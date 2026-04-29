REEVOLUCIJA u Hrvatskoj

Predstavljen novi model Forthing S7 REEV

29.04.2026.
u 13:15

Električno vozilo s range-extenderom po cijeni od 32.990 € — s 1.250 km kombiniranoga dometa

Na istoj lokaciji u Zagrebu na kojoj je prije nešto više od dvije godine predstavljeno prvo vozilo u ponudi marke Forthing, model T5 EVO, održana je prezentacija novog modela Forthing S7 REEV, čime je nastavljen razvojni put i jačanje prisutnosti marke na hrvatskom tržištu.

Predstavnici Auto Hrvatske tom su prilikom zahvalili okupljenim predstavnicima medija na kontinuiranom interesu, praćenju i podršci, naglasivši kako je upravo takva suradnja važan dio rasta i razvoja marke.

Forthing S7 REEV
Foto: Ivan Lacković

Novi Forthing S7 REEV donosi suvremen dizajn, napredne tehnološke značajke te poseban naglasak na udobnost i sigurnost. Riječ je o modelu koji podiže standarde u svojoj klasi i odgovara na potrebe modernih vozača, kombinirajući atraktivan izgled s visokom razinom funkcionalnosti i inovacija. Tijekom događanja predstavnici medija su imali priliku detaljnije upoznati se s karakteristikama vozila i isprobati ga.

U sklopu službenog dijela programa okupljenima su se obratili glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska, gospodin Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer d.o.o., uvoznika za Forthing, Dongfeng i DFSK za Hrvatsku, gospodin Goran Banđen, koji su predstavili viziju razvoja marke i ključne prednosti novog modela.

Za sam kraj događanja Auto Hrvatska je pripremila iznenađenje – ekskluzivnu pretpremijeru još jednog modela za hrvatsko tržište. Riječ je o modelu Dongfeng Mage, SUV modelu C segmenta, koji će biti na hrvatskim prometnicama do kraja svibnja.

Ovim događanjem dodatno je potvrđena strategija kontinuiranog širenja ponude i jačanja pozicije marke na domaćem tržištu.

Forthing S7 REEV
Foto: Ivan Lacković

O modelu Forthing S7 REEV

Forthing S7 REEV predstavlja novi model u EV ponudi D segmenta: Range Extended Electric Vehicle (REEV) arhitektura omogućuje kombinirani domet od 1.250 km, 156 km čisto električno po WLTP standardu te rekordni Cd koeficijent od 0,191 — sve po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 32.990 EUR s PDV-om, uključujući sve troškove do registracije.


 		 1.250 km — Kombinirani domet (električno + range-extender)

 		 156 -174 km — Električni domet po WLTP europskom standardu

 		 Cd 0,191 — Najniži koeficijent otpora zraka serijskog automobila na svijetu

 		 154 kW — Snaga električnog motora / 310 Nm okretnog momenta

 		 7,2 s — Ubrzanje 0–100 km/h

 		 32.990 € — Preporučena maloprodajna cijena (s PDV-om, do registracije)

 		 Jamstvo — 5 god./ 150.000 km vozilo · 8 god./ 200.000 km baterija

Forthing S7 REEV
Foto: Ivan Lacković

ŠTO JE REEV? RAZLIKA OD PHEV I BEV

Forthing S7 REEV koristi REEV (Range Extended Electric Vehicle) arhitekturu, koja se suštinski razlikuje od PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) vozila:


 

BEV

Čisti električni

PHEV

Plug-in hibrid

S7 REEV

Range Extended EV
Pogon kotača Električni motor El. motor ILI benzin (oba mogu pogoniti kotače) Električni motor — uvijek (benzin nikad ne pogoni kotače)
Baterija Velika (40–100+ kWh) Manja (16–25 kWh) Srednja (28,4 kWh LFP)
El. domet (WLTP) 200–600 km Cca 100 km >150 km
Ukupni domet = El. dometu 700–900 km (s benzinom) 1.250 km
Benzinski motor Ne postoji Da — pogoni kotače ili radi kao hibrid Da — isključivo generator struje, ne pogoni kotače
Vanjsko punjenje (AC) Da — obavezno Da — preporučeno Da — preporučeno
DC brzo punjenje Da (30–60 min) Rijetko / ograničeno Da (~30 min, 80%)
Gorivo  Nije primjenjivo Da — produljuje domet Da — 5 min → +1.000 km

Ključna razlika: benzinski motor u S7 REEV-u nikad direktno ne pogoni kotače. Benzinski motor funkcionira isključivo kao generator električne energije, koji puni bateriju kada je potrebno. Vozač uvijek vozi električno — bez obzira na razinu napunjenosti baterije.

