Deset posto zaposlenih Hrvata ima plaću više od 10.000 kn, ali svaki drugi ima ispod 5.600

U godini dana prosječna neto plaća zaposlenih porasla je za 297 kuna i dogurala na 6559 kuna! Prosjeci su kao i uvijek varljivi, a Državni zavod za statistiku navodi da je svaka druga osoba od 1,33 milijuna zaposlenih u pravnim osobama, tvrtkama i javnim ustanovama u siječnju primila na ruke manje od 5664 kune neto. Deset posto najslabije zaposlenih radnika – među kojima se nalazi čak 133.000 radnika, i to bez zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama – vrti se oko minimalca te im je prosječna neto plaća bila samo 3324 kune neto. Daljnjih deset posto u prosjeku je primilo oko 4000 kuna, treća decilna skupina zarađuje oko 4500 kuna, a četvrta oko 5000 kuna neto. Decilne plaće izračunavaju se tako da se ukupan broj zaposlenih u zemlji podijeli na deset jednakih dijelova prema visini plaća. Prema takvoj podjeli deset posto najbolje plaćenih u zemlji zarađuje više od 10.240 kuna, koliko zarađuje druga najbolje plaćena skupina zaposlenika iz devetog decila.

Bruto plaće u tranzicijskim državama 2019. Češka 1349 eura Poljska 1312 eura Rumunjska 1144 eura Slovačka 1219 eura Crna Gora 781 eura Slovenija 1855 eura Mađarska 1193 eura BiH 752 eura Bugarska 690 eura Hrvatska 1193 eura

Najviše u zračnom prijevozu

Grupacija najbolje plaćenih u zemlji zarađuje tri puta više od deset posto najslabije plaćenih radnika i prema takvoj distribuciji Hrvatska bi se mogla smatrati zemljom umjerenih socijalnih nejednakosti. Nejednakosti u zemlji zacijelo ne proizlaze iz plaća i legalno zarađenih dohodaka na koje se plaćaju porezi nego iz ostalih aspekata života. Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz – 11.793 kune – dok se najmanje zarađuje u proizvodnji kože i srodnih proizvoda – 4209 kuna. Plaće konstantno rastu posljednjih šest godina, no usporedba po decilima pokazuje da manje plaće rastu brže, premda su one i dalje skromne u odnosu na troškove života. U odnosu na plaću isplaćenu za prosinac 2015., dvadeset posto najslabije plaćenih radnika danas zarađuje za četvrtinu više nego što je tada zarađivala skupina radnika iz prvog i drugog decila, dok su primanja radnika koji se nalaze u devetom decilu rasla nešto manje od 12 posto. Za toliko je od prosinca 2015. do prosinca 2019. godine povećana i prosječna plaća. Manje su plaće rasle brže jer su oslobođene obaveze plaćanja poreza na dohodak i prireza, a povrh toga minimalna je plaća rasla brže od ostalih primanja. Kod oporezivanja dohodaka većina poreznog tereta u Hrvatskoj prebačena je na srednje i nešto veće plaće. Gleda li se proteklih godinu dana, najveći nominalan godišnji rast neto plaća u prosincu su ostvarili javna uprava i obrana za 8,5%, zdravstvo i socijalna skrb 7,4% te obrazovanje 5,9%.

Manjak radnika i rast plaća

– Na rast plaća posljednjih su godina utjecali pozitivni trendovi na tržištu rada, kontinuitet poreznih promjena usmjerenih na smanjenje troška rada i povećanje raspoloživog dohotka, nastavak politike povećanja iznosa minimalne plaće, stupnjevito povećanje plaća u državnim i javnim službama te pritisak koji na rast plaća vrši manjak radne snage u pojedinim djelatnostima – navode analitičari Hrvatske gospodarske komore.

Na razini cijele godine, desetpostotno povećanje plaća zabilježeno je u informacijskim uslužnim djelatnostima (+10,6%), te farmaciji (+7,5%), a pad plaća registriran je u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava (-4,6%), šumarstvu i sječi drva (-3,3%) te pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu (-3,0%).

Plaće u drugim tranzicijskim zemljama rastu brže nego u Hrvatskoj, koja je prema visini plaća pala na začelje, u društvu s Bugarskom, Srbijom, Crnom Gorom te Bosnom i Hercegovinom. Prosinačka bruto plaća bila je u Sloveniji 1855 eura, Češkoj 1349 eura (treći kvartal), Poljskoj 1312 eura, Slovačkoj 1219 eura, Hrvatskoj 1193 eura, Mađarskoj 1193 eura, (studeni 2019), Rumunjskoj 1144 eura, Crnoj Gori 781 euro, Bosni i Hercegovini 752 eura i Bugarska 690 eura.•