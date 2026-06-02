Sve smo bliže Njemačkoj: Cijene svadbi u Hrvatskoj opasno se približile zapadnim standardima, cifre su šokantne

Bijela haljina, dobra glazba, puna sala i svečani meni nekada su se planirali uz okvirnu računicu i nešto obiteljske pomoći. Danas sve više parova već na početku organizacije shvaća da se svadba pretvorila u jedan od najvećih troškova prije zajedničkog života. Cijene hrane, glazbe, prostora, dekoracija, fotografa i pratećih usluga posljednjih su godina snažno porasle. Zbog toga stara računica prema kojoj prosječno vjenčanje u Njemačkoj stoji oko 13.000 eura više nije realan orijentir. To posebno osjećaju Hrvati u Njemačkoj, ali i mladenci koji proslavu planiraju u Hrvatskoj ili Hercegovini, gdje su se cijene ubrzano približile zapadnim standardima, piše Fenix.

Koliko će vjenčanje na kraju stajati, najviše ovisi o broju gostiju, lokaciji i željama mladenaca. Razlika između intimnog ručka za najbliže i velike svadbe sa stotinu uzvanika može se mjeriti desecima tisuća eura. Stručnjaci za vjenčanja zato savjetuju da se proračun planira vrlo rano, uz obveznu rezervu za nepredviđene troškovem. Prema izračunima na temelju njemačkih cijena, najskromniji model odnosi se na intimno vjenčanje za 12 osoba. Ako se par odluči samo za matični ured i obiteljski ručak kod kuće, uz pomoć obitelji i prijatelja, trošak se može zadržati na oko 3000 eura. U to ulaze osnovne pristojbe, jednostavnija vjenčanica i odijelo, burme, fotograf te hrana i piće. Grubo gledano, riječ je o iznosu od oko 200 do 250 eura po osobi.

Znatno skuplja postaje varijanta s manjom proslavom za 25 ljudi, koja uključuje matičara, crkvenu ili slobodnu ceremoniju i unajmljeni prostor. Uz dekoracije, fotografa, glazbu, odjeću, šminku i frizuru, takvo vjenčanje u Njemačkoj može dosegnuti oko 9000 eura. Po gostu to znači okvirno 360 do 500 eura, ovisno o detaljima.

Veliko tradicionalno vjenčanje za 100 uzvanika u Njemačkoj ulazi u potpuno drugu kategoriju. Proslava u dvorani s hranom, pićem, fotografom, glazbom i svim popratnim troškovima može stajati najmanje 30.000 eura. Najveći dio odlazi na samu proslavu, odnosno hranu i piće, dok se dodatno plaćaju fotograf, pozivnice, odjeća mladenaca, prstenje i dekoracije. U velikim njemačkim gradovima ukupni trošak može biti i znatno viši, pa se za veće svadbe često računa i do 750 ili 1000 eura po gostu.

Ni Hrvatska više nije jeftina alternativa. Za svadbu od 100 uzvanika najveći dio budžeta odlazi na salu, hranu i piće. Cijene menija danas se kreću od oko 70 do 150 eura po osobi, ovisno o lokaciji i razini usluge. Osnovnija varijanta za stotinu gostiju može stajati oko 7000 eura samo za hranu i piće, srednja kategorija penje se na 10.000 do 12.000 eura, dok luksuznije proslave lako prelaze 15.000 eura.

Glazba je drugi veliki trošak. DJ se najčešće plaća od 800 do 1500 eura, dok kvalitetan bend stoji između 2000 i 5000 eura, a popularni sastavi u sezoni mogu biti i skuplji. Fotograf se kreće od 800 do 2000 eura, video snimanje od 1000 do 2500 eura, dok vjenčanica, odijelo, crkva, matičar i dokumenti dodatno povećavaju ukupni iznos.

U Hrvatskoj se zato skromnija svadba za 100 ljudi procjenjuje na 10.000 do 15.000 eura. Standardna proslava najčešće se kreće između 18.000 i 25.000 eura, dok luksuzna svadba lako prelazi 30.000 eura. Sličan rast cijena bilježi se i u Hercegovini, gdje svadbeni saloni posljednjih godina podižu cijene gotovo iz sezone u sezonu. Ponude ispod 65 KM po osobi, odnosno oko 33 eura, sve je teže pronaći, dok se u pojedinim salonima cijene kreću između 80 i 85 KM po stolici.

Porasle su i cijene glazbe, dekoracija, fotografa i vjenčanica. Bendovi se u Hercegovini često plaćaju od 3000 KM naviše, dok cvjetne dekoracije mogu stajati od oko 1000 KM za umjetno cvijeće do 3000 KM i više za raskošnije prirodne aranžmane. Cjelodnevno fotografiranje vjenčanja kreće se oko 2300 KM, a dodatno se naplaćuju dron, drugi fotograf i posebne usluge.

Najam ili kupnja vjenčanice u hercegovačkim salonima kreće se od oko 600 KM do 3000 KM, dok odijela za mladoženje počinju od približno 350 KM. Zbog velike potražnje, popularni termini, dvorane i bendovi često se rezerviraju i dvije godine unaprijed. Rast cijena promijenio je i očekivanja od gostiju. U Hercegovini se sve češće spominje nepisano pravilo da bi kuverta trebala iznositi najmanje 150 KM, odnosno oko 75 eura po osobi, kako bi mladenci barem djelomično pokrili osnovne troškove dvorane i proslave.

Bez obzira na to organizira li se vjenčanje u Njemačkoj, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, poruka stručnjaka je ista: troškove treba planirati na vrijeme i bez iluzija. Parovi bi već godinu dana prije svadbe trebali jasno odrediti što im je najvažnije, na čemu mogu uštedjeti i koliku si proslavu zaista mogu priuštiti. U suprotnom, jedan od najljepših dana u životu lako se može pretvoriti u početak bračnog života pod velikim financijskim pritiskom.