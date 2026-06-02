Instagram uvodi kontroverznu opciju koja je podijelila korisnike: Moći ćete ju koristiti uz jedan uvjet

Meta je predstavila novu opciju u sklopu plaćene pretplate Instagram Plus, a upravo je ona izazvala najviše reakcija. Riječ je o “inkognito” načinu rada koji korisnicima omogućuje da pregledavaju tuđe priče, odnosno Stories, bez pojavljivanja njihova imena na popisu gledatelja. Za dio korisnika to je dobrodošao korak prema većoj privatnosti. Drugi, pak, upozoravaju da bi takva mogućnost mogla narušiti transparentnost koja je godinama bila jedno od glavnih obilježja Instagram Storyja. Do sada je autor objave mogao vidjeti tko je pogledao njegov sadržaj, a nova opcija taj odnos mijenja, ali samo za one koji su spremni platiti, piše Net.hr.

Anonimno pregledavanje nije zasebna funkcija, nego dio šireg paketa Instagram Plus. Pretplata, koja se spominje po cijeni od oko 3,43 eura mjesečno, donosi više dodatnih mogućnosti namijenjenih korisnicima koji žele veću kontrolu nad sadržajem i vidljivošću. Među novostima je i uvid u to koliko je puta isti korisnik ponovno pogledao nečiju priču, što bi kreatorima sadržaja moglo dati detaljniji uvid u angažman publike. Pretplatnici mogu izrađivati i više prilagođenih popisa publike, čime se postojeća opcija “Bliski prijatelji” proširuje na preciznije upravljanje time tko vidi pojedine objave.

Instagram Plus uključuje i mogućnost produljenja trajanja priče za dodatna 24 sata, kao i “superlajkove” na tuđe priče. Dio paketa je i prioritetnije prikazivanje sadržaja pratiteljima, što bi moglo biti posebno zanimljivo influencerima, brendovima i korisnicima koji se oslanjaju na vidljivost objava. Ipak, upravo je anonimno gledanje Storyja otvorilo najviše pitanja. Meta je tu opciju mjesecima testirala na odabranim tržištima, među kojima su bili Filipini, Japan i Meksiko, prije nego što ju je počela uključivati u plaćeni model. Time kompanija nastavlja strategiju monetizacije dodatnih funkcija, sličnu onoj koju već koriste platforme poput X-a i Snapchata.

Zanimljivo je da su korisnici godinama tražili načine kako anonimno gledati tuđe priče, često preko neslužbenih aplikacija, web-stranica i dodataka za preglednike. Takva rješenja nerijetko su bila nepouzdana i sigurnosno rizična. Meta je sada tu potrebu pretvorila u službenu opciju, ali uz mjesečnu naknadu. Zagovornici nove funkcije smatraju da korisnicima daje više slobode. Mnogi ne žele da svako pregledavanje sadržaja bude društveni signal, osobito kada je riječ o poslovnom praćenju konkurencije, znatiželji ili jednostavnom pregledavanju bez želje za kontaktom. Za njih je inkognito način način da se vrati dio privatnosti u okruženju u kojem gotovo svaka aktivnost ostavlja trag.

Kritičari, međutim, upozoravaju da bi ista opcija mogla potaknuti neugodna ponašanja, od praćenja bivših partnera do prikrivenog nadziranja drugih korisnika. Posebno se postavlja pitanje što nova pravila znače za osjećaj kontrole onih koji objavljuju sadržaj, a koji su do sada mogli znati tko ih gleda.