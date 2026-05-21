Dovoljan je jedan udarac u rupu: Ovo su kvarovi koji se mogu pojaviti i tjednima kasnije, nemojte ih ignorirati

Udobna vožnja u modernim automobilima lako stvara dojam da ovjes, amortizeri i gume mogu podnijeti gotovo sve. No dovoljan je jedan snažan udarac u udarnu rupu, rubnik ili veću neravninu da se na vozilu pojave oštećenja koja se ne moraju vidjeti odmah, ali kasnije mogu izazvati ozbiljne i skupe probleme, piše HAK.

Najčešće prvo stradaju gume. Nakon udarca vozači obično provjeravaju jesu li ostale čitave, no problem ne mora biti samo puknuće. Na bočnoj strani pneumatika može se pojaviti izbočina, odnosno mjehur, što upućuje na oštećenje unutarnje strukture gume. Takva guma može puknuti i znatno kasnije, pa je nakon jačeg udarca treba detaljno pregledati, uključujući i unutarnju stranu koja se ne vidi na prvi pogled.

Osjetljivi su i naplatci, osobito kod automobila s gumama niskog profila. Savijen ili napuknut naplatak može uzrokovati vibracije na upravljaču, lošije ponašanje vozila u vožnji ili postupno ispuštanje zraka iz gume. Ako se guma mora često dopumpavati, uzrok može biti upravo deformiran kotač.

Udarac u rupu može poremetiti i geometriju kotača. Ako automobil nakon toga vuče u jednu stranu, ako se pojave vibracije, pojačana buka ili neravnomjerno trošenje guma, potrebno je provjeriti trap. Takav problem ne utječe samo na udobnost, nego i na sigurnost, potrošnju goriva i trajnost pneumatika.

Na udaru su i dijelovi ovjesa i upravljačkog sustava, poput amortizera, opruga, vilica i spona. Posljedice mogu biti lupkanje iz podvozja, tvrđa vožnja, slabije držanje ceste ili neobični zvukovi pri okretanju volana. U težim slučajevima mogu stradati i donji dijelovi vozila, poput ispušnog sustava, korita ulja ili dijelova mjenjača.

Neki se kvarovi razvijaju postupno, pa automobil odmah nakon udarca može djelovati ispravno. Upravo zato stručnjaci preporučuju pregled u servisu nakon svakog jačeg naleta na rupu. Brza kontrola guma, naplataka, ovjesa, podvozja i geometrije može spriječiti puno veći trošak. Najbolja zaštita ostaje oprezna vožnja, pravilno napuhane gume i redovito održavan ovjes. No ako se udarac ipak dogodi, ne treba ga ignorirati — posljedice se ponekad pokažu tek tjednima kasnije.