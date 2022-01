Đuro Đaković mora biti samoodrživ, u planu i povećanje broja radnika

U Đuri Đakoviću zadovoljni su sastankom u Vladi s premijerom Plenkovićem i ministrima, na kojem je zajednički pozdravljena odluka Europske komisije kojom je odobren program restrukturiranja slavonskobrodske grupacije. Nakon što je EK odobrila državnu potporu od 57,4 milijuna eura (430,6 milijuna kuna), sada slijede završni dogovori oko ulaska potencijalnog češkog investitora, konzorcija društava DD Acquisition, u kompaniju.

Spremni za remont Bradleya

Unutar trogodišnjeg razdoblja predviđenog za realizaciju programa restrukturiranja treba stvoriti tvrtku koja će biti samoodrživa i koja će funkcionirati pozitivno.

Osim o restrukturiranju, na sastanku se razgovaralo i o ponudi oklopnih gusjeničara Bradley Hrvatskoj. U Đakoviću su iskazali spremnost da budu angažirani u projektu Bradley Hrvatska za remont vojnih borbenih vozila koje bi Amerikanci donirali Hrvatskoj, a o čemu bi Vlada uskoro trebala odlučiti.

– Naravno da smo zainteresirani da i dalje surađujemo s državom u svakom poslu u kojem će Đuro Đaković raditi. Ako se država za to odluči, voljni smo sudjelovati u tom programu – rekao je predsjednik Uprave Đuro Đaković Grupe Hrvoje Kekez.

Europska komisija ranije je odobrila državnu potporu za sanaciju grupacije Đuro Đaković u obliku zamjene duga za vlasnički udio i jamstva za potencijalna buduća komercijalna potraživanja u iznosu od oko 300 milijuna kuna. Svježi kapital očekuje se od potencijalnog češkog ulagača.

Europska komisija je krajem prosle godine odobrila potporu grupaciji Djuro Djakovic za restrukturiranje u ukupnom iznosu od 57,4 milijuna eura. Tom mjerom grupaciji ce biti omoguceno financiranje plana restrukturiranja, te da uz potporu privatnog ulagaca, konzorcija ceskih drustava DD Acquisition, ponovno uspostavi dugorocnu odrzivost

Planom restrukturiranja predviđeno je da Česi sudjeluju u povećanju temeljnog kapitala u iznosu od oko 64 milijuna eura ili 480 milijuna kuna i tako postanu većinski vlasnici grupacije.

U Đuro Đaković Grupi trenutačno je zaposleno oko 750 radnika. Uprava je još ranije potvrdila očekivanja sindikata da će se ulaskom čeških investitora otvoriti nova tržišta i novi poslovi te da će se zadržati, pa i povećati broj radnih mjesta.

– Mi se želimo konsolidirati i postati jači i bolji, a to bez radnika ne možemo. I to ne ovog broja, nego većeg broja. Ako u nešto uložite velik novac, trud i energiju, ugovorite poslove, nećete smanjivati broj radnika. Mislim da je posve nesporno da će u Đuri Đakoviću ostati ovaj broj ljudi. Zapravo, sporno je, jer bit će nas više. Mislim da je plan za 2022. godinu povećanje barem u Specijalnim vozilima za 100 do 200 ljudi – istaknuo je Kekez.

Potpora češkog partnera

Iz Vlade su nakon sastanka poručili kako će i dalje činiti sve da pomognu opstanku Đure Đakovića te kako se sada ulazi u razdoblje stvaranja preduvjeta za dugoročnu održivost tvrtke, uz potporu strateškog partnera iz Češke.

– Nakon faze kada su, uz pomoć Vlade, osigurana sredstva za plaće radnicima i nastavak proizvodnje, sada ulazimo u razdoblje stvaranja preduvjeta za dugoročnu održivost Đure Đakovića, uz potporu strateškog partnera iz Češke – poručio je premijer Plenković.

On je najavio da će Vlada u kratkom roku dati konačno odobrenje programa te usvojiti druge prateće dokumente, čime će se stvoriti preduvjeti za učinkovitu provedbu procesa restrukturiranja.