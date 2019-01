Dodatno proširena međunarodna prodajna mreža auto dijelova

Broj registriranih vozila kontinuirano raste na globalnoj razini – shodno tome i potražnja za rezervnim dijelovima. Stoga, ATR International AG, najveća svjetska trgovačka grupa za auto dijelove, kontinuirano širi svoju mrežu trgovačkih partnera. U 2019. godini pet novih dioničara će se pridružiti ATR-u na rastućim tržištima Kine (Jiangsu Carzone Auto Parts Co., Ltd.), Japana (Empire Motor Co., Ltd.), Argentine (Cárlos Vazquez S.A. and REYDI H.P. S.R.L.) i Albanije (Autopasion sh.a.) u cilju pouzdanog snadbjevanja tržišta rezervnim dijelovima.

„Naši trgovački partneri i proizvođači poručuju isto: Kvaliteta presuđuje na gotovo svim tržištima. Sa našom mrežom proizvođača i distiributera dijelova, otvaramo ova tržišta kako bi servisi po cijelom svijetu bili u mogućnosti instalirati rezervne dijelove poznatih svjetskih proizvođača u vozila njihovih klijenata – za veću sigurnost, izdržljivost i očuvanje vrijednosti samog vozila,“ rekao je Roland Dilmetz, Izvršni direktor ATR International AG.

U Kini, od 2019. godine Jiangsu Carzone Auto Parts Co., Ltd. će dodatno ojačati ATR. Carzone je profesionalni distributer rezervnih dijelova i pružatelj usluga sa sjedištem u Nanjingu. Kompanija posluje sa više od 560 trgovina auto dijelovima u približno 220 gradova širom Kine. Kako bi mogli optimalno opskrbiti 74.000 servisa u 27 provincija, distributer dijelovima je investirao u sofisticiranu mrežu distribucije u ranoj fazi poslovanja. U Japanu, etablirana kompanija Empire Motor Co., Ltd. se pridružuje ATR-u kao dioničar. Kompanija je osnovana u Tokiju 1913. godine i danas je vodeći distributer auto dijelova, dodatne opreme i građevinske opreme sa stranim predstavništvima u Singapuru, Maleziji, Kini i Tajlandu. „ Vrlo sam zadovoljan što s ove dvije kompanije možemo otvoriti ova važna azijska tržišta našim dobavljačima.“ rekao je Dilmetz.

U Argentini, ATR International AG je uspio osvojiti dvije kompanije Carlos Vásquez S.A. i REYDI H.P. S.R.L. kao dioničare. REYDI i Carlos Vásquez zajedno pokrivaju cijelu državu. „ Obje kompanije nas odlično nadopunjuju i sretni smo što im možemo poželiti dobrodošlicu u ATR. Uvjereni smo da će njihovo članstvo u ATR-u koristiti svim stranama.“, kaže Dilmetz. U jugoistočnoj Europi, ATR će ojačati svoju prisutnost od 2019.g. sa kompanijom Autopasion sh.a. iz Albanije. Mikail Vasili je osnovao Autopasion 1994.g. i danas je jedan od najvažnijih i najuspješnijih distributera rezervnih dijelova u Albaniji. Autopasion nudi dijelove i usluge visoke kvalitete u svoje 4 glavne poslovne kategorije: gume, akumulatori, tekućine i automobilski rezervni dijelovi. „Autopasion savršeno odgovara našoj mreži kao perspektivna i profesionalna obiteljska kompanija.“ ističe Dilmetz.

O ATR-u:

Tržišna organizacija ATR (Auto-Teile-Ring) je osnovana 1967. godine kada su 5 vodećih nezavisnih distributera auto dijelovima u Njemačkoj udružili snage i formirali snažnu poslovnu suradnju.

ATR International AG, sa sjedištem u Stuttgartu, je osnovan 1999.g. kao nastavak ideje i odgovor na mjenjanje društvene i tržišne strukture u Europi. 39 dioničara sa više od 270 trgovačkih kompanija u 64 zemlje su trenutno članovi ATR International AG-a koji ostvaruju vanjsku prodaju od 22,5 milijarde eura u 2017.g. Tvrtke članice su vodeći trgovci auto dijelovima u njihovim matičnim državama. Više informacija je dostupno na www.atr.de.

O Tokiću:

Tokić d.o.o., član i dioničar ATR International AG, ovlašteni je uvoznik i distributer preko 230 najpoznatijih svjetskih proizvođača dijelova za sve vrste osobnih i lakih teretnih automobila. Tokić u ponudi također nudi moto program (dijelove za skutere i motocikle) i teretni program (dijelove za kamione i autobuse) te opremu za servisne radionice. Zajedno s franšiznim partnerima Tokić d.o.o. najveći je prodajni lanac autodijelova u Hrvatskoj. Više informacija je dostupno na www.tokic.hr.