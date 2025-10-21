Naši Portali
NIJE IM LAKO

Tužna statistika kod naših susjeda: Niti dvije prosječne plaće ne pokrivaju troškove potrošačke košarice jedne obitelji

Potrošačka košarica dodatno će poskupjeti uvođenjem eura
21.10.2025.
u 19:00

Sama potrošačka košarica sastoji se od: hrane – 41,80 posto, stanovanja i komunalnih usluga – 14,18 posto, higijene i održavanja zdravlja – 9,5 posto, obrazovanja i kulture – 13,99 posto, odjeće i obuće – 10,49 posto, prijevoza – 4,66 posto i održavanja kućanstva – 5,83 posto

Sindikalna potrošačka košarica koju je izračunao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za rujan 2025. iznosi 3.431,60 KM, što je otprilike 1.756,12 eura. Prosječna isplaćena plaća u Federaciji BiH za mjesec srpanj 2025. iznosila je 1.628 KM, što je oko 833,72 eura. Minimalna plaća prema Odluci Vlade Federacije iznosi 1.000 KM, što je oko 511,60 eura. Pokrivenost sindikalne potrošačke košarice prosječnom plaćom iznosi 47,44 posto, a pokrivenost minimalnom plaćom iznosi 29,14 post, piše ABC portal.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke košarice uzeta je u obzir prosječna isplaćena plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine i minimalni životni troškovi četveročlane obitelji koju čine dvije odrasle osobe i dvoje djece, od kojih je jedno u srednjoj, a drugo u osnovnoj školi.

Sama potrošačka košarica sastoji se od: hrane – 41,80 posto, stanovanja i komunalnih usluga – 14,18 posto, higijene i održavanja zdravlja – 9,5 posto, obrazovanja i kulture – 13,99 posto, odjeće i obuće – 10,49 posto, prijevoza – 4,66 posto i održavanja kućanstva – 5,83 posto.

U kategoriji hrane korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja, uračunati su izdaci za 10 artikala, a za stanovanje i komunalne usluge izdaci za šest artikala, priopćio je SSSBIH.

