Predstavljen novi model Forthing S7 REEV

Na istoj lokaciji u Zagrebu na kojoj je prije nešto više od dvije godine predstavljeno prvo vozilo u ponudi marke Forthing, model T5 EVO, održana je prezentacija novog modela Forthing S7 REEV, čime je nastavljen razvojni put i jačanje prisutnosti marke na hrvatskom tržištu.
Predstavnici Auto Hrvatske tom su prilikom zahvalili okupljenim predstavnicima medija na kontinuiranom interesu, praćenju i podršci, naglasivši kako je upravo takva suradnja važan dio rasta i razvoja marke.
Novi Forthing S7 REEV donosi suvremen dizajn, napredne tehnološke značajke te poseban naglasak na udobnost i sigurnost. Riječ je o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija. Tijekom događanja predstavnici medija su imali priliku detaljnije upoznati se s karakteristikama vozila i isprobati ga.
U sklopu službenog dijela programa okupljenima su se obratili glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, gospodin Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer d.o.o., uvoznika za Forthing, Dongfeng i DFSK za Hrvatsku, gospodin Goran Banđen, koji su predstavili viziju razvoja marke i ključne prednosti novog modela.
Za sam kraj događanja Auto Hrvatska je pripremila iznenađenje – ekskluzivnu pretpremijeru još jednog modela za hrvatsko tržište. Riječ je o modelu Dongfeng Mage, SUV modelu C segmenta, koji će biti na hrvatskim prometnicama do kraja svibnja.
Ovim događanjem dodatno je potvrđena strategija kontinuiranog širenja ponude i jačanja pozicije marke na domaćem tržištu.
O modelu Forthing S7 REEV
Forthing S7 REEV predstavlja novi model u EV ponudi D segmenta: Range Extended Electric Vehicle (REEV) arhitektura omogućuje kombinirani domet od 1.250 km, 156 km čisto električno po WLTP standardu te rekordni Cd koeficijent od 0,191 — sve po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 32.990 EUR s PDV-om, uključujući sve troškove do registracije.
|1.250 km — Kombinirani domet (električno + range-extender)
|156 -174 km — Električni domet po WLTP europskom standardu
|Cd 0,191 — Najniži koeficijent otpora zraka serijskog automobila na svijetu
|154 kW — Snaga električnog motora / 310 Nm okretnog momenta
|7,2 s — Ubrzanje 0–100 km/h
|32.990 € — Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om, do registracije)
|Jamstvo — 5 god./ 150.000 km vozilo · 8 god./ 200.000 km baterija
ŠTO JE REEV? RAZLIKA OD PHEV I BEV
Forthing S7 REEV koristi REEV (Range Extended Electric Vehicle) arhitekturu, koja se suštinski razlikuje od PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) vozila:
|
BEV
Čisti električni
|
PHEV
Plug-in hibrid
|
S7 REEV
Range Extended EV
|Pogon kotača
|Električni motor
|El. motor ILI benzin (oba mogu pogoniti kotače)
|Električni motor — uvijek (benzin nikad ne pogoni kotače)
|Baterija
|Velika (40–100+ kWh)
|Manja (16–25 kWh)
|Srednja (28,4 kWh LFP)
|El. domet (WLTP)
|200–600 km
|Cca 100 km
|>150 km
|Ukupni domet
|= El. dometu
|700–900 km (s benzinom)
|1.250 km
|Benzinski motor
|Ne postoji
|Da — pogoni kotače ili radi kao hibrid
|Da — isključivo generator struje, ne pogoni kotače
|Vanjsko punjenje (AC)
|Da — obavezno
|Da — preporučeno
|Da — preporučeno
|DC brzo punjenje
|Da (30–60 min)
|Rijetko / ograničeno
|Da (~30 min, 80%)
|Gorivo
|Nije primjenjivo
|Da — produljuje domet
|Da — 5 min → +1.000 km
Ključna razlika: benzinski motor u S7 REEV-u nikad direktno ne pogoni kotače. Benzinski motor funkcionira isključivo kao generator električne energije, koji puni bateriju kada je potrebno. Vozač uvijek vozi električno — bez obzira na razinu napunjenosti baterije.
4 NAČINA UPRAVLJANJA ENERGIJOM
Vozač odabire jedan od četiri načina upravljanja pogonskim sustavom. Napomena: sustav se pri svakom pokretanju vozila vraća na zadani način 'Prioritet električno' — bez memoriranja prethodnog odabira.
|Naziv
|Opis
|01
|Potpuno električni
|Vozilo radi isključivo na bateriji. Benzinski motor isključen. Preporučeno za gradsku vožnju, eko zone i kratke relacije.
|02
|Prioritet električno
|Zadani način pri svakom pokretanju. Baterija je primarna; benzinski generator aktivira se automatski samo kada napon baterije padne ispod postavljene razine.
|03
|Hibridni mod
|Sustav automatski i kontinuirano optimizira raspodjelu energije između baterije i range-extendera prema uvjetima vožnje — brzini, nagibu i opterećenju.
|04
|Punjenje baterije
|Range-extender radi kontinuirano i puni bateriju tijekom vožnji. Preporučeno kada vozač želi maksimizirati električni domet za predstojeću gradsku dionicu.
KOMPLETNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
|Specifikacija
|Podatak
|KAROSERIJA I PLATFORMA
|Tip karoserije
|Sedan/limuzina 5 vrata
|Tržišni segment
|D
|Platforma
|Super Cube EMA (Dongfeng modularna platforma razvijena isključivo za el. pogone)
|Duljina × Širina × Visina
|4.935 × 1.915 × 1.495 mm
|Meduosovinski razmak
|2.915 mm
|Cd koeficijent otpora zraka
|0,191 (svjetski rekord u kategoriji serijskih automobila)
|Gume
|235/45 R19
|Prtljažnik
|496 L (1.293 L uz preklopljen naslon stražnja sjedala)
|ELEKTRIČNI POGON (REEV)
|Tip pogona
|REEV — Range Extended Electric Vehicle
|Električni motor
|Permanentni sinkroni motor (PMSM)
|Snaga el. motora
|154 kW (209 KS)
|Okretni moment el. motora
|310 Nm
|Pogon
|Stražnji · RWD
|Range-extender (motor)
|1.5L atmosferski benzinski · 105 KS
|Uloga range-extendera
|Isključivo generator struje — ne pogoni kotače
|BATERIJA
|Kapacitet baterije
|28,4 kWh
|Kemija baterije
|LFP (Litij-željezni-fosfat) · bez kobalta
|Zaštitni sustav
|Armor Battery 3.0
|Napon sustava
|322 V
|Energetska gustoća
|114.5Wh/kg
|DOMET
|Električni domet — WLTP
|156 km do 174 km
|Kombinirani domet
|1.250 km (električno + range-extender)
|Potrošnja goriva (RE)
|5,3 l/100 km
|Potrošnja el. energija
|16 kWh /100 km
|Emisijski standard
|Euro 6e
|CO₂ emisije
|23 g/km
|PUNJENJE
|AC punjenje
|6,6 kW · ~4,5 h (0→100%) · Kabel za kućno punjenje · standardni isporučen uz vozilo
|DC brzo punjenje
|80 kW · ~30 min (30→80%)
|V2L (Vehicle to Load)
|3,3 kW · napajanje vanjskih potrošača
|PERFORMANSE
|Ubrzanje 0–100 km/h
|7,2 s
|Maksimalna brzina
|165 km/h
|4 načina upravljanja energijom
|Potpuno električni · Prioritet električno · Hibridni mod · Punjenje
|UPRAVLJANJE I SIGURNOST
|Prednji ovjes
|MacPherson
|Stražnji ovjes
|Multilink
|Adaptivni amortizeri
|FSD (Frequency Selective Damping) · 4 moda vožnje: ECO / Normal / Sport / Sport+
|Zračni jastuci
|6 · vozač, suvozač, bočni, zavjese sprijeda i straga
|Kočni sustav
|Disk kočnice sprijeda i straga
|Čvrstoća karoserije
|A/B stupovi 1.500 MPa · 75% čelik visoke čvrstoće
|Autonomna vožnja
|L2+ · standardna oprema
|ADAS sustavi
|Blind Spot Detection – BSD - upozorenje za objekte (vozila) u mrtvom kutu; Lane Change Assist – LCA - pomoć pri promjeni vozne trake; Rear Cross Traffic Alert – RCTA - upozorenje na bočni nalet vozila kod vožnje unazad; Rear Collision Warning – RCW - upozorenje na udar straga; Door Open Warning – DOW - upozorenje kod otvaranje vrata; Around View Monitor – AVM - kružni prikaz okoline vozila; Adaptive Cruise Control – ACC - adaptivni tempomat; Lane Departure Warning – LDW - upozorenje kod napuštanja vozne trake; Autonomous Emergency Braking – AEB - autonomni sustav kočenja u nuždi
|INTERIJER I TEHNOLOGIJA
|Centralni zaslon
|15,6" kapacitivni · visoka rezolucija
|Digitalna instrumentna ploča
|8,8"
|Operativni sustav
|Xinghai OS
|Infotainment
|Apple CarPlay · Android Auto · Bluetooth · USB-A · USB-C
|Bežično punjenje
|50 W
|Klimatizacija
|Automatska
|Sjedalo vozača
|Električno 6 smjerova · grijanje · ventilacija · masaža · easy entry · podešavanje putem zaslona
|Sjedalo suvozača
|Električno 4 smjera · grijanje · podešavanje putem zaslona
|Volan
|Grijani · višenamjenski · visina + dubina podesivo
|Panoramski krov
|1,9 m² · UV blokada 99,9% · IR blokada 97,67%
|Vrata
|
Bez okvira prozora (frameless)
Ručice za otvaranje vrata skrivene · sila aktivacije > 100 N · ne smrzavaju
|LED rasvjeta
|126 LED elementa sprijeda · stražnja svjetla 2.010 mm / 208 LED
DOSTUPNE BOJE I KOMBINACIJE INTERIJERA
Za hrvatsko tržište dostupno je 5 boja eksterijera:
|Naziv boje
|Opis
|Interijer
|Green Wave
|Zelena metalik
|Tamni /svijetli, eko koža
|Smoky Rain Blue
|Svijetlo plava metalik
|Tamni /svijetli, eko koža
|Red Cloud
|Crvena metalik
|Tamni /svijetli, eko koža
|Black Ink
|Crna metalik
|Tamni /svijetli, eko koža
|Cloud & Water White
|Biserno bijela metalik
|Tamni /svijetli, eko koža
CIJENA, JAMSTVO I UVJETI PRODAJE
|Preporučena maloprodajna cijena
|32.990 EUR (s PDV-om, uključuje sve troškove do registracije)
|Paket opreme
|sva oprema standardna, bez doplate
|Jamstvo vozilo
|5 godina / 150.000 km
|Jamstvo baterije
|8 godina / 200.000 km
|Servisna mreža
|7 ovlaštenih servisa u Republici Hrvatskoj
|Dostupnost
|Q2 2026. — prve isporuke
PROMO PAKET ZA PRVE KUPCE
Auto Hrvatska Importer d.o.o. uvodi poseban promo paket za prve kupce modela S7 REEV. Paket (uključen u redovni cijenu vozila) je namijenjen izgradnji dugoročnog povjerenja kupaca:
|Usluga
|Detalji
|Redovno održavanje
|5 godina · uključeni redovni servisi prema preporuci proizvođača
|Osiguranje AO + AK
|1. godina vlasništva
|Ukupna vrijednost paketa
|Više od 3.000 EUR
|Efektivna cijena s paketom
|≈ 29.990 EUR
|
Forthing promo paket dostupan uz sve Forthing modele
Promo paket nije ograničen isključivo na model S7 REEV. Auto Hrvatska Importer d.o.o. primijenit će jednake uvjete — redovno održavanje i osiguranje — na sve nove Forthing modele dostupne na hrvatskom tržištu (model T5 EVO, U-Tour). Cilj je osigurati jedinstveno iskustvo vlasništva bez obzira koji Forthing model kupac odabere.
Promotivna ponuda vrijedi do 30.6.2026.
Adresa Forthing i Dongfeng centra:
- Radnička cesta 182, Zagreb
- Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (u sklopu Konzum centra na lokaciji bivše Gacke ulice)
Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952,e-mail adrese: kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajnog centra.
Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr