5 grešaka koje najčešće rade mali poduzetnici

Greške su u redu i potencijalan prostor za učenje, no neke se mogu i izbjeći. Svaki mali poduzetnik trebao bi razmišljati o ovih 5 stvari – nećete raditi manje, internet danas svi koriste, poznavanje ciljne skupine je pola odrađenog posla i nikako ne pristajte na skupa ulaganja!

Ne savjetuju se o financijama

Oni koji ulaze u poduzetnički pothvat nerijetko imaju konkretan obim znanja, mahom zbog radnog iskustva ili istraživanja literature, no za neke stvari je potrebno duže kako bi se razumjele. Možda najsnažniji dio svakog integralnog poslovanja jesu financije, pa iako se radilo i o malom poduzetništvu potreban je netko tko ih razumije kako se vaša ideja kroz skorije vrijeme ne bi našla pred krahom. Zato je potrebno naći dobrog knjigovođu koji će pomno pratiti vaše poslovanje i s uvidom u brojke moći vas savjetovati o sljedećim koracima.

Nisu prisutni na internetu

Od lokalnog frizera, pa do prodavaonice igračkama – danas su svi na društvenim mrežama i to nikada neće biti na odmet. Ipak ovisno o ciljnoj skupini, nekada to nije najrelevantniji izbor, pa se preporučuje fokus na web stranicu s dostupnim kontaktom, lokacijom i ostalim relevantnim informacijama. Cijene prisutnosti na internetu danas su vrlo niske. Za usporedbu, jedan oglas u novinama vjerojatno će vas koštati više nego osnovna izgradnja prisutnosti na internetu, zato nemojte zazirati od toga. Upravo prisutnost na internetu može u samom startu dati pozitivan predznak vašem poslovanju.

Nepoznavanje ciljne skupine

Prilikom pokretanja malog poduzeća potrebno je poznavati odlike tržišta i ciljnih skupina. Nikada ne možemo obuhvatiti sve, pa nam ni ciljna skupina ne mogu biti svi potrošači. Potrebno je istražiti tržište i informirati se o potrebama i željama naše ciljne skupine, a nerijetko i o njihovim društvenim značajkama. S dobro definiranom ciljnom skupinom lakše ćemo se orijentirati i na marketing i kanale komunikacije, pa npr. ako su nam ciljna skupina stariji Instagram sigurno neće biti idealan društveni alat.

Nećete raditi manje

Ako mislite da ćete raditi manje u startu ste pogriješili jer ćete na početku svog poslovnog pothvata nerijetko posao nositi doma, a komunikacija s dionicima ne prestaje ni iza radnog vremena. Dok posao ne dosegne točku stabilnosti velik dio života morat ćete predodrediti upravo njima, a ako to niste spremni prihvatiti moguće da će vas tržište jednostavno ”progutati”.

Skupa ulaganja

Pokretanje biznisa nije jeftino, no ako se vodite onom najvećih poslovnih stručnjaka da griješite brzo i jeftino, onda u počecima kada su greške najvjerojatnije nemojte ulagati u skupu opremu. Ono što vam za početak treba sigurno je prostor, laptop, službeni mobitel, printer, a s obzirom na to da su poduzetnici koji naplaćuju račune u gotovini dužni izdati račun preko elektroničkih naplatnih uređaja izravno povezanih s Poreznom upravom, vrlo vjerojatno i paket za fiskalizaciju! Tele2 u svojoj ponudi za samo 79 kuna mjesečno bez PDV-a spremio vam je paket za fiskalizaciju. On uključuje mobitel, bluetooth printer, aplikaciju za fiskalizaciju i pristup internetu s 250 MB mjesečno prometa po punoj brzini te neograničeni pristup internetu po brzini prijenosa podataka od 128 kbps, nakon što se potroši paket, što je dovoljno za neometani rad fiskalne blagajne tijekom cijelog mjeseca.

