Nestalo vam je struje? Ovo je jedna od prvih stvari koju morate napraviti u kući, u suprotnom riskirate zdravlje

Nestanak struje može se dogoditi bez najave – zbog nevremena, radova na mreži ili tehničkih kvarova – a osim što otežava svakodnevicu, može predstavljati i rizik za sigurnost hrane. Budući da se većina kvarljivih namirnica čuva u hladnjaku ili zamrzivaču, prekid napajanja znači i prestanak hlađenja, što otvara prostor za brže razmnožavanje bakterija.

Stručnjaci iz HAPIH-a upozoravaju na tzv. „opasnu temperaturnu zonu“ između 5 i 60 °C, u kojoj se mikroorganizmi najbrže razvijaju. Upravo zato hranu treba držati na temperaturama nižima od 5 °C, a svaki duži prekid hlađenja povećava rizik od kvarenja i potencijalnog trovanja.

Važno je reagirati već prije nego što dođe do problema. Preporučuje se redovito provjeravati temperaturu u hladnjaku, koja bi trebala biti između 1 i 5 °C, te pravilno organizirati zamrzivač. Namirnice je najbolje držati zbijene jer tako dulje zadržavaju hladnoću, a korisno je imati i rashladne uloške ili zamrznute boce vode koje mogu pomoći u održavanju niske temperature. Ako je nestanak struje najavljen, dodatno punjenje zamrzivača može biti jednostavan, ali učinkovit potez.

Kada do prekida napajanja dođe, najvažnije je ne otvarati hladnjak i zamrzivač bez potrebe. Zatvoren hladnjak može održati sigurnu temperaturu otprilike četiri sata, dok zamrzivač, ako je pun, može zadržati hladnoću i do 48 sati. Ako je napola pun, to vrijeme se skraćuje na oko 24 sata. Dobro je zabilježiti kada je nestanak počeo kako biste kasnije lakše procijenili sigurnost hrane.

Nakon što se struja vrati, potrebno je pažljivo procijeniti stanje namirnica. Ako je temperatura u hladnjaku ostala ispod 5 °C, hrana je uglavnom sigurna. Međutim, lako kvarljive namirnice koje su dulje od dva sata bile izložene višim temperaturama bolje je ne konzumirati, čak i ako izgledaju i mirišu normalno. Kod zamrznute hrane vrijedi pravilo da se jednom odmrznuta hrana ne bi trebala ponovno zamrzavati, već je treba što prije termički obraditi.

Ako postoje bilo kakve sumnje u ispravnost hrane, najsigurnije je držati se jednostavnog pravila, a to je daa ako niste sigurni, bacite. Također, ako je došlo do curenja ili kvarenja hrane u hladnjaku ili zamrzivaču, uređaje je potrebno temeljito očistiti i dezinficirati.

U slučaju duljih nestanaka struje preporučuje se imati osnovnu zalihu hrane koja ne zahtijeva hlađenje ni kuhanje, poput konzervi, suhe hrane ili orašastih plodova, kao i osnovni pribor za njihovu pripremu. Takva priprema može značajno olakšati situaciju i smanjiti stres u nepredviđenim okolnostima.