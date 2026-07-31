Koji je najbeskorisniji posao? Hrvati imaju neslavnog favorita: 'Čemu služe?!'

Raspravu je pokrenuo korisnik Reddita pitanjem "Koji posao/odjel smatrate totalno beskorisnim i da nije vrijedan postojanja?", odmah ponudivši i vlastiti odgovor: HR, odnosno odjel za ljudske resurse. Njegov komentar pogodio je živac mnogih, pokrenuvši lavinu odgovora koji su otkrili što Hrvati doista misle o pojedinim profesijama i radnim mjestima. Kritika na račun HR-a nije usamljena pojava; u vrijeme kada umjetna inteligencija sve više preuzima procese zapošljavanja, a tvrtke se suočavaju s otpuštanjima, mnogi zaposlenici vide HR kao hladnu korporativnu funkciju čiji je glavni cilj zaštita tvrtke, a ne dobrobit radnika.

Među stotinama komentara, jedan se posebno istaknuo i prikupio najviše glasova zajednice, a ciljao je na dobro poznatu boljku hrvatskog društva. "Pomoćnik tajnika načelnika općine. I ostale slične uhljebarske pozicije", napisao je jedan korisnik, sažimajući frustraciju mnogih prema izmišljenim radnim mjestima u javnom sektoru. Odmah iza njega, po popularnosti se našao i jedan šaljiv, ali simptomatičan komentar: "Radnik u tvornici BMW-a koji montira žmigavce", što je izazvalo niz duhovitih odgovora o navikama vozača te marke automobila. Na popisu su se našli i "trener Hajduka", što je postala redovita šala na društvenim mrežama, te "osoba koja prevodi maturu iz matematike s hrvatskog na srpski".

Na udaru su se našle i druge profesije. Korisnici su se obrušili na agente za nekretnine, kritizirajući njihovu praksu naplaćivanja provizije objema stranama, kao i na javne bilježnike, za koje neki smatraju da su u Hrvatskoj postali "fuzija paradržavnog tijela i privatnog biznisa bez ikakve odgovornosti". Zanimljiva rasprava razvila se i oko nastavnika u školama. Dok su ih neki nazivali nepotrebnima u sustavu gdje su roditelji preuzeli glavnu riječ, drugi su strastveno branili profesiju, ističući da su problemi u obrazovanju sustavne prirode.

Iako su se na listi našla brojna zanimanja, početna točka rasprave bio je upravo HR. Ta percepcija nije isključivo hrvatski fenomen. Diljem svijeta, uloga ljudskih resursa se mijenja. Sve veći fokus na pravnu usklađenost i automatizaciju često ostavlja dojam da je "ljudski" dio posla nestao. U kontekstu Hrvatske, gdje je poslovna kultura često formalna i hijerarhijska, uloga HR-a u rješavanju sukoba i upravljanju učinkom može biti posebno osjetljiva.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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