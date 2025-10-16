Tehnološko kaskanje: Iz Francuske uvozimo aute, izvozimo čarape

Tehnološko zaostajanje za vodećim europskim zemljama stvara poteškoće Hrvatskoj u poboljšanju konkurentskih pozicija na mediteranskom tržištu. S procijenjenim kumulativnim BDP-om od 7,2 bilijuna eura u 2024. te s ukupnom populacijom od gotovo 200 milijuna stanovnika, mediteransko tržište ima veliki potencijal za plasman domaćih proizvoda, a na Hrvatskoj je da odluči što će i koliko tim tržištima ponuditi, prije svega u vidu proizvedenih dobara po prihvatljivim cijenama i zadovoljavajuće kakvoće, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb u svojoj najnovijoj analizi o trgovini Hrvatske sa zemljama europskog Mediterana.