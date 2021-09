Daju dvostruko više plaće, no stanje nije bolje: Njemačka, Austrija i Švicarska imaju isti problem kao i Hrvatska

Bojali se za goste, a na kraju manjkalo domaćina. Otprilike tako glasio bi najkraći opis ovogodišnje (uspješne) sezone. Do kraja kolovoza došlo je 10,5 milijuna turista, do tog dana ostvareno je čak 60 posto svih noćenja iz rekordne 2019., a mnogi su trošili i više nego prije korone. No da je na tržištu bilo više raspoloživih konobara, sobarica, recepcionera i kuhara, sezona je čak mogla biti i još malo bolja. Zbog nedostatka radnika zatvoreni su, naime, ostali i pojedini veliki hoteli u sastavu ponajvećih turističkih kompanija na Jadranu, koji bi se u špici mogli napuniti bez ikakvih problema. Hrvatski turizam iz ljeta 2021. i iz druge pandemijske sezone zaredom izlazi tako s boljim rezultatima od konkurencije, ponovno je zaslužio i titulu mediteranskog šampiona, ali za sobom vuče teški uteg manjka radnika. U prošloj godini i prvom pandemijskom ljetu, koje je demonstriralo kako bi mogao izgledati održivi turizam na Jadranu, slabašan je posjet zamaglio taj gorući problem.