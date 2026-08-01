Znate li da vam zbog ove navike s klimom računi za struju skaču u nebo? 'Isto je kao i s frižiderom'

Usred visokih temperatura toplinskog vala koji je u srpnju 2026. zahvatio Hrvatsku i Europu, jedan se korisnik Reddita obratio online zajednici s poznatim problemom. Pod naslovom "Klima i Mater!", korisnik "juraInfidel" zatražio je pomoć kako bi uvjerio svoju 70-godišnju majku da promijeni navike korištenja klima-uređaja. "Kako da uvjerim mater (70) da klimu ljeti treba ostaviti upaljenu cijelo vrijeme i staviti na normalnu temperaturu, umjesto da je nakon dva-tri sata ugasi jer ‘troši previše struje’?", pitao je. Naglasio je da će majci dati da pročita sve komentare jer njemu više ne vjeruje, nadajući se da će joj kolektivna mudrost interneta pomoći promijeniti mišljenje.

Reakcija zajednice bila je brza i kreativna, a korisnici su se natjecali u slikovitim usporedbama kako bi objasnili princip rada modernih klima. "Pitaj ju jel kad kuha juhu i prokuha vodu, jel onda isključi plin jer je voda prohukala? Pa onda za 15-20 minuta ponovo upali?", napisao je jedan komentator, prikupivši najviše odobravanja. Drugi su povlačili paralele s uređajima koje majka već poznaje i koristi: "Bojler je isti vrag, ne pališ i gasiš bojler svakih nekoliko sati", ili "Klima je kao frižider, ne treba ga gasiti jer je ohladio namirnice". Popularna je bila i usporedba s automobilom - manje goriva troši se vožnjom konstantnom brzinom nego stalnim kočenjem i ubrzavanjem.

Osim životnih primjera, mnogi su ponudili i konkretne, tehničke argumente. Detaljno je objašnjeno kako moderne, inverterske klime funkcioniraju: rade punom snagom dok ne postignu zadanu temperaturu, a zatim smanjuju potrošnju na svega 10 do 20 posto kapaciteta samo kako bi je održavale. "Meni doma klima radi od 1. svibnja do 1. studenog, ne gasim je nikad, račun za struju mi nikad nije veći od 50 eura", podijelio je svoje iskustvo jedan korisnik. Drugi su predložili praktičan eksperiment: kupnju mjerača potrošnje (wattmetra) kako bi majci dokazao da uređaj u režimu održavanja troši minimalno. Prema nekim izračunima, cjelomjesečni rad klime bez prestanka može koštati samo dvadesetak eura, što je, kako su istaknuli, "cijena dvije pizze".

Više korisnika upozorilo je na opasnost od temperaturnih šokova za starije osobe, ističući da nagle promjene iz vrućeg u hladno i obrnuto "opterećuju krvni tlak". U kontekstu toplinskog vala, održavanje ugodne i stabilne temperature u domu nije samo pitanje komfora, već i prevencije ozbiljnih zdravstvenih problema poput toplinskog udara, kojima su stariji posebno izloženi. Objava je također razotkrila koliko je ovaj problem čest u hrvatskim kućanstvima. "Pratim jer i mojoj treba dodatno uvjeravanje" i "Moji čim odem gase kao da je otrovan plin, a ne klima" samo su neki od komentara koji pokazuju da "bitka oko daljinskog" nije priča samo jedne obitelji.