Domaći građevinari žele posao na EU projektima vrijednim 20 mlrd. kuna

Kolos projektantu Zvonimiru Severu

Komora je dodijelila godišnje nagrade Kolos za nabolje građevinske projekte u 2018., a laureat nagrade za životno djelo je Zvonimir Sever, inženjer s 42 godine staža - projektant sanacije u ratu razorene brane Peruča te HE Velebit, Lepenica, Đale i Dubrovnik i brane Lešće. Neostvareni projekt ostala mu je HE Ombla. U kategoriji konstrukcije dr. sc. Jure Radnić nagrađen je za Zračnu luku Split, a inženjer Alen Hebrang za državnu cestu Sparagovići-Doli. Kolosa za stručni nadzor dobio je tim inženjera – Ivo Barbalić, Zoran Trogrlić i Dinko Tvrtković za Most Čiovo. U kategoriji geotehnike nagrađen inženjer Ivan Mihaljević za autocestu Priština-Hani i Elezit.