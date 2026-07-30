Razlog zbog kojeg su mnogi kupovali električne automobile sada nestaje, evo tko će posebno negodovati

Jedna od najvećih financijskih prednosti električnih automobila u Velikoj Britaniji uskoro će skoro pa nestati. Dok vlasnici benzinaca i dizelaša svaki put na benzinskoj postaji kroz cijenu goriva pune i državni proračun, vozači električnih vozila takav trošak nemaju. Kako njihov broj raste, britanske vlasti traže novi način nadoknade prihoda koji se postupno gube. Rješenje je pronađeno u naplati prema prijeđenoj udaljenosti. Od 1. travnja 2028. u Velikoj Britaniji trebao bi početi vrijediti novi Electric Vehicle Excise Duty, odnosno eVED, kojim će se električni automobili oporezivati prema broju prijeđenih milja.

Kako piše Auto Express, vlasnici električnih automobila plaćat će tri penija za svaku prijeđenu milju, dok je za plug-in hibride predviđena upola niža stopa od 1,5 penija. Isti će sustav obuhvatiti i automobile na vodik. Od financijske godine 2029./2030. iznosi bi se trebali usklađivati s inflacijom. Novi namet pritom neće zamijeniti postojeći godišnji porez na vozilo, nego će se plaćati povrh njega. Za prosječnog vlasnika električnog automobila to bi, prema izračunima britanskih automobilskih medija, moglo značiti nekoliko stotina funti dodatnog troška godišnje. Primjerice, vozač koji tijekom godine prijeđe 7100 milja, odnosno oko 11.400 kilometara, prema početnoj bi tarifi platio 213 funti eVED-a. Vlasnik plug-in hibrida za jednaku kilometražu izdvojio bi 106,50 funti.

Električni automobil zbog toga ipak neće nužno postati skuplji za svakodnevnu uporabu od usporedivog benzinca ili dizelaša. Veliku će razliku i dalje činiti cijena električne energije. Vlasnici koji automobil uglavnom pune kod kuće, osobito tijekom jeftinijih tarifa, i dalje mogu računati na znatno niži trošak energije. Drukčija je računica za one koji se često oslanjaju na skuplje javne brze punionice. Jedno od najvažnijih pitanja bilo je kako će država uopće utvrđivati koliko je pojedini automobil prešao. Prema predstavljenom modelu, vlasnik će pri godišnjem obnavljanju poreza na vozilo prijaviti očekivanu kilometražu i na temelju nje unaprijed platiti eVED.

Podaci će se naknadno uspoređivati sa stvarnim stanjem kilometarskog brojila. Ako je automobil prešao više od prijavljenog, vlasnik će morati nadoplatiti razliku. Ako je prešao manje, preplaćeni iznos moći će se prenijeti u sljedeće razdoblje. Za novija vozila poseban izazov predstavlja činjenica da prvi obvezni tehnički pregled, MOT, prolaze tek nakon tri godine. Britanska vlada zato predviđa i dobrovoljni telematski sustav kojim bi vozilo moglo automatski slati podatke o prijeđenoj udaljenosti. Vlasti tvrde da pritom nije cilj pratiti gdje se automobil kreće, nego utvrditi broj kilometara relevantnih za porez.

Posebno nezadovoljni mogli bi biti vlasnici plug-in hibrida. Njihova je stopa eVED-a prepolovljena jer dio vožnje mogu obaviti isključivo na struju, no kada koriste benzinski motor i dalje kroz cijenu goriva plaćaju trošarinu. Vozači koji svoje hibride rijetko pune tako bi mogli istodobno snositi oba troška. Uvođenje novog poreza već je izazvalo kritike automobilske industrije. Proizvođači upozoravaju da država s jedne strane potiče građane na prelazak na električna vozila, a s druge povećava troškove njihova korištenja.

Britanski Ured za proračunsku odgovornost procijenio je da bi samo uvođenje eVED-a tijekom promatranog razdoblja moglo smanjiti prodaju električnih automobila za oko 440.000 primjeraka u odnosu na scenarij bez nove naknade. Druge državne mjere za poticanje elektrifikacije trebale bi, međutim, nadoknaditi velik dio tog pada. Za hrvatske vozače zasad nema neposrednih promjena jer Hrvatska nije najavila sličnu naplatu prema kilometraži.