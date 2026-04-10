IMATE PRAVO NA TO

Stručnjak upozorava: 'Ako su vam dali ovu hotelsku sobu, pod hitno zatražite novu'

VL
10.04.2026.
u 19:00

Wolters naglašava da putnici ne bi trebali pristajati na uvjete koji im ne odgovaraju, jer hotelska usluga podrazumijeva određeni standard.

Iskusni putnik i YouTuber Mark Wolters, koji stoji iza kanala Wolters World, upozorio je putnike na situacije u kojima ne bi trebali oklijevati tražiti promjenu hotelske sobe – čak i ako im se to čini neugodnim.

Wolters, koji je posjetio više od 80 zemalja, ističe da lokacija sobe unutar hotela može imati velik utjecaj na kvalitetu boravka. Posebno upozorava na sobe smještene uz dizala, ledomate ili stubišta, koje su često izložene pojačanom prometu i buci. Takve lokacije znače stalno kretanje gostiju, uključujući kasne dolaske, djecu ili veće grupe, što može ozbiljno narušiti san, piše Mirror.

Osim buke, problem može biti i osjećaj nesigurnosti. Ako vrata, prozori ili brave ne djeluju pouzdano ili ako okruženje izaziva nelagodu, putnici bi, kaže, trebali odmah reagirati. U takvim situacijama nije potrebno detaljno objašnjavati razloge – osobna sigurnost uvijek je dovoljan argument za promjenu sobe.

Jednako vrijedi i za higijenu. Ako soba nije adekvatno očišćena ili postoje vidljivi propusti, gosti imaju puno pravo zatražiti drugi smještaj. Wolters naglašava da putnici ne bi trebali pristajati na uvjete koji im ne odgovaraju, jer hotelska usluga podrazumijeva određeni standard. Kratki razgovor s recepcijom često je dovoljan da se problem riješi, a promjena sobe može značajno poboljšati cijelo iskustvo putovanja.

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu
OS
Ostrež
19:36 10.04.2026.

Na hartiji sve vrvi od stručnjaka i legendi regiona

