Predstavljen novi model Forthing S7 REEV

Na istoj lokaciji u Zagrebu na kojoj je prije nešto više od dvije godine predstavljeno prvo vozilo u ponudi marke Forthing, model T5 EVO, održana je prezentacija novog modela Forthing S7 REEV, čime je nastavljen razvojni put i jačanje prisutnosti marke na hrvatskom tržištu.

Predstavnici Auto Hrvatske tom su prilikom zahvalili okupljenim predstavnicima medija na kontinuiranom interesu, praćenju i podršci, naglasivši kako je upravo takva suradnja važan dio rasta i razvoja marke.

Foto: Ivan Lacković

Novi Forthing S7 REEV donosi suvremen dizajn, napredne tehnološke značajke te poseban naglasak na udobnost i sigurnost. Riječ je o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija. Tijekom događanja predstavnici medija su imali priliku detaljnije upoznati se s karakteristikama vozila i isprobati ga.

U sklopu službenog dijela programa okupljenima su se obratili glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, gospodin Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer d.o.o., uvoznika za Forthing, Dongfeng i DFSK za Hrvatsku, gospodin Goran Banđen, koji su predstavili viziju razvoja marke i ključne prednosti novog modela.

Za sam kraj događanja Auto Hrvatska je pripremila iznenađenje – ekskluzivnu pretpremijeru još jednog modela za hrvatsko tržište. Riječ je o modelu Dongfeng Mage, SUV modelu C segmenta, koji će biti na hrvatskim prometnicama do kraja svibnja.

Ovim događanjem dodatno je potvrđena strategija kontinuiranog širenja ponude i jačanja pozicije marke na domaćem tržištu.

O modelu Forthing S7 REEV

Forthing S7 REEV predstavlja novi model u EV ponudi D segmenta: Range Extended Electric Vehicle (REEV) arhitektura omogućuje kombinirani domet od 1.250 km, 156 km čisto električno po WLTP standardu te rekordni Cd koeficijent od 0,191 — sve po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 32.990 EUR s PDV-om, uključujući sve troškove do registracije.



1.250 km — Kombinirani domet (električno + range-extender)

156 -174 km — Električni domet po WLTP europskom standardu

Cd 0,191 — Najniži koeficijent otpora zraka serijskog automobila na svijetu

154 kW — Snaga električnog motora / 310 Nm okretnog momenta

7,2 s — Ubrzanje 0–100 km/h

32.990 € — Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om, do registracije)

Jamstvo — 5 god./ 150.000 km vozilo · 8 god./ 200.000 km baterija

ŠTO JE REEV? RAZLIKA OD PHEV I BEV

Forthing S7 REEV koristi REEV (Range Extended Electric Vehicle) arhitekturu, koja se suštinski razlikuje od PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) vozila:



BEV Čisti električni PHEV Plug-in hibrid S7 REEV Range Extended EV Pogon kotača Električni motor El. motor ILI benzin (oba mogu pogoniti kotače) Električni motor — uvijek (benzin nikad ne pogoni kotače) Baterija Velika (40–100+ kWh) Manja (16–25 kWh) Srednja (28,4 kWh LFP) El. domet (WLTP) 200–600 km Cca 100 km >150 km Ukupni domet = El. dometu 700–900 km (s benzinom) 1.250 km Benzinski motor Ne postoji Da — pogoni kotače ili radi kao hibrid Da — isključivo generator struje, ne pogoni kotače Vanjsko punjenje (AC) Da — obavezno Da — preporučeno Da — preporučeno DC brzo punjenje Da (30–60 min) Rijetko / ograničeno Da (~30 min, 80%) Gorivo Nije primjenjivo Da — produljuje domet Da — 5 min → +1.000 km

Ključna razlika: benzinski motor u S7 REEV-u nikad direktno ne pogoni kotače. Benzinski motor funkcionira isključivo kao generator električne energije, koji puni bateriju kada je potrebno. Vozač uvijek vozi električno — bez obzira na razinu napunjenosti baterije.

4 NAČINA UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Vozač odabire jedan od četiri načina upravljanja pogonskim sustavom. Napomena: sustav se pri svakom pokretanju vozila vraća na zadani način 'Prioritet električno' — bez memoriranja prethodnog odabira.



Naziv Opis 01 Potpuno električni Vozilo radi isključivo na bateriji. Benzinski motor isključen. Preporučeno za gradsku vožnju, eko zone i kratke relacije. 02 Prioritet električno Zadani način pri svakom pokretanju. Baterija je primarna; benzinski generator aktivira se automatski samo kada napon baterije padne ispod postavljene razine. 03 Hibridni mod Sustav automatski i kontinuirano optimizira raspodjelu energije između baterije i range-extendera prema uvjetima vožnje — brzini, nagibu i opterećenju. 04 Punjenje baterije Range-extender radi kontinuirano i puni bateriju tijekom vožnji. Preporučeno kada vozač želi maksimizirati električni domet za predstojeću gradsku dionicu.





KOMPLETNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE





Specifikacija Podatak KAROSERIJA I PLATFORMA Tip karoserije Sedan/limuzina 5 vrata Tržišni segment D Platforma Super Cube EMA (Dongfeng modularna platforma razvijena isključivo za el. pogone) Duljina × Širina × Visina 4.935 × 1.915 × 1.495 mm Meduosovinski razmak 2.915 mm Cd koeficijent otpora zraka 0,191 (svjetski rekord u kategoriji serijskih automobila) Gume 235/45 R19 Prtljažnik 496 L (1.293 L uz preklopljen naslon stražnja sjedala) ELEKTRIČNI POGON (REEV) Tip pogona REEV — Range Extended Electric Vehicle Električni motor Permanentni sinkroni motor (PMSM) Snaga el. motora 154 kW (209 KS) Okretni moment el. motora 310 Nm Pogon Stražnji · RWD Range-extender (motor) 1.5L atmosferski benzinski · 105 KS Uloga range-extendera Isključivo generator struje — ne pogoni kotače BATERIJA Kapacitet baterije 28,4 kWh Kemija baterije LFP (Litij-željezni-fosfat) · bez kobalta Zaštitni sustav Armor Battery 3.0 Napon sustava 322 V Energetska gustoća 114.5Wh/kg DOMET Električni domet — WLTP 156 km do 174 km Kombinirani domet 1.250 km (električno + range-extender) Potrošnja goriva (RE) 5,3 l/100 km Potrošnja el. energija 16 kWh /100 km Emisijski standard Euro 6e CO₂ emisije 23 g/km PUNJENJE AC punjenje 6,6 kW · ~4,5 h (0→100%) · Kabel za kućno punjenje · standardni isporučen uz vozilo DC brzo punjenje 80 kW · ~30 min (30→80%) V2L (Vehicle to Load) 3,3 kW · napajanje vanjskih potrošača PERFORMANSE Ubrzanje 0–100 km/h 7,2 s Maksimalna brzina 165 km/h 4 načina upravljanja energijom Potpuno električni · Prioritet električno · Hibridni mod · Punjenje UPRAVLJANJE I SIGURNOST Prednji ovjes MacPherson Stražnji ovjes Multilink Adaptivni amortizeri FSD (Frequency Selective Damping) · 4 moda vožnje: ECO / Normal / Sport / Sport+ Zračni jastuci 6 · vozač, suvozač, bočni, zavjese sprijeda i straga Kočni sustav Disk kočnice sprijeda i straga Čvrstoća karoserije A/B stupovi 1.500 MPa · 75% čelik visoke čvrstoće Autonomna vožnja L2+ · standardna oprema ADAS sustavi Blind Spot Detection – BSD - upozorenje za objekte (vozila) u mrtvom kutu; Lane Change Assist – LCA - pomoć pri promjeni vozne trake; Rear Cross Traffic Alert – RCTA - upozorenje na bočni nalet vozila kod vožnje unazad; Rear Collision Warning – RCW - upozorenje na udar straga; Door Open Warning – DOW - upozorenje kod otvaranje vrata; Around View Monitor – AVM - kružni prikaz okoline vozila; Adaptive Cruise Control – ACC - adaptivni tempomat; Lane Departure Warning – LDW - upozorenje kod napuštanja vozne trake; Autonomous Emergency Braking – AEB - autonomni sustav kočenja u nuždi INTERIJER I TEHNOLOGIJA Centralni zaslon 15,6" kapacitivni · visoka rezolucija Digitalna instrumentna ploča 8,8" Operativni sustav Xinghai OS Infotainment Apple CarPlay · Android Auto · Bluetooth · USB-A · USB-C Bežično punjenje 50 W Klimatizacija Automatska Sjedalo vozača Električno 6 smjerova · grijanje · ventilacija · masaža · easy entry · podešavanje putem zaslona Sjedalo suvozača Električno 4 smjera · grijanje · podešavanje putem zaslona Volan Grijani · višenamjenski · visina + dubina podesivo Panoramski krov 1,9 m² · UV blokada 99,9% · IR blokada 97,67% Vrata Bez okvira prozora (frameless) Ručice za otvaranje vrata skrivene · sila aktivacije > 100 N · ne smrzavaju LED rasvjeta 126 LED elementa sprijeda · stražnja svjetla 2.010 mm / 208 LED

DOSTUPNE BOJE I KOMBINACIJE INTERIJERA





Za hrvatsko tržište dostupno je 5 boja eksterijera:

Naziv boje Opis Interijer Green Wave Zelena metalik Tamni /svijetli, eko koža Smoky Rain Blue Svijetlo plava metalik Tamni /svijetli, eko koža Red Cloud Crvena metalik Tamni /svijetli, eko koža Black Ink Crna metalik Tamni /svijetli, eko koža Cloud & Water White Biserno bijela metalik Tamni /svijetli, eko koža

CIJENA, JAMSTVO I UVJETI PRODAJE



Preporučena maloprodajna cijena 32.990 EUR (s PDV-om, uključuje sve troškove do registracije) Paket opreme sva oprema standardna, bez doplate Jamstvo vozilo 5 godina / 150.000 km Jamstvo baterije 8 godina / 200.000 km Servisna mreža 7 ovlaštenih servisa u Republici Hrvatskoj Dostupnost Q2 2026. — prve isporuke

PROMO PAKET ZA PRVE KUPCE



Auto Hrvatska Importer d.o.o. uvodi poseban promo paket za prve kupce modela S7 REEV. Paket (uključen u redovni cijenu vozila) je namijenjen izgradnji dugoročnog povjerenja kupaca:

Usluga Detalji Redovno održavanje 5 godina · uključeni redovni servisi prema preporuci proizvođača Osiguranje AO + AK 1. godina vlasništva Ukupna vrijednost paketa Više od 3.000 EUR Efektivna cijena s paketom ≈ 29.990 EUR

Forthing promo paket dostupan uz sve Forthing modele Promo paket nije ograničen isključivo na model S7 REEV. Auto Hrvatska Importer d.o.o. primijenit će jednake uvjete — redovno održavanje i osiguranje — na sve nove Forthing modele dostupne na hrvatskom tržištu (model T5 EVO, U-Tour). Cilj je osigurati jedinstveno iskustvo vlasništva bez obzira koji Forthing model kupac odabere. Promotivna ponuda vrijedi do 30.6.2026.

Adresa Forthing i Dongfeng centra:

Radnička cesta 182, Zagreb

Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (u sklopu Konzum centra na lokaciji bivše Gacke ulice)

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952,e-mail adrese: kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajnog centra.

Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr