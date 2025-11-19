Znate li čemu služe ovi stupovi na njemačkim cestama? Ne, nije riječ o radarima za brzinu, a evo zašto su baš plave boje

Na njemačkim cestama vozače sve češće zbunjuju novi plavi stupovi uz cestu, koji zbog svog oblika i veličine podsjećaju na radare za brzinu. No, bez straha od kazni – ove nove instalacije nisu radari, već uređaji za kontrolu cestarina za teretna vozila. Stup, naime, sadrži tehnologiju koja provjerava je li kamion podložan naplati cestarine i je li ona plaćena.

Od 1. listopada 2015. godine u Njemačkoj je na 13.000 kilometara autocesta uvedena cestarina za kamione s dopuštenom težinom od 7,5 do 12 tona, dok se na dodatnih 2.300 kilometara državnih cesta cestarina naplaćivala od početka primjene. No, već od 1. srpnja 2018. godine, cestarina je proširena na svih 40.000 kilometara državnih cesta, a uvođenje novih plavih stupova samo je dio šireg plana kontrole i naplate.

Iako su ovi novi uređaji na prvi pogled slični radarima, njihova funkcija nije ista. Plavi stupovi, poznati i kao "plavi radari", nemaju zadatak kažnjavati vozače zbog prebrze vožnje, već služe za nadzor kamiona na državnim cestama. Uređaji će pomoću On-Board Unit sustava (OBU) za kamione, koji se automatski povezuje s uređajem prilikom prolaska, usporediti informacije pohranjene u sustavu i snimiti slike kamiona, uključujući registarsku pločicu i opći pregled vozila.

Za vozače kamiona novost neće donijeti velike promjene u svakodnevnom putovanju. Već su navikli na slične sustave na autocestama, gdje su do sada bile postavljene naplatne kućice i mostovi. Međutim, ovi novi uređaji su manji, jednostavniji i lakše se uklapaju u okoliš državnih cesta.

Zanimljivo je da plavi stupovi nisu odabrani samo zbog svojih funkcionalnih prednosti, već i zbog svoje boje. Plava je izabrana kako bi se jasno razlikovali od klasičnih radarskih uređaja koji su obično manje uočljivi. Tako se želi spriječiti iznenadne reakcije vozača i paniku zbog pogrešne procjene da su uhvaćeni u kontroli brzine.