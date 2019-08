Kinezi kupuju Hollywood

Fanovi legendarnog akcijskog filma iz 1986. Top Guna, za koji se upravo snima nastavak – Top Gun: Maverick, već pri prvom predstavljanju trailera uočili su da Tom Cruise, glavni glumac, u filmu nema potpuno istu jaknu. Ono što je drukčije na kultnoj kožnoj jakni jesu amblemi prišiveni na leđima, Mavericku u nastavku klasika više nema japansku i tajvansku zastavu. Buka se, naravno, odmah podigla, a vrlo glasan bio je republikanski senator Lindsey Graham, predsjedatelj odbora za pravosuđe, koji je za sve optužio “kineski novac”. – Tako to funkcionira u modernom svijetu. Zastave su uklonjene zbog financiranja iz Kine – ustvrdio je senator Graham za TMZ.

Činjenica jest da Tencent Pictures, kineski distributer i produkcijska tvrtka, ima ugovor o financiranju filma. Tencent nije financirao samo Top Gun2, njihova paleta ulaganja je impresivna i vrlo široka. Ako ste gledali Wonder Woman, novi Men in Black, ili pak, najnovije Transformerse (Bumblebee), gledali ste filmove koje je financirao Tencent. Ako ste, pak, igrali popularne videoigre poput Clash Royale, League of Legends ili Fortnite, koristili ste Tencent (ili djelomično Tencentove) proizvode. Jeste li ikad poslali poruku na Snapchatu? Ako jeste, znajte da Tencent i tu ima udjela jer posjeduje 12 posto dionica. U Tesli automobilima, Tencent također sudjeluje i ima udjel od 5 posto. Reddit je također dobio njihovu investiciju u posljednjem ciklusu u listopadu. Dok u europskom Spotifyu, primjerice, još od 2017. imaju 7,5 posto udjela.

Kraljevi igara

A ono što se trenutačno događa jest još jedno potencijalno ulaganje. Ako se ostvari, Taylor Swift, Rolling Stonese i Lady Gagu, djelomično ćete slušati i iz te kineske tvrtke. Jer Universal Music, koji predstavlja spomenute autore kao i još mnoštvo drugih u vlasništvu je Vivendija, a Vivendi je upravo u pregovorima s Tencentom o prodaji 10 postotnog udjela upravo Tencentu. Pregovori su u ranoj fazi, piše The Telegraph, ponuda za kupnju vrijednost Universala dovela je do 30 milijardi eura za taj “komad” prava svjetske glazbe koji će im dodatno nabildati portfelj zapadnih ulaganja. Tencent tehnološki div, nije od jučer, niti svijet promatra jednostrano. Oni su još 2014, pokušali kupiti WhatsApp, ušli su u pregovore, no šef Tencenta Ma Huateng morao je na operaciju kralježnice i odgodio ih je. U tom vremenu Mark Zuckerberg, šef Facebooka preoteo mu je chat servis i uvrstio ga u svoje vlasništvo, piše Telegraph.

Korporacija Tencent je bogatstvo stekla prije svega na igrama i chat servisu WeChat. I sada je na osmom mjestu svjetskih kompanija prema tržišnoj kapitalizaciji koja iznosi 456 milijardi dolara. Kod kuće su mu glavni konkurenti kada se radi o najvrednijim kompanijama, Alibaba, koji je svjetski igrač i na sedmom mjestu spram tržišne kapitalizacije, najpoznatiji po online trgovina, te Baidu, neprikosnovena tražilica.

Kineski BAT – Baidu, Alibaba i Tencent imaju dobru poziciju jer kod kuće uživaju u nepropusnom tržištu koje ne dozvoljava strancima da razvijaju svoje tehno proizvode, stoga nesmetano šire i jačaju svoju globalnu dominaciju. Ipak, analitičari tvrde da kineski shopping po svijetu koji traje već nekoliko godina u ovom slučaju nije zbog nametanja Zapadu, već Hollywood žele osvojiti da bi ga doslovno mogli prenijeti kući, točnije imati raznolikiji sadržaj u Kini i tako si dugoročno osigurati vodeću poziciju na tržištu.

Kupuju sadržaj za doma

Zapravo kupuju sadržaj koji mogu prodavati kod kuće. Primjerice, Kina mora stvoriti svoj online streaming glazbe od početka, i tu mu upravo pomažu svjetski servisi, a njihovom kupovinom dobavljaju sadržaj koji im osigurava rast i razvoj. Naravno, da prihodi koji dolaze zbog udjela nisu nebitni, no ono što im je glavni cilj, barem za sada, tvrdi analitičar Jamie MacEwan jest održati se u vrhu kineskog biznisa.

Tencent financira samo nekoliko filmova godišnje i to one za koje vjeruju da ih mogu prodati u Kini, kaže Jamie MacEwan, iz Enders Analysisa. Ističe kako im ekskluzivni sadržaj pomaže u rastu pretplatnika, a usvoje li know how u produkciji holivudskih filmova mogli bi se prebaciti u vlastitu produkciju i stvaranje vlastitih blockbustera što bi im pomoglo u domaćem ratu, a možda i svjetskom. Upravo ove godine, Kinezi su lansirali svoj prvi “svemirski” film Wandering Earth s velikim budžetom i kako se čini, nastavit će tim putem.