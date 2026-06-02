NIJE BEZAZLENO

Stigla vam je ovakva poruka? Ne otvarajte, radi se o novoj prevari koja kruži Hrvatskom

VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 14:04

Ova prevara samo je jedna u nizu sličnih koje su posljednjih mjeseci preplavile Hrvatsku. Prema podacima nacionalnog CERT-a, u 2024. godini obrađeno je više od 1100 kibernetičkih incidenata, od čega se čak 58 posto odnosilo na phishing

Korisnik Reddita objavio je upozorenje i snimku zaslona SMS poruke koja ga je obavijestila o navodnoj neplaćenoj prometnoj kazni. U poruci, poslanoj s telefonskog broja s pozivnim brojem +63, koji pripada Filipinima, pošiljatelj se predstavlja kao nepostojeća institucija - "Hrvatska prometna uprava". Autor objave odmah je prepoznao nekoliko znakova za uzbunu: institucija s tim nazivom ne postoji, pozivni broj je stran, a poruka sadrži i sumnjivu poveznicu za koju je utvrdio da vodi na server u Singapuru. Cijeli slučaj, kako navodi, prijavljen je policiji.

Poruka je napisana prijetećim tonom, poziva se na Zakon o cestovnom prometu i najavljuje ozbiljne posljedice ako se kazna ne plati, poput naplate zateznih kamata, sudske ovrhe koja uključuje zamrzavanje bankovnih računa, pa čak i upis u Nacionalnu bazu podataka o kreditnim informacijama. Cilj ovakvih poruka, poznatih kao "smishing" (kombinacija SMS-a i phishinga), jest izazvati paniku kod primatelja i navesti ga da nepromišljeno klikne na poveznicu te unese svoje osobne i bankovne podatke na lažnoj stranici.

Drugi su odmah uočili prevaru. "Ovaj pozivni broj je iz Filipina... tko na ovo nasjedne (a nije 70+) si je sam kriv", komentirao je jedan od korisnika, ističući da su stariji građani često najranjivija skupina. Zanimljivo je da se prevara ne ograničava samo na Hrvatsku, jer je jedan korisnik izvijestio: "I u Crnoj Gori stiže poruka istog sadržaja". Upozorenje se očito odnosi na širu, regionalnu kampanju prevaranata koji koriste različite međunarodne brojeve.

Ova prevara samo je jedna u nizu sličnih koje su posljednjih mjeseci preplavile Hrvatsku. Prema podacima nacionalnog CERT-a, u 2024. godini obrađeno je više od 1100 kibernetičkih incidenata, od čega se čak 58 posto odnosilo na phishing. Financijska šteta od online prevara u prvoj polovici 2023. godine iznosila je vrtoglavih 7,9 milijuna eura. Prevaranti se često lažno predstavljaju i kao Hrvatska pošta, dostavne službe, banke ili Porezna uprava.

Policija je u više navrata upozoravala građane da ne nasjedaju na ovakve poruke, naglašavajući da službene institucije nikada ne komuniciraju na ovaj način i ne traže podatke o bankovnim karticama ili uplate putem sumnjivih poveznica. Građanima se savjetuje da budu iznimno oprezni, da ne otvaraju poveznice iz nepoznatih poruka te da, ako posumnjaju u prevaru, sve prijave policiji. Ako su ipak unijeli svoje podatke, ključno je odmah kontaktirati svoju banku kako bi se spriječila daljnja šteta.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

