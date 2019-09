Deset puta je odbijen sa studija poslovanja u Harvardu, postao je najbogatiji čovjek u Kini

Kineski multimilijarder i suosnivač e-commerce kompanije Alibaba, Jack Ma, objavio je 10. rujna, na svoj 54. rođendan, da svoj položaj šefa tvrtke predaje dosadašnjem izvršnom direktoru Danielu Zhangu. Alibaba je jedna od najmoćnijih elektroničkih kompanija na svijetu, a sastoji se od stranica Alibaba.com, Taobao Marketplace, Tmail, Alibaba Cloud Computing, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress.com i Alipay. Jack Ma je s 38,9 milijardi dolara najbogatiji čovjek u Kini, a po Forbesu 21. najbogatiji na svijetu. O razlozima svojeg povlačenja rekao je: „Svijet je veliki, a ja sam još mlad, zato želim isprobati nešto novo. Jer što ako ima još snova koji se mogu ostvariti?“

Pravo mu je ime Ma Yun, a rodio se 1964. u gradu Hangzhouu. Ondje je kao dječak naučio engleski razgovarajući s turistima i poslovnim ljudima u međunarodnom hotelu, a do tamo se svaki dan vozio kilometrima na biciklu. Kasnije se počeo dopisivati s jednim od tih stranaca koji mu je dao nadimak Jack jer mu je bilo teško izgovarati Jackovo pravo ime. Prijamni ispiti za sve fakultete u Kini održavaju se istog dana, jednom godišnje, a Jacku su trebale čak četiri godine da ga položi. Upisao je Učiteljski fakultet u Hangzhou u Hangzhouu gdje je pokazao svoje odlike vođe jer je vodio studentsko vijeće. Prvostupničku diplomu iz engleskog jezika stekao je 1988. Deset puta se prijavljivao na studij poslovanja na Harvardu i svaku put bio odbijen. Nakon što je diplomirao predavao je engleski jezik i međunarodnu trgovinu na sveučilištu Hangzhou Dianzi.

Jack Ma rado priča anegdote o tome kako su ga odbijali kad je tražio posao. U policiji su ga odbili zbog neprikladne tjelesne građe – Jack Ma je vrlo mršav. Kad je KFC otvorio svoj prvi restoran brze hrane u Hangzhouu, i Jack Ma se prijavio za posao zajedno s još dvadeset tri druge osobe. Jack Ma je bio jedini kojeg nisu primili. Njegov život se promijenio kad je 1994. otkrio Internet. Tada je osnovao svoju prvu kompaniju, prevodilačku agenciju Hangzhou Haibu. Početkom 1995. otputovao je s prijateljima u Sjedinjene Američke Države gdje se još bolje upoznao s internetom. Pretražujući Internet, i tražeći informacije o zemljama i proizvodima, shvatio je da Kina na Internetu gotovo ne postoji. Jack Ma je potražio na internetu pivo i bio začuđen da ne može naći nijedno kinesko pivo. Jack Ma je s prijateljima napravio, kako sam kaže, „ružnu stranicu o Kini“, i već su idućeg dana dobili e-mail od kineskih investitora. „Ne nedostaje nam novca“, kaže Jack Ma, „nedostaje nam ljudi sa snovima.“

Foto: CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS/PIXSELL

U travnju 1995. Jack Ma i programer He Yibing osnovali su tvrtku Chinapages i tijekom tri godine zaradili 5 milijuna kineskih yuana, to jest oko 800.000 dolara. Jack Ma je uz pomoć suradnika iz Amerike, počeo raditi stranice za kineske kompanije koje su htjele imati veći međunarodni uspjeh. No to nije bilo lako u početku. „Kad smo se prvi put spojili na Internet“, priča Jack Ma, „moji prijatelji i ja smo se okupili u mojoj kući i preko iznimno spore veze čekali tri sata da se učita pola stranice. Pili smo, gledali televiziju, kartali se i čekali. Ali bio sam tako ponosan. Dokazao sam da Internet postoji.“ Na jednoj konferenciji 2010. priznao je da nikad nije napisao ni jedan red programskog koda nego je služio kao posrednik između klijenata i svoje kompanije.

Ma je 1998. i 1999. vodio Međunarodni kineski centar za elektroniku i trgovinu, dio kineskog Ministarstva međunarodne trgovine i suradnje. Tada je dao otkaz tamo i osnovao tvrtku Alibaba. Od listopada 1999. do siječnja 2000. Alibaba je ostvarila 25 milijuna dolara u stranim investicijama. Te investicije bile su programa koji je bio napravljen da ojača kineske internetske kompanije i pomogne srednje velikim firmama. Nakon 2003. Jack Ma je počeo širiti kompaniju i osnivati nove ogranke: Taobao marketplace, Alipay koja je sigurna platežna firma sličnu PayPalu, Ali Mama i Lynx. Tvrtka eBay je čak i dala ponudu za kupnju Taobaoa, ali Ma ih je odbio te je sklopio poslovni ugovor s osnivačem Yahooa, Jerryjem Yangom, vrijedan milijardu dolara. Kad je Alibaba prvi put izlistana na burzi u New Yorku 2014. njene su dionice prvi dan prodane za 25 milijardi dolara, što je američki rekord. Najveći iznos u povijesti američkog trgovanja dionicama. Jack Ma je službeno najavio svoju ostavku 10. rujna 2018. i na tom mjestu ga je nedavno naslijedio Daniel Zhang. „Zvali su me Ludi Jack“, rekao je jednom Jack Ma. „Nije loše biti lud. Jesam lud, ali nisam glup.“

Jack Ma još će predsjedati bordom direktora idućih godinu dana, a potom posve predati tvrtku Danielu Zhangu. Daniel Zhang radi u Alibabi 11 godina, a 2018. bio je proglašen najboljim izvršnim direktorom u Kini. Pod njegovim vodstvom tvrtka neprekinuto raste zadnjih 13 kvartala, tako da nema straha za njezinu budućnost.