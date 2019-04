A1 Hrvatska predstavio NB IoT mrežu na području cijele Hrvatske

- Nevjerojatno je koliko je tehnologija promijenila kako poslujemo u samo 5 godina. Prije smo na cloud gledali kao koncept, a danas ne možemo funkcionirati bez njega. U ovih 20 godina uvijek smo bili prepoznati kao inovator u pružanju telekomunikacijskih usluga. Digitalizacija je u središtu naših usluga usmjerenih prema poslovnim korisnicima, a ulaganje u internet stvari od velike nam je važnosti. Želimo biti partner u digitalnoj transformaciji hrvatskog gospodarstva - poručio je Ivan Gabrić, glavni direktor za segment poslovnih korisnika A1 Hrvatska na konferenciji "Dan pametnih rješenja" gdje je predstavljena A1 NB IoT, nova usluga u ponudi za poslovne korisnike.

A1 Hrvatska prvi je pružatelj tog standarda na području cijele Republike Hrvatske. Ova mreža potencijal je bolje iskorištavanje resursa i radu s industrijskim postrojenjima, a odlično funkcionira i u prostorima koji su teški za druge mreže:

- To je mreža koja je građena za uređaje i senzore, za razliku od ostalih generacija mobilne tehnologije koja su građene za ljude. Naglasak je stavljen na povezivanje uređaja koji žive na mjestima na kojima ljudi ne žele živjeti. To su podrumi, neka udaljena mjesta i područja koja zahtijevaju telemetriju. Napredne metode enkripcije podataka omogućuju dostupnost do svih mjesta gdje će u budućnosti biti senzori, telemetrija, mjerenje potrošnje energije i slično. Ponosni smo da smo u našem 5G transformacijskom programu napravili još jedan tehnološki iskorak, istaknuo je Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku A1 Hrvatska.

Iz A1 ističu da njihovu NB IoT mrežu karakterizira i brza ugradnja, kapacitet za veliku količinu uređaja na malom prostoru, kao i niska potrošnja baterije s autonomijom od čak 10 do 15 godina

- Može podržavati 200.000 SIM korisnika na jednoj baznoj stanici, a postojeća tehnologija to baš i ne može. Također, NB IoT mreža ima smisla ako je pokrivena cijela zemlja. Ne morate u svojoj županiji gledati imate li signala. U zadnju godinu dana iz laboratorija smo došli do potpune pokrivenosti cijele Hrvatske - rekao je Zoran Arambašić, direktor planiranja i razvoja radijske pristupne mreže A1, a pobliže nam je pojasnio kako funkcionira ova mreža:

- Služi za usko pojasno slanje male količine podataka. Nije za 4K video nadzor u realnom vremenu. To će doći kroz 5G. Odlična je za telemetriju manje količine podataka, vrši nekoliko ponavljajućih kontaktiranja servera kroz dan pa je veća šansa isporuke podataka. Ima 7-8 veće pokrivanje nego što sada imamo s GSM tehnologijom - ocjenjuje Arambašić.

Povezani uređaji u sustavima internet stvari već su godinama hit kod privatnih korisnika, no često se ističe i izazov sigurnosti takvih uređaja i izloženosti napada hakera. I to je jedan važan dio gdje u pomoć dolazi Narrowband IoT mreža:

- Prije svega koristimo enkripciju sa 128 i 256 bitnim ključem, ne može nitko presresti tu komunikaciju. S druge strane imamo vrlo pouzdanu mrežu. Neka druga IoT rješenja i mreže nemaju pouzdanost kao naša mreža, i to i operativno i u digitalnom smislu. Sam signal je 10 puta jači. Također, gustoća IoT senzora je u vrhu IoT skale. Narrowband je daleko najsigurniji IoT mrežni protokol, ističe Ivan Gabrić.

A1 je NB IoT mrežu uspješno testirao na projektu Europske unije ENERGY&SCHOOL u Karlovcu za daljinsko očitavanje i komunikaciju sa sustavom za gospodarenje energijom u pet osnovnih škola. Tom su prilikom ugrađena pametna brojila, detektori i ostala oprema za praćenje energetskih podataka u realnom vremenu.

- Škole u Karlovcu su dobar primjer, preciznom telemetrijom, razumijevanjem kada učenici dolaze u školu, kada treba upaliti grijanje, može optimizirati cijeli jedan sustav i donijeti uštede. Jedan primjer u SAD-u NB IoT se koristi u medicinskoj industriji. Postoji neki podaci da se čak 40 posto lijekova krivo propiše. Ranom detekcijom utjecaja lijekova na bolesti može se smanjiti bacanje novca - prenosi nam Tomislav Makar iz A1.

A1 je razvio i Digital IoT, platformu za podršku aplikacijama u oblaku za potrebe internet stvari - dakle gotovo rješenje za nadziranje i upravljanje uređajima na daljinu.

- Platforma se nalazi u samom data centru i omogućava da svaki korisnik zaista s najvišim standardima sigurnosti može upravljati sa svojim uređajima i korisničkim podacima. Mi senzor vidimo praktički kao korisnika, ti podaci su povjerljivi - zaključuje Makar, a na njega se dovezao i Ivan Gabrić:

- Ta platforma je zapravo jako bitna. Unutar 5 godina očekujemo da će u svijetu biti 75 milijardi IoT uređaja u oblaku. Morate imate platformu koja može upravljati, prikupljati podatke sa stotina tisuća senzora. U tom kontekstu mi smo napravili A1 digitalnu centralnu platformu u cloudu koja daje svakome od korisnika da konfigurira svoju mrežu, prepozna niz uređaja i da je može svakodnevno nadzirati i upravljati kako bi se ostvarila poslovna korist. I to korisnicima već danas možemo ponuditi.