4 NAČINA UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Vozač odabire jedan od četiri načina upravljanja pogonskim sustavom. Napomena: sustav se pri svakom pokretanju vozila vraća na zadani način 'Prioritet električno' — bez memoriranja prethodnog odabira.


 		 Naziv Opis
01 Potpuno električni Vozilo radi isključivo na bateriji. Benzinski motor isključen. Preporučeno za gradsku vožnju, eko zone i kratke relacije.
02 Prioritet električno Zadani način pri svakom pokretanju. Baterija je primarna; benzinski generator aktivira se automatski samo kada napon baterije padne ispod postavljene razine.
03 Hibridni mod Sustav automatski i kontinuirano optimizira raspodjelu energije između baterije i range-extendera prema uvjetima vožnje — brzini, nagibu i opterećenju.
04 Punjenje baterije Range-extender radi kontinuirano i puni bateriju tijekom vožnji. Preporučeno kada vozač želi maksimizirati električni domet za predstojeću gradsku dionicu.


Forthing S7 REEV
Foto: Ivan Lacković

KOMPLETNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


 

Specifikacija Podatak
KAROSERIJA I PLATFORMA
Tip karoserije Sedan/limuzina 5 vrata 
Tržišni segment
Platforma Super Cube EMA (Dongfeng modularna platforma razvijena isključivo za el. pogone)
Duljina × Širina × Visina 4.935 × 1.915 × 1.495 mm
Meduosovinski razmak 2.915 mm
Cd koeficijent otpora zraka 0,191 (svjetski rekord u kategoriji serijskih automobila)
Gume 235/45 R19
Prtljažnik 496 L (1.293 L uz preklopljen naslon stražnja sjedala)
ELEKTRIČNI POGON (REEV)
Tip pogona REEV — Range Extended Electric Vehicle
Električni motor Permanentni sinkroni motor (PMSM)
Snaga el. motora 154 kW (209 KS)
Okretni moment el. motora 310 Nm
Pogon Stražnji · RWD
Range-extender (motor) 1.5L atmosferski benzinski · 105 KS
Uloga range-extendera Isključivo generator struje — ne pogoni kotače
BATERIJA
Kapacitet baterije 28,4 kWh
Kemija baterije LFP (Litij-željezni-fosfat) · bez kobalta
Zaštitni sustav Armor Battery 3.0 
Napon sustava 322 V
Energetska gustoća 114.5Wh/kg
DOMET
Električni domet — WLTP 156 km do 174 km 
Kombinirani domet 1.250 km (električno + range-extender)
Potrošnja goriva (RE) 5,3 l/100 km
Potrošnja el. energija 16 kWh /100 km
Emisijski standard Euro 6e
CO₂ emisije 23 g/km
PUNJENJE
AC punjenje 6,6 kW · ~4,5 h (0→100%) · Kabel za kućno punjenje · standardni isporučen uz vozilo
DC brzo punjenje 80 kW · ~30 min (30→80%)
V2L (Vehicle to Load) 3,3 kW · napajanje vanjskih potrošača
PERFORMANSE
Ubrzanje 0–100 km/h 7,2 s
Maksimalna brzina 165 km/h
4 načina upravljanja energijom Potpuno električni · Prioritet električno · Hibridni mod · Punjenje
UPRAVLJANJE I SIGURNOST
Prednji ovjes MacPherson
Stražnji ovjes Multilink
Adaptivni amortizeri FSD (Frequency Selective Damping) · 4 moda vožnje: ECO / Normal / Sport / Sport+
Zračni jastuci 6 · vozač, suvozač, bočni, zavjese sprijeda i straga
Kočni sustav Disk kočnice sprijeda i straga
Čvrstoća karoserije A/B stupovi 1.500 MPa · 75% čelik visoke čvrstoće
Autonomna vožnja L2+ · standardna oprema
ADAS sustavi Blind Spot Detection – BSD - upozorenje za objekte (vozila) u mrtvom kutu; Lane Change Assist – LCA - pomoć pri promjeni vozne trake; Rear Cross Traffic Alert – RCTA - upozorenje na bočni nalet vozila kod vožnje unazad; Rear Collision Warning – RCW - upozorenje na udar straga; Door Open Warning – DOW - upozorenje kod otvaranje vrata; Around View Monitor – AVM - kružni prikaz okoline vozila; Adaptive Cruise Control – ACC - adaptivni tempomat; Lane Departure Warning – LDW - upozorenje kod napuštanja vozne trake; Autonomous Emergency Braking – AEB - autonomni sustav kočenja u nuždi
INTERIJER I TEHNOLOGIJA
Centralni zaslon 15,6" kapacitivni · visoka rezolucija
Digitalna instrumentna ploča 8,8"
Operativni sustav Xinghai OS 
Infotainment Apple CarPlay · Android Auto · Bluetooth · USB-A · USB-C
Bežično punjenje 50 W
Klimatizacija Automatska 
Sjedalo vozača Električno 6 smjerova · grijanje · ventilacija · masaža · easy entry · podešavanje putem zaslona
Sjedalo suvozača Električno 4 smjera · grijanje · podešavanje putem zaslona
Volan Grijani · višenamjenski · visina + dubina podesivo
Panoramski krov 1,9 m² · UV blokada 99,9% · IR blokada 97,67%
Vrata

Bez okvira prozora (frameless)

Ručice za otvaranje vrata skrivene · sila aktivacije > 100 N · ne smrzavaju
LED rasvjeta 126 LED elementa sprijeda · stražnja svjetla 2.010 mm / 208 LED

DOSTUPNE BOJE I KOMBINACIJE INTERIJERA


 

Za hrvatsko tržište dostupno je 5 boja eksterijera:

Naziv boje Opis Interijer
Green Wave Zelena metalik Tamni /svijetli, eko koža
Smoky Rain Blue Svijetlo plava metalik Tamni /svijetli, eko koža
Red Cloud Crvena metalik Tamni /svijetli, eko koža
Black Ink Crna metalik Tamni /svijetli, eko koža
Cloud & Water White Biserno bijela metalik Tamni /svijetli, eko koža

CIJENA, JAMSTVO I UVJETI PRODAJE
 

Preporučena maloprodajna cijena 32.990 EUR (s PDV-om, uključuje sve troškove do registracije)
Paket opreme sva oprema standardna, bez doplate
Jamstvo vozilo 5 godina / 150.000 km
Jamstvo baterije 8 godina / 200.000 km
Servisna mreža 7 ovlaštenih servisa u Republici Hrvatskoj
Dostupnost Q2 2026. — prve isporuke

PROMO PAKET ZA PRVE KUPCE 
 

Auto Hrvatska Importer d.o.o. uvodi poseban promo paket za prve kupce modela S7 REEV. Paket (uključen u redovni cijenu vozila) je namijenjen izgradnji dugoročnog povjerenja kupaca:

Usluga Detalji
Redovno održavanje 5 godina · uključeni redovni servisi prema preporuci proizvođača
Osiguranje AO + AK 1. godina vlasništva 
Ukupna vrijednost paketa Više od 3.000 EUR
Efektivna cijena s paketom ≈ 29.990 EUR

Forthing promo paket dostupan uz sve Forthing modele

Promo paket nije ograničen isključivo na model S7 REEV. Auto Hrvatska Importer d.o.o. primijenit će jednake uvjete — redovno održavanje i osiguranje — na sve nove Forthing modele dostupne na hrvatskom tržištu (model T5 EVO, U-Tour). Cilj je osigurati jedinstveno iskustvo vlasništva bez obzira koji Forthing model kupac odabere.

Promotivna ponuda vrijedi do 30.6.2026. 

Adresa Forthing i Dongfeng centra: 

  • Radnička cesta 182, Zagreb
  • Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (u sklopu Konzum centra na lokaciji bivše Gacke ulice)

Za sve informacije korisnici se mogu obratiti putem besplatnog kontakt telefona 0800 1952,e-mail adrese: kontakt.centar@autohrvatska.hr ili osobnim dolaskom na adresu prodajnog centra.

Više informacija na web stranici www.dongfeng.hr

