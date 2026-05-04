U Hrvatskoj gostovao sjajan talijanski pizzaiolo predstavljanjući unikatan talijanski mlinarski brend

U Hrvatskoj je uoči 1. maja gostovao poznati talijanski pizzaiolo Emanuele Archimio kako bi hrvatskoj publici bolje predstavio jedan od najcjenjenijih talijanskim mlinarskih brendoa, Molino Piantoni. Riječ je o mlinarskoj obitelji koja se ovim poslom bavi od 1850. godine, dakle više od 170 godina. I rade to na prilično osobit način, radeći samo s odabranim klijentima koji će prihvatiti njihov uvjet da se radi samo s najboljom pšenicom. Kako smo doznali u jednoj od najboljih zagrebačkih pizzeria Mrs. Fogg, u ovom talijanskom mlinu koji svoj posao radi doista nepretenciozno, bez neke reklame, iako s njima rade neka od najvećih kulinarskih imena danas, možete dogovoriti da se samo za vas proizvodi brašno točno određenog sastava, ako vas, jasno, tamo prihvate. Kako je dobro poznato da je pizza najvećim dijelom tijesto, onda je jasno koliko je ovo bitno.

Molino Piantoni proizvođač je koji je među prvima u Italiji uveo napredne sustave praćenja kvalitete pšenice te implementirao ekološki osviještene metode proizvodnje, uključujući korištenje obnovljivih izvora energije i suradnju s lokalnim farmerima. Vremenom su u Molino Piantoni razvili cijeli portfelj proizvoda i zbog kojih su danas toliko cijenjeni. U nas njihova brašna možete nabaviti kroz organizatora dolaska Emanuelea Archimia u Hrvatsku a to je Mia Familia. Archimio je održao dva masterclassa, jedan na Pagu i jedan u Zagrebu. Program je započeo radionicom u gradu Pagu, u sklopu D10's Pizza Academy, prve pizza akademije u Hrvatskoj, mjestu edukacije za pizza entuzijaste, profesionalne pizzaiole i voditelje pizzerija. Nakon edukacije na Pagu, tvrtka Mia Familia organizirala je i masterclass u Zagrebu u proizvodnom pogonu Grandma Fogg.

Predstavnici Mia Familie, Siniša Suhobilec i Senko Reškovac, sudionicima radionice predstavili su posebnosti Molino Piantoni brašna, a svoja iskustva u svijetu pizza gastronomije podijelio je i Domagoj Kralj iz Grandma Fogga. Kralja mnogi, pa i mi, poznaju iz Mrs. Fogg gdje je od početka da bi odnedavno pizzeria krenula i u još jedan projekt o kojem će se uskoro čuti a kojega će zasigurno s entuzijazmom dočekati mnogi ljubitelji pizze, a pogotovo onakvih kakve rade u Mrs. Fogg. Sam Archimio pokazao je kako je naše shvaćanje vrhunskih pizzaiola, kao i kod podosta ostaloga, prilično stereotipno. Oni nisu nekakve velike zvijezde, iako Archimia, koji je porijeklom iz Napulja, smatraju jednim od najboljih u Italiji.

Svakodnevni mu je interes napraviti što je moguće bolju pizzu a svoj je pristup pokazao ponudom tri svoje autorske pizze na večeri u Mrs. Fogg. Nonna Mia odlikuju nam poznati sredozemni okusi koji su predstavljeni u dotjeranoj i užitnoj pizzi, zatim je tu Marinara Sbagliata koja odražava tradiciju njegova grada Napulja, a onda je tu bila i Profumi di Costiera kojom je interpretirao sredozemni jug, a s ciljem da postigne svježinu, mineralnost i čistoću okusa. Sasvim sigurno, sudeći po posjećenosti, domaća publika naučila je što je dobra pizza a gostovanje ovako kvalitetnog pizzaiola bila je prilika da se usvoje znanja kojima bi se prenijelo nešto od kvaliteta Archimiovih pizza.