Sjajna svježa malvazija i vina elitne linije Livio još su bolji na najvišoj točki iznad Zagreba

U izuzetno atraktivnom prostoru OIV Tornja na Sljemenu iznad Zagreba predstavljene su nove berbe vinarije Benvenuti. Ambijent s kojeg se vidi cijeli Zagreb kao i sve u krug sve do Alpi te za mjesto slično tome ne znamo u metropoli. S njime se, rekli bismo, može mjeriti jedino toranj na Mađerkinom brijegu također poznatom po vinima, na 11. katu tornja na Sljemenu doista su sjajna nova nova vina i još bolje pasala. Sve je za brojne goste počelo interesantno jer je dolazak na toranj udaljen kojih 20 km od Zagreba bio organiziran žičarom vožnju kojoj me upotpunjavala čaša upravo novog Rosea berbe 2024. a na ulazu u toranj goste su dočekivali Albert i Nikola Benvenuti čašom istog vina. Kao, jasno, i one koji su došli u vlastitom aranžmanu vozeći se novouređenom cestom pored brojnih tradicijskih zagrebačkih lokacija.

Foto: Matej Marjanović

Doista, naš prvi posjet novom prostoru već je u startu bio dinamičan i zanimljiv, a nastavio se daljim kušanjem novih vina braće Benvenuti. Dakle, predstavljeni su uz spomenuti Rose i svježu Malvazija iz 2024. godine, zatim Malvaziju Livio Benvenuti iz 2023., crno vino Caldierosso iz 2022., teran Livio Benvenuti iz 2020. i na kraju desertno vino Corona Grande iz 2022. Na samom početku govora kojim je predstavljao nova vina Albert Benvenuti istakao je kako je iza vinarije odlična berba koje su plod upravo Rosé kao i Malvazija. Rosé je i poseban ponos vinarije jer se radi dugo godina gdje mu je baza teran koji se pobere ranije a dodaje mu se merlot kojim se obogaćuje tekstura. Ipak, najvažnije je vino Malvazija koja se dobiva od najboljeg grožđa s više položaja oko Motovuna. Albert Benvenuti kazao je kako je to vino sada doseglo doista zavidan nivo kvalitete u što smo se mogli uvjeriti i sami kušajući je u prostoru.

Foto: Matej Marjanović

Kao što smo probali i Malvaziju Livio berbe 2023. koja je dio linije koja je dobila ime po ocu braće Benvenuti a zamijenila je raniju liniju Anno Domini. Nastavio je Nikola Benvenuti predstavljajući Calderosso, vino koje je kupaža četiri različite sorte, ali u kojoj dominira teran s 50 posto udjela a ostalu polovicu čine nebbiolo, merlot te tempranillo, sve berbe 2022. Odležavano je godinu dana u drvenim bačvama a onda još šest mjeseci u boci.

Foto: Matej Marjanović

Ponuđen je bio i Teran Livio berbe 2020. kojega je publika upoznala ranije, no oni koji su ga već probali mogli su to učiniti opet s odmakom, a oni kojima je bilo prvi puta mogli su se upoznati s ovim vinom koje se radi od najboljeg grožđa terana kojeg vinarija ima a onda ga se radi strpljivo i ne pušta na tržište prije nego se procijeni da je zaokružen. Na kraju je uslijedilo desertno vino Corona Grande koje dobilo ime po jednom od položaja gdje su vinogradi vinarije Benvenuti. Riječ je o kupaži sastavljenoj od 60 posto malvazije, 35 posto muškata i pet posto ulovine. Puno je, ne previše slatko, tako da ga se može poslužiti uz različite vrste jela, ali i piti samostalno.

Foto: Matej Marjanović

A onda i malo filozofije vinarije. - Važno nam je ne samo prodati bocu vina, nego i doživljaj teritorija koji predstavlja, jer naša je misija kroz vino predstaviti svijetu potencijal i posebnost našeg kraja. Prema tome, istaknuo bih našu Livio Malvaziju kao autentični odraz terroira i to je definitivno čini posebnom, kazao je Albert Benvenuti. Za nas bi ovakvo razmišljanje bilo zaista ispravno i logično, a tome treba pridružiti i najavu gradnje novog podruma vinarije s kojim bi njezina vina trebala biti još i bolja. Tako će se ljubitelji vina imati čemu veseliti sljedećih proljeća.