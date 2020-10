Berba domaćih jabuka u jeku, a trgovci već pohrlili po tuđe

S obzirom na posljedice hladnog proljeća i jakih kasnih mrazova, a potom i ljetnih suša, urod jabuka ove je godine podbacio u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Ove godine, prema procjenama, u nas će se ubrati oko 55 tisuća tona iako je i lanjskih 68.000 tona bilo ispodprosječno.

- Na razini EU gotovo nema zaliha jabuke iz prošle berbe, a ponuda je manja pa su cijene zasad relativno visoke - i još će možda rasti - kaže Nikola Velicki, direktor tvrtke Rabo iz Kneževih Vinograda, koja se s jednim od najsuvremenijih nasada voća u regiji, proteklih godina nametnula kao važan igrač u Hrvatskoj. Rabo je svoje voćke obranio od mraza uz pomoć antifrost sustava pa planira berbu od oko 7000 tona jabuka odlične kvalitete.

- Zbog svega toga očekujemo dobru prodajnu sezonu, no oprezni smo jer ne možemo do kraja procijeniti efekte COVID-19 u zimi i koliki će on imati utjecaj na tržište, kupovnu moć, protok roba, izvoz, cijenu... - kazao je Velicki. Kvalitetom su zadovoljni i u Fragariji. Stanko Barbarić objašnjava kako je proljetni mraz skinuo dosta prinosa, pa su preostali plodovi koji se beru krupniji. Otkupna cijena iznosi između 2,80 i 4 kune (za 1. klasu). Gala je već pobrana, a zbog iznimne kvalitete ostvaren je i izvoz u Italiju i UAE.

- No proizvođače trenutačno hvata nervoza. Neki trgovci na box-paletama prodaju jabuke već po 4,99 kn/kg u maloprodaji, izudarane od tuče, pa bi svi sad htjeli imati takvu cijenu - tvrdi Barbarić.

Zajedno s kooperantima Fragaria će na tržište plasirati 8000 tona jabuka. I ove godine fali berača, ali je zbog manjeg uroda i više otkupne cijene ipak lakše - slaže se Barbarić.

Željko Ledinski ove se pak godine ne može pohvaliti dobrim urodom. Nakon 75-postotnih šteta od mraza, nije ga ostalo puno na stablima, a iako je zasad domaćih jabuka i više nego dovoljno, uvoznici su već požurili po srpske, lošije kvalitete, kojima im se ruši cijena - rekao je Ledinski.