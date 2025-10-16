Naši Portali
ANALIZA

Tehnološko kaskanje: Iz Francuske uvozimo aute, izvozimo čarape

Autor
Jolanda Rak Šajn
16.10.2025.
u 22:35

Susjedna Slovenija izvozi šest puta više visokotehnoloških proizvoda po stanovniku nego Hrvatska, Italija dva puta, Francuska 1,8 puta, a Španjolska 1,5 puta

Tehnološko zaostajanje za vodećim europskim zemljama stvara poteškoće Hrvatskoj u poboljšanju konkurentskih pozicija na mediteranskom tržištu. S procijenjenim kumulativnim BDP-om od 7,2 bilijuna eura u 2024. te s ukupnom populacijom od gotovo 200 milijuna stanovnika, mediteransko tržište ima veliki potencijal za plasman domaćih proizvoda, a na Hrvatskoj je da odluči što će i koliko tim tržištima ponuditi, prije svega u vidu proizvedenih dobara po prihvatljivim cijenama i zadovoljavajuće kakvoće, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb u svojoj najnovijoj analizi o trgovini Hrvatske sa zemljama europskog Mediterana.

izvoz uvoz Barkod

Komentara 1

Avatar saljober1959
saljober1959
23:18 16.10.2025.

Ni jedna od nabrojenih zemalja nije morala izdržati četničku agresiju. Hrvatska je, i to se u razvoju i te kako primjeti i objašnjivo je.

