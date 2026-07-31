Mnogi ovu stranu ribeža nikada nisu upotrijebili: Znate li čemu služi?

Četverostrani ribež nalazi se u gotovo svakoj kuhinji, no većina ljudi redovito koristi samo jednu ili dvije njegove strane. Dok su velike rupice nezaobilazne za ribanje sira, jabuka ili povrća, sitna i hrapava strana često ostaje zanemarena jer je nezgodna za pranje i lako može oštetiti spužvu ili ogrebati prste. Ipak, upravo je ona namijenjena namirnicama koje treba pretvoriti u vrlo sitne komadiće, u obliku praha ili paste. Može biti posebno korisna pri pripremi češnjaka, svježeg đumbira, muškatnog oraščića i korice agruma.

Dobro će poslužiti i za vrlo tvrde sireve poput parmezana. Umjesto dugih trakica, dobit ćete fine i lagane mrvice koje se lako otapaju na toploj tjestenini, rižotu ili juhi, piše Žena.rs. Za razliku od strana s većim otvorima, naribane namirnice na ovoj se površini uglavnom zadržavaju s vanjske strane ribeža. Zbog toga ih je jednostavnije skinuti nožem ili žlicom i dodati izravno u jelo.

Najveći nedostatak sitne strane jest čišćenje. Ostaci češnjaka, đumbira ili sira lako se zadrže među oštrim izbočinama, a ribanje spužvom često završi njezinim trganjem. Jedan od jednostavnijih načina jest pričekati da se ostaci hrane malo osuše, a zatim ih ukloniti suhom četkom za pranje posuđa. Nakon toga ribež se može oprati toplom vodom i deterdžentom. Još je jednostavnije isprati ga odmah nakon uporabe, prije nego što se hrana stvrdne.

Svaka strana klasičnog ribeža pritom ima drukčiju namjenu. Najveći otvori prikladni su za sireve poput gaude, za jabuke, kupus i drugo povrće, u situacijama kada su potrebni krupniji komadi. Strana sa srednje velikim rupicama koristi se kada želimo nešto sitniju strukturu, primjerice za mrkvu, tikvice, krumpir ili sir koji se treba brzo rastopiti. Na pojedinim modelima nalazi se i strana s jednom ili nekoliko vodoravnih oštrica. Ona funkcionira poput jednostavne rezalice te omogućuje rezanje krastavaca, krumpira i drugog povrća na tanke ploške.