda komunikacija, što podrazumijeva njihov odnos, što tko može očekivati i, naravno, što se od njega očekuje. Minimum je da se mentorica i mentijka sastanu jednom mjesečno, bilo to na Zoomu, na kavi, ručku, dolaskom u firmu, u šetnji šumom, nama nebitno. Kad funkcionira odnos, praksa pokazuje da to bude i češće pa imamo one koje se vide i na dvotjednoj, čak i tjednoj bazi – kaže nam A. Gruden pa otkriva i novosti u projektu koje startaju od ovog ciklusa. Mentorstvo je dosad trajalo od veljače do lipnja, a od ove godine to će razdoblje biti od ožujka do rujna, s ljetnom pauzom.

– Ideja je bila da to bude šest mjeseci, što je neko optimalno vrijeme u kojem se može držati napetost druženja, a opet nije ni premalo mjeseci da se ne bi stigla razmijeniti sva iskustva. U rujnu planiramo završni sastanak, ovog puta u možda nekom većem opsegu, u smislu konferencije – objašnjava glavna urednica Zaposlene pa dodaje još jednu novost: hibridni model grupnog mentoriranja. I u proteklim ciklusima bilo je “pomaka” u standardnom konceptu pa su mentijke od “tajanstvene mentorice” ili “crvenog gumba”, primjerice, mogle tražiti drugo mišljenje, a hibridni model mentoriranja podrazumijevat će da se u nekoliko navrata cijela grupa mentijki nađe s nekoliko mentorica, najmanje dvije. A kakva su iskustva od prethodnih godina?

Koliko je mentorstvo važan alat, priliku će imati naučiti 15 žena koje se prijave na projekt

– Imamo sjajnih, koja su u većini, ali kako je statistika surova, ima i nekoliko odnosa koji nisu funkcionirali, međutim mali je to dio. Potaknulo nas je to da učimo na greškama i da svedemo te neke boljke na minimum tako da pomno biramo mentorice i mentijke. Ali imamo stvarno genijalna iskustva kad veza mentorica – mentijka funkcionira tako dobro da one ostaju i dalje u kontaktu, čuju se redovito i nakon završetka ciklusa, postanu čak i prijateljice. Na program se uglavnom prijavljuju žene poduzetnice koje nailaze na određene prepreke u svom poslovanju pa se i mi katkad začudimo kada dobijemo prijavu, zašto ta konkretna osoba uopće treba mentoricu. Primjerice, imali smo mentijku vlasnicu arhitektonskog biroa s 12 zaposlenih koja je smatrala da se posao prebrzo širi za njezina trenutačna znanja, odnosno koja je trebala podršku u financijama i marketingu. Također, gospođa koja je imala dom za starije u Vukovaru, vrlo uspješna žena blizu 60. rođendana, željela je proširiti segment posla pa dobila mentoricu koja je bila puno mlađa od nje, što joj nije predstavljalo nikakvu prepreku, napisala je prekrasno pismo pri kraju ciklusa da bi pohvalila cijelo iskustvo. Mlađu mentoricu, što pokazuje i da godine nikako nisu problem, dobila je i gospođa koja ima najpoznatiju cvjećarnicu u Varaždinu, a trebala je “pojačati” svoje znanje u marketingu i društvenim mrežama – kaže nam A. Gruden, a mi pitamo i ide li se uvijek na iste mentorice u projektu ili se one mijenjaju.

Prijave uskoro

Snježana Bahtijari, menadžerica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti u ICT sektoru, sudjelovala je svake godine, kaže nam glavna urednica Zaposlene, čak i one kad je upravo ona bila “tajanstvena mentorica”. Marija Kalinić, dodaje, stručnjakinja u ljudskim resursima i poslovnoj komunikaciji, propustila je samo jednu godinu, a među mentoricama i u idućem će se ciklusu pojaviti ponovno i Synthia Dodig, savjetnica za međunarodnu trgovinu u kanadskom veleposlanstvu u Hrvatskoj.

– Konačan popis mentorica još kompletiramo, a same će prijave za mentijke biti za mjesec-mjesec i pol – kaže A. Gruden, koju pitamo ima li posebnih uvjeta za one koji se žele prijaviti da ih se mentorira. Ima, da je taj netko žena i da je radno aktivna, objašnjava nam.

– Ne mora biti poduzetnica, može biti zaposlena i u kompaniji, ali poduzetnice svakako pokazuju veći interes za projekt. Važno nam je da je žena radno aktivna jer mentijke moraju imati ideju što žele od mentorice. Kod nas osoba koja želi biti mentorirana može očekivati da će joj se pomoći, odnosno koncept je da se mentijkama koje imaju ideju i znaju što hoće pomogne u realizaciji tog cilja. Suvisli planovi moraju postojati, a mentorice su tu da dokuče, zajedno s mentijkama, isplati li se u određeni rizik, je li ideja dobra, jesu li uzeti u obzir svi potencijalni problemi koji s planom dolaze – objasnila nam je Ana Gruden